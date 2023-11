Kia Canada annonce les prix de l’EV9

L'EV9 tout électrique à partir de 59 995 $ PDSF



Les spécifications finalisées pour le Canada incluent un choix de deux batteries et un choix de propulsion ou de traction intégrale

L’autonomie électrique estimée de 489 km pour la version Wind à propulsion arrière convient aux longs trajets quotidiens ou en famille.



TORONTO, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada a annoncé le prix et les spécifications définitives de l’EV9, un VUS à trois rangées entièrement électrique très attendu. Le premier véhicule de ce genre pour Kia, l’EV9 devient le nouveau modèle phare de la marque et se positionne comme un pionnier sur le marché grand public. Pour rendre ce VUS à trois rangées entièrement électrique accessible à un plus grand nombre de Canadiens, Kia Canada propose deux choix de batteries, l’une de 76,1 kWh et l’autre de 99,8 kWh.



Pour l’EV9, Kia adopte une nouvelle nomenclature et intègre les éléments de la nature à sa vision de développement durable et écologique en baptisant ses différentes versions Light, Wind, et Land. En plus de ces trois versions, deux groupes d’options, le groupe Premium et le groupe GT-Line, pourront être ajoutés au modèle Land pour rehausser encore davantage l’apparence sophistiquée du véhicule grâce à des touches d’élégance exclusives. Le groupe GT-Line, par exemple, inclura des jantes en alliage léger de 21 pouces, des longerons de toit pontés, une moulure latérale foncée, des rétroviseurs latéraux noirs lustrés, des pare-chocs avant et arrière exclusifs.

Prix de l’EV9 (PDSF) :

Light propulsion arrière : 59 995 $

Wind propulsion arrière : 62 995 $

Land traction intégrale : 64 995 $

Land traction intégrale avec le groupe Premium : 74 995 $

Land traction intégrale avec le groupe GT-Line : 78 995 $



« Nous sommes la première marque grand public à présenter un VUS à trois rangées entièrement électrique, » déclare Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « De ce fait, nous voulions être innovants et remarquables, mais aussi accessibles. Les prix concurrentiels et le grand choix d’options permettront aux Canadiens de choisir le véhicule qui correspondra le mieux à leur mode de vie. »

Le groupe motopropulseur de l’EV9 : Conçu pour performer

L’EV9 est le deuxième modèle Kia fabriqué sur la plateforme internationale électrique et modulaire

(E-GMP) du constructeur et le premier à intégrer la technologie de batterie quatrième génération à densité d’énergie accrue. Au Canada, trois groupes motopropulseurs seront proposés sur l’EV9. Le premier inclura une batterie de 76,1 kWh et un seul moteur électrique, offrant une autonomie maximale de 370 km. Le deuxième, destiné aux personnes qui conduisent davantage, sera composé d’une batterie de 99,8 kWh et d’un seul moteur électrique pour une autonomie atteignant 489 km. Enfin, les versions à traction intégrale seront dotées d’une batterie de 99,8 kWh et de deux moteurs électriques générant un total de 283 kW (379 ch) et ayant une autonomie pouvant aller jusqu’à 451 km. Le véhicule est conçu pour se recharger de 10 à 80 % en moins de 25 minutes à l’aide des bornes de chargement CC ultrarapides.

Autonomie électrique estimée

Versions et groupes : Autonomie Light 76,1 kWh propulsion arrière 370 km Wind 99,8 kWh propulsion arrière 489 km Land et Land Groupe Premium 99,8 kWh traction intégrale 451 km Land Groupe GT-Line 99,8 kWh traction intégrale 435 km

Il est prévu que le Kia EV9 commencera à arriver dans les concessions canadiennes à partir du mois de décembre. Pour obtenir davantage de renseignements sur l’EV9, veuillez visiter www.kia.ca/EV9.

