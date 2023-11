La nouvelle stratégie d'immigration d'Ottawa : un pas en avant positif, mais une occasion manquée de lutter contre la traite des personnes et l'exploitation

TORONTO, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes (« Le Centre ») et Covenant House Vancouver félicitent le gouvernement du Canada pour l'élaboration d'une stratégie détaillée visant à améliorer la gestion du système d'immigration du pays. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en étroite collaboration pour identifier les lacunes et les défis du système d’immigration du Canada.



La nouvelle stratégie du gouvernement, « Un système d’immigration pour l’avenir du Canada -Un plan pour y arriver », inclut de nombreuses « actions » qui s’alignent étroitement sur les recommandations formulées dans nos recherches et dans nos dossiers politiques sur le trafic de main-d’œuvre et les étudiants internationaux. Compte tenu de l’urgence de ces mesures, nous demandons au gouvernement fédéral de mettre en œuvre sans plus attendre ces mesures désespérément nécessaires. Le gouvernement doit travailler avec les survivant.e.s de la traite des personnes, les organismes de services de première ligne, les provinces et les municipalités pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des nombreuses mesures décrites dans la stratégie.

La nouvelle stratégie, tout en constituant un pas en avant positif, constitue également une occasion manquée de lutter de manière globale contre la traite des personnes et l’exploitation des nouveaux arrivants, des survivant.es internationaux et des travailleur·euses migrants. Le Centre et Covenant House Vancouver expriment leur profonde déception face à l'exclusion d'actions critiques telles que les permis de travail ouverts, le regroupement familial et une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleur·euses migrants à faible salaire. Ces mesures sont essentielles pour protéger les travailleur·euses étrangers temporaires contre les abus et réduire leur isolement et la séparation de leurs familles.

Le Canada a créé une « sous-classe » permanente de travailleur·euses dans ce pays. Le Centre et Covenant House Vancouver réaffirment leur appel urgent au gouvernement fédéral pour qu'il crée un système plus équitable, plus juste et fondé sur les droits de la personne. Nous appelons à la mise en œuvre immédiate des permis de travail ouverts, au soutien au regroupement familial et à l'établissement d'une voie claire vers la résidence permanente. Ces mesures sont non seulement nécessaires mais également conformes à notre engagement à garantir une société juste et inclusive pour tous.

Pour de plus amples renseignements ou pour des entrevues, veuillez communiquer avec:

Aziz Froutan

Gestionnaire des communications

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes

afroutan@ccteht.ca

647-714-2527

Chelsea Minhas MSW, RSW

Chargé de programme en chef

Covenant House Vancouver

cminhas@covenanthousebc.org

604-449-4294

À propos du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes:

Le Centre est un organisme de bienfaisance national dévoué à la lutte contre la traite de personnes au Canada. Nous collaborons avec des intervenants et des organisations partageant les mêmes points de vue, dont des organismes à but non lucratif, des sociétés, des gouvernements, et des survivant.es et des victimes de la traite de personnes afin de faire progresser les pratiques exemplaires, de supprimer le chevauchement des tâches partout au pays et de permettre une coordination intersectorielle en fournissant un accès aux réseaux et aux compétences spécialisées. En 2019, le Centre a lancé la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-900-1010, un accès multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un espace sûr et confidentiel pour accéder à l’aide et se connecter aux services.

À propos de Covenant House Vancouver:

Le mandat de Covenant House Vancouver est de soutenir les jeunes de 16 à 24 ans qui sont sans abri et/ou à risque de le devenir. Les jeunes que Covenant House sert comprennent ceux qui recherchent la sécurité, notamment contre la traite des personnes. Notre Continuum de soins soigneusement conçu comprend des services d'approche de rue, un centre d'accueil, nos programmes de soutien résidentiel, y compris nos programmes de crise et notre programme de Fondation, ainsi que notre programme de logement de transition avec services de soutien, Droits de passage (ROP). Ces services de base sont améliorés par une gestion de cas individualisée et tenant compte des traumatismes, par des conseils internes en matière de toxicomanie, d'alcool et de santé mentale, ainsi que par l'accès à une formation en compétences essentielles et à un mentorat. L’une des valeurs fondamentales de Covenant House est le concept de Sanctuaire. Dans cette optique, Covenant House offre un refuge aux individus de tous horizons et applique une approche universelle « pas de mauvaise porte» à la lutte contre la traite des personnes.