HIGHCO : Transactions sur actions propres du 30 octobre au 3 novembre 2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 30 octobre au 3 novembre 2023

Paris, le 6 novembre 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 30/10/2023 FR0000054231 1 600 4,32 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 31/10/2023 FR0000054231 1 613 4,44 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 01/11/2023 FR0000054231 1 490 4,52 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 02/11/2023 FR0000054231 1 404 4,52 € XPAR HIGHCO 969500FYLNRXCJ348W66 03/11/2023 FR0000054231 1 342 4,55 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

10:36:10 FR 0000054231 4,27 EUR 300 XPAR jAj6AlHVwg002ty0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

11:19:11 FR 0000054231 4,28 EUR 37 XPAR jAj6AlHWcJ003ND0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

12:52:48 FR 0000054231 4,33 EUR 287 XPAR jAj6AlHY4u0044D0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

12:52:48 FR 0000054231 4,33 EUR 213 XPAR jAj6AlHY4u0044N0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

12:53:01 FR 0000054231 4,33 EUR 87 XPAR jAj6AlHY57004520 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

14:07:01 FR 0000054231 4,34 EUR 563 XPAR jAj6AlHZEj004jK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30

14:07:07 FR 0000054231 4,34 EUR 113 XPAR jAj6AlHZEp004jU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

09:15:28 FR 0000054231 4,38 EUR 100 XPAR jAj6AlHrA8001cg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

09:16:44 FR 0000054231 4,38 EUR 72 XPAR jAj6AlHrBL001d30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

10:24:04 FR 0000054231 4,41 EUR 245 XPAR jAj6AlHsEW002HX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

13:36:27 FR 0000054231 4,44 EUR 228 XPAR jAj6AlHvEf004Lw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

14:50:32 FR 0000054231 4,45 EUR 328 XPAR jAj6AlHwOO005Kg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

14:50:39 FR 0000054231 4,45 EUR 32 XPAR jAj6AlHwOV005Kq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

14:50:39 FR 0000054231 4,45 EUR 100 XPAR jAj6AlHwOV005L00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

15:05:19 FR 0000054231 4,45 EUR 45 XPAR jAj6AlHwcg005XF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

15:14:02 FR 0000054231 4,45 EUR 323 XPAR jAj6AlHwl7005bo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

15:14:02 FR 0000054231 4,45 EUR 77 XPAR jAj6AlHwl7005by0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31

15:33:59 FR 0000054231 4,45 EUR 63 XPAR jAj6AlHx4R005po0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

08:08:09 FR 0000054231 4,52 EUR 490 XPAR jAj6AlICaW000Xk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

08:08:17 FR 0000054231 4,52 EUR 162 XPAR jAj6AlICaf000Xy0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

08:24:08 FR 0000054231 4,52 EUR 100 XPAR jAj6AlICq0000dS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

10:06:38 FR 0000054231 4,52 EUR 238 XPAR jAj6AlIERC0016g0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

10:20:54 FR 0000054231 4,52 EUR 160 XPAR jAj6AlIEf0001C90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

11:06:22 FR 0000054231 4,52 EUR 74 XPAR jAj6AlIFMy001LP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01

14:45:59 FR 0000054231 4,52 EUR 266 XPAR jAj6AlIInV001mL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

08:11:48 FR 0000054231 4,52 EUR 400 XPAR jAj6AlIZ7b000nb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

08:37:11 FR 0000054231 4,52 EUR 4 XPAR jAj6AlIZWA001280 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

08:48:01 FR 0000054231 4,52 EUR 125 XPAR jAj6AlIZgf001890 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:03:37 FR 0000054231 4,52 EUR 5 XPAR jAj6AlIZvl001Ev0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:10:51 FR 0000054231 4,52 EUR 4 XPAR jAj6AlIa2l001HM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:28:26 FR 0000054231 4,52 EUR 366 XPAR jAj6AlIaJl001OJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:28:26 FR 0000054231 4,52 EUR 34 XPAR jAj6AlIaJl001OT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:31:02 FR 0000054231 4,52 EUR 110 XPAR jAj6AlIaMH001Qf0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

09:43:45 FR 0000054231 4,52 EUR 100 XPAR jAj6AlIaYa001VR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

10:00:00 FR 0000054231 4,52 EUR 250 XPAR jAj6AlIaoK001eP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02

14:59:15 FR 0000054231 4,52 EUR 6 XPAR jAj6AlIfTu004Fp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

08:06:19 FR 0000054231 4,53 EUR 342 XPAR jAj6AlIvVr000bd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

08:42:21 FR 0000054231 4,53 EUR 55 XPAR jAj6AlIw4j001Bz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

09:20:41 FR 0000054231 4,55 EUR 378 XPAR jAj6AlIwfp001lx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

09:47:07 FR 0000054231 4,55 EUR 122 XPAR jAj6AlIx5N0023p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

09:47:07 FR 0000054231 4,53 EUR 128 XPAR jAj6AlIx5N0023z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

09:58:29 FR 0000054231 4,53 EUR 40 XPAR jAj6AlIxGN0029e0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

11:15:13 FR 0000054231 4,57 EUR 182 XPAR jAj6AlIySf003L30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03

11:25:50 FR 0000054231 4,57 EUR 95 XPAR jAj6AlIycw003TO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe