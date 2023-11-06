Akwel : déclaration des transactions sur actions propres du 30 octobre au 3 novembre 2023

| Source: Akwel Akwel

CHAMPFROMIER, FRANCE

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Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 30 octobre au 3 novembre 2023

Emetteur : AKWEL
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, AKWEL déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 octobre au 3 novembre 2023.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution) dont le descriptif figure dans le communiqué du 27 juillet 2023 accessible sur le site de la société (https://akwel-automotive.com/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-27_AKWEL_CA-S1-2023_FR.pdf) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.

  1. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 30/10/2023 FR0000053027 2196 14,5863 XPAR  
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 31/10/2023 FR0000053027 2187 14,3240 XPAR  
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 01/11/2023 FR0000053027 2179 14,4071 XPAR  
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 02/11/2023 FR0000053027 1339 14,4127 XPAR  
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 03/11/2023 FR0000053027 2100 15,3651 XPAR  
  1. Présentation détaillée par opération
Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:02:04.589486Z FR0000053027 14,6 EUR     99 XPAR   jAj6AlHTXY000ud0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:02:04.589658Z FR0000053027 14,6 EUR     17 XPAR   jAj6AlHTXY000uq0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:02:05.323657Z FR0000053027 14,6 EUR     80 XPAR   jAj6AlHTXY000v00 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:15:38.912474Z FR0000053027 14,6 EUR     137 XPAR   jAj6AlHTkg001670 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:15:38.912800Z FR0000053027 14,6 EUR     162 XPAR   jAj6AlHTkg0016H0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:15:38.912934Z FR0000053027 14,6 EUR     201 XPAR   jAj6AlHTkg0016R0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:50:01.210635Z FR0000053027 14,58 EUR     32 XPAR   jAj6AlHUHx001Ya0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:50:01.227650Z FR0000053027 14,58 EUR     10 XPAR   jAj6AlHUHx001Yk0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:26:25.427620Z FR0000053027 14,58 EUR     6 XPAR   jAj6AlHUrA002AY0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:50:55.793442Z FR0000053027 14,58 EUR     452 XPAR   jAj6AlHVEr002TA0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:52:40.882850Z FR0000053027 14,58 EUR     75 XPAR   jAj6AlHVGa002UT0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:52:40.882964Z FR0000053027 14,58 EUR     25 XPAR   jAj6AlHVGa002Ud0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:52:40.883093Z FR0000053027 14,58 EUR     4 XPAR   jAj6AlHVGa002Un0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:52:40.925766Z FR0000053027 14,58 EUR     19 XPAR   jAj6AlHVGa002Ux0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:52:41.893964Z FR0000053027 14,58 EUR     8 XPAR   jAj6AlHVGb002V70 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:02:25.061253Z FR0000053027 14,58 EUR     17 XPAR   jAj6AlHVPz002Y50 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:02:25.061598Z FR0000053027 14,58 EUR     104 XPAR   jAj6AlHVPz002YF0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:02:25.061745Z FR0000053027 14,58 EUR     40 XPAR   jAj6AlHVPz002YP0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:02:25.061899Z FR0000053027 14,58 EUR     208 XPAR   jAj6AlHVPz002YZ0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.053216Z FR0000053027 14,58 EUR     75 XPAR   jAj6AlHVVZ002b40 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.053367Z FR0000053027 14,58 EUR     26 XPAR   jAj6AlHVVZ002bE0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.053506Z FR0000053027 14,58 EUR     18 XPAR   jAj6AlHVVZ002bO0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.053626Z FR0000053027 14,58 EUR     73 XPAR   jAj6AlHVVZ002bY0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.070209Z FR0000053027 14,58 EUR     11 XPAR   jAj6AlHVVZ002bi0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.102496Z FR0000053027 14,58 EUR     20 XPAR   jAj6AlHVVZ002bs0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T10:08:09.102642Z FR0000053027 14,58 EUR     277 XPAR   jAj6AlHVVZ002c20 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:04.291144Z FR0000053027 14,44 EUR     10 XPAR   jAj6AlHrGW001gk0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:04.291301Z FR0000053027 14,44 EUR     142 XPAR   jAj6AlHrGW001gx0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:07.662581Z FR0000053027 14,44 EUR     23 XPAR   jAj6AlHrGZ001hD0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:07.662905Z FR0000053027 14,44 EUR     162 XPAR   jAj6AlHrGZ001hN0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:07.663049Z FR0000053027 14,44 EUR     144 XPAR   jAj6AlHrGZ001hX0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:07.663197Z FR0000053027 14,44 EUR     1 XPAR   jAj6AlHrGZ001hh0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:07.676935Z FR0000053027 14,44 EUR     18 XPAR   jAj6AlHrGZ001hr0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:22:17.951477Z FR0000053027 14,38 EUR     23 XPAR   jAj6AlHrGj001i10 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:37:54.133367Z FR0000053027 14,38 EUR     477 XPAR   jAj6AlHrVp001pg0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:38:00.284625Z FR0000053027 14,24 EUR     28 XPAR   jAj6AlHrVv001pq0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:55:19.220391Z FR0000053027 14,24 EUR     7 XPAR   jAj6AlHrmg002030 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:26:01.602666Z FR0000053027 14,26 EUR     59 XPAR   jAj6AlHu8W003Tf0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:31:02.898940Z FR0000053027 14,26 EUR     628 XPAR   jAj6AlHuDM003WG0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:31:02.899275Z FR0000053027 14,24 EUR     64 XPAR   jAj6AlHuDM003WQ0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:31:02.899434Z FR0000053027 14,24 EUR     39 XPAR   jAj6AlHuDM003Wa0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:31:02.899540Z FR0000053027 14,24 EUR     22 XPAR   jAj6AlHuDM003Wk0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T12:31:02.899673Z FR0000053027 14,24 EUR     340 XPAR   jAj6AlHuDM003Wu0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:02:48.584942Z FR0000053027 14,42 EUR     23 XPAR   jAj6AlICVM000Sx0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:02:48.585805Z FR0000053027 14,42 EUR     156 XPAR   jAj6AlICVM000TA0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:45.731972Z FR0000053027 14,4 EUR     75 XPAR   jAj6AlIDDp000ji0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:45.732139Z FR0000053027 14,4 EUR     78 XPAR   jAj6AlIDDp000js0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:45.732256Z FR0000053027 14,42 EUR     72 XPAR   jAj6AlIDDp000k20 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:45.746041Z FR0000053027 14,42 EUR     133 XPAR   jAj6AlIDDp000kC0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:45.746647Z FR0000053027 14,42 EUR     142 XPAR   jAj6AlIDDp000kM0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:49.247123Z FR0000053027 14,3 EUR     21 XPAR   jAj6AlIDDs000kW0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:51.447637Z FR0000053027 14,3 EUR     57 XPAR   jAj6AlIDDv000ks0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T08:48:51.482392Z FR0000053027 14,3 EUR     79 XPAR   jAj6AlIDDv000l20 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:08.730946Z FR0000053027 14,42 EUR     30 XPAR   jAj6AlIDqu000xO0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:08.731150Z FR0000053027 14,42 EUR     10 XPAR   jAj6AlIDqu000xY0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:08.731282Z FR0000053027 14,42 EUR     5 XPAR   jAj6AlIDqu000xi0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:08.731404Z FR0000053027 14,42 EUR     62 XPAR   jAj6AlIDqu000xs0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:10.904866Z FR0000053027 14,42 EUR     104 XPAR   jAj6AlIDqv000y20 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:10.905214Z FR0000053027 14,42 EUR     58 XPAR   jAj6AlIDqv000yC0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:11.814633Z FR0000053027 14,42 EUR     88 XPAR   jAj6AlIDqv000yM0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:13.213798Z FR0000053027 14,42 EUR     143 XPAR   jAj6AlIDqy000yW0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:29:15.154399Z FR0000053027 14,3 EUR     21 XPAR   jAj6AlIDr1000yj0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T10:19:24.920245Z FR0000053027 14,34 EUR     3 XPAR   jAj6AlIEdY001BP0 Annulation
AKWEL 969500SVR0D7W9RQ6751 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T10:19:24.936394Z FR0000053027 14,38 EUR     7 XPAR   jAj6AlIEdY001BZ0 Annulation
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