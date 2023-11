Brian Carney se joint à Gestion de placements Mawer Ltée à titre de gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

CALGARY, Alberta, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a le plaisir d’annoncer que Brian Carney, CIM, s’est joint à la société aujourd’hui à titre de gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, attitré aux stratégies de crédit mondiales.



« Nous sommes ravis d’accueillir M. Carney parmi nous, a déclaré Vijay Viswanathan, directeur de la recherche. Sa perspective unique et sa vaste expérience devraient apporter une valeur ajoutée non seulement à nos stratégies de titres à revenu fixe et à l’ensemble de notre plateforme de recherche, mais aussi à nos clients. »

M. Carney possède plus de 30 années d’expérience dans le domaine des placements qu’il mettra au service de Mawer. Il a exercé diverses fonctions au fil des ans, notamment la gestion de portefeuilles, la recherche sur les titres de crédit, la gestion du risque de contrepartie, les conseils aux agences d’évaluation du crédit, la syndication et la négociation de titres.



À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.





