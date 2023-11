Coveo annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024

Les revenus tirés des abonnements SaaS (1)ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente à 29,4 M$US

Deuxième trimestre consécutif de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs et d’une perte d'exploitation ajustée(2)bien en avance sur les perspectives

Disponibilité générale du Coveo Relevance Generative Answering™ attendue en décembre, avec une forte demande initiale de la part des clients

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX : CVO), un chef de file des plateformes d’intelligence artificielle (« IA ») d’entreprise qui permet des expériences numériques individualisées, connectées et fiables à grande échelle grâce à la recherche sémantique, aux recommandations propulsées par l’IA et aux réponses génératives, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024 clos le 30 septembre 2023.

« C’est une période qui continue d’être excitante pour l’entreprise » a déclaré Louis Tête, président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Depuis le lancement du Coveo Relevance Generative Answering™ au cours du premier trimestre, et alors que nous nous rapprochons de sa disponibilité générale en décembre, nous avons enregistré des résultats prometteurs chez les premiers utilisateurs au sein de notre clientèle, notamment au sein d’entreprises chef de file telles que Xero. L’engouement pour notre solution d’IA générative au sein des entreprises est élevé, et nous sommes plus que jamais convaincus que nous avons une immense opportunité de capitaliser sur notre plateforme d’IA éprouvée, fiable et chef de file pour offrir une valeur importante à nos clients. »

Faits saillants financiers pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2024

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 septembre 2022, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS ( 1) de 29,4 M$ comparativement à 25,5 M$, une augmentation de 15%.

de 29,4 M$ comparativement à 25,5 M$, une augmentation de 15%. Les revenus totaux ont été de 31,2 M$, comparativement à 27,9 M$, une augmentation de 12%.

Le pourcentage de marge brute était de 78%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute de produits était de 82%, stable par rapport à l’année dernière.

La perte d’exploitation était de 10,2 M$, une amélioration par rapport à 11,6 M$ et la perte d’exploitation ajustée ( 2 ) a été de 1,0 M$, une amélioration significative par rapport à 4,7 M$.

a été de 1,0 M$, une amélioration significative par rapport à 4,7 M$. La perte nette a été de 6,5 M$, comparativement à une perte nette de 9,9 M$.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 0,8M$ pour le trimestre et 1,8 M$ pour les six premiers mois de l’exercice fiscal 2024.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 167,8 M$ au 30 septembre 2023.

Le 12 juillet 2023, la société a racheté 3 706 194 actions à droit de vote subalterne (y compris 480 000 actions à droit de vote multiple après conversion) au prix de 8,50 $ CA l’action dans le cadre de son offre publique de rachat importante lancée le 30 mai 2023 ce qui représente un prix de rachat global d’environ 23,8 M$ (31,5 M$ CA). Le 17 juillet 2023, Coveo a également lancé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (collectivement avec l’offre publique de rachat importante, les « Transactions de rachat ») pour le rachat d’un maximum de 2 559 247 actions à droit de vote subalterne de la société au cours de la période de douze mois se terminant le 16 juillet 2024. Dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024 clos le 30 septembre 2023, Coveo a racheté un total de 940 000 titres d’une valeur de 6,7 M$ pour les annuler et un total de 4 646 194 titres pour un montant global d’environ 30,4 M$ (38,2 M$ CA), dans le cadre des Transactions de rachat.

Faits saillants de l’entreprise pour le deuxième trimestre de l’année fiscale 2024

Au 30 juin 2023, notre taux d’expansion net ( 1) s’est élevé à 106%. Le taux d’expansion net était de 111% en excluant l’attrition de clients utilisant certaines fonctionnalités des produits hérités de Qubit et dépriorisés ( 3) .

s’est élevé à 106%. Le taux d’expansion net était de 111% en excluant l’attrition de clients utilisant certaines fonctionnalités des produits hérités de Qubit et dépriorisés . La compagnie a signé ses cinq premiers bons de commande pour sa solutions d’IA générative, Coveo Relevance Generative Answering™, une extension de sa plateforme d’IA qui associe la technologie des grands modèles de langage (« LLM ») avec des fonctionnalités d’indexation sécurisée et des fonctionnalités de pertinence basées sur l’IA. Coveo Relevance Generative Answering™ est maintenant disponible au sein des expériences en libre-service des clients de Coveo. De plus, Xero est devenu le premier client de Coveo à utiliser cette fonctionnalité pour son libre-service pour tous ses clients.

Coveo et Caleres ont remporté le prix de la Meilleure expérience d’achat personnalisée lors de l’édition 2023 des Glossy Fashion Awards. Caleres, une entreprise internationale de chaussures, a déployé la plateforme d’IA de Coveo sur l’ensemble des sites Web de ses marques. Cette démarche s’est traduite par une amélioration de l’expérience d’achat grâce à des recherches alimentées par l’IA et à des recommandations de produits personnalisées. Le déploiement a grandement amélioré la découverte des produits, multiplié les revenus issus de la recherche et démontré la volonté de la société de moderniser les expériences d’achat en ligne.

Coveo a remporté le prix de la Meilleure plateforme infonuagique native d’IA pour une expérience en ligne innovante lors de l’édition 2023 des Cyber Security Awards. La plateforme d’IA de Coveo a été conçue de manière à répondre à des normes de sécurité rigoureuses, notamment les normes HIPAA, AICPA SOC 2 Type II et ISO270001. L’obtention de cette récompense consolide la position de Coveo en tant que fournisseur de solutions d’IA générative de confiance pour les entreprises.

Pour la troisième année consécutive, les clients ont nommé Coveo comme le Meilleur fournisseur de solutions de recherche en entreprise du rapport 2023 de SoftwareReviews. Cette distinction témoigne de l’excellence de Coveo en matière de satisfaction de la clientèle, l’entreprise ayant notamment obtenu des notes élevées dans les catégories respect, efficacité, sécurité, productivité, amabilité, gains de temps et fiabilité

Faits saillants postérieurs

Coveo a dévoilé plus de15 innovations pour sa plateforme avec pour objectif l’amélioration des expériences en ligne dans les applications liées au commerce, aux services, aux sites Web et aux milieux de travail. Ces avancées renforcent la position de Coveo en tant que chef de file et donnent aux entreprises les outils nécessaires pour se distinguer dans un environnement numérique en constante évolution. Ces mises à jour intègrent une IA de pointe et des modèles d’IA générative, dans le but d’améliorer la qualité de l’expérience client et d’optimiser les résultats commerciaux. Elles améliorent également l’interopérabilité avec les connecteurs et les intégrations, et offrent aux utilisateurs au sein d’entreprises des outils d’interface utilisateur modernes. De plus, elles accélèrent le développement avec des outils « full-stack », tout en assurant une sécurité et une fiabilité supérieur.

Coveo a annoncé l’accès anticipé à Coveo Relevance Generative AnsweringTM pour le commerce (B2B et B2C), offrant ainsi une solution de réponse générative pour le commerce qui répond aux exigences des entreprises. Cette innovation, qui s'ajoute à la plateforme Coveo offrant la recherche sémantique et des recommandations propulsés par l’IA. Elle viendra améliorer l’expérience client grâce à des capacités de réponse générative alimentées par l’IA. Elle permet en outre de stimuler l’engagement client et l’exploration de données pour le commerce électronique.

Perspectives financières

La société continue de démontrer de l’efficacité opérationnelle et améliore ses perspectives financières en matière de perte d’exploitation ajustée annuelle. Alors que nous demeurons encouragés par l’intérêt porté à notre plateforme d’IA, nous avons observé des délais dans les décisions d’achats de nos clients et l’environnement macroéconomique demeure difficile. Ces deux facteurs ont un impact sur les nouvelles souscriptions et les revenus de services professionnels associés. De plus, une partie de l’attrition attendue de certains de nos clients de Qubit s’est produite plus tôt que prévu dans l’année.

À la lumière de cela, Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS(1), des revenus totaux et une perte d’exploitation ajustée(2) dans les fourchettes prévues ci-dessous :

T3 de l’exercice 2024 Exercice 2024 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 29,1 M$ – 29,6 M$ 117,0 M$ – 118,0 M$ Total des revenus 30,9 M$ – 31,4 M$ 124,5 M$ – 125,5 M$ Perte d’exploitation ajustée(2) 2,5 M$ – 3,5 M$ 9,5 M$ – 10,5 M$



Après deux trimestres consécutifs de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs, la société est en avance sur son engagement d'atteindre des flux de trésorerie d'exploitation positifs au cours de son prochain exercice (exercice 2025).

Ces fourchettes indicatives, y compris le calendrier pour atteindre des flux de trésoreries provenant des activités d’exploitation positifs, sont basées sur plusieurs hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées dans la section « Information prospective » ci-dessous :

Atteindre les niveaux attendus de ventes d’abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu’aux clients existants, incluant le moment de ces ventes, ainsi que les niveaux attendus de renouvellements d’abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus des services d’implémentation et d’autres sources de revenus des services professionnels.

Maintenir les niveaux prévus de marge d’exploitation représentés par nos mesures de marge brute ajustée ( 2 ) et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée ( 4 ) .

et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Atteinte d’une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d’exploitation ajustées ( 2 ) et nos mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées ( 4 ) .

et nos mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées . Stabilisation des turbulences en cours, incluant celles liées aux facteurs économiques et géopolitiques affectant les cycles de ventes, les prix et la capacité à générer de nouvelles ventes.

Notre capacité à attirer et à retenir notre personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans.

Maintien des taux de change, des taux d’inflation, des taux d’intérêts, du niveau de dépenses des clients et d’autres conditions macroéconomiques.

Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l’incidence des acquisitions pouvant être annoncées ou conclues de temps à autre.

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières fournies ci-dessus.

* * * * *

(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d’expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessous. (2) La perte d’exploitation ajustée, la marge brute ajustée et les charges d’exploitation ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (3) Taux d’expansion net excluant l’attrition de Qubit. Cette attrition de clients représente les abonnements de certains anciens clients de Qubit utilisant les capacités du produit Qubit pour des cas d'utilisation périphériques qui ont finalement décidé de ne pas renouveler leurs abonnements. (4) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des ratios non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué.

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées »; et (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d’information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre dernier rapport de gestion, lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d’information financière annexés dans ce communiqué de presse pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d’expansion net », qui sont des mesures d’exploitation utilisés dans notre industrie. Nous surveillons les indicateurs de performance clés ci-après pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d’exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l’évaluation des émetteurs. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés d’une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d’autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu’ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d’expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la valeur annualisée des contrats SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la valeur annualisée des contrats SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l’accroissement de la valeur annualisée des contrats SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iii) est présenté après déduction de la valeur annualisée des contrats SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée.

La « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d’un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l’abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.



Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I’ « information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus et la perte d’exploitation ajustée pour les périodes de trois mois se terminant le 31 décembre 2023 et les douze mois se terminant le 31 mars 2024, et les attentes et le calendrier pour atteindre des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation positifs, ainsi que les déclarations concernant le Coveo Relevance Generative Answering™ et sa disponibilité générale en décembre 2023 (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire »,« continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l’emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de projections ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus et la perte d’exploitation ajustée constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. Veuillez-vous reporter à la section « perspectives financières » ci-dessus pour plus d’informations.

L’information prospectives est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses (y compris ceux discutés sous « perspectives financières » ci-dessus et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y restreindre (et en addition de ceux discuté à la section « perspectives financières » ci-dessus) : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale; développer nos relations avec les clients existants et faire en sorte que les clients existants de renouveler leurs abonnements; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché et l’acceptation des solutions d’IA en général et de nos produits en particulier; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché, nos prévisions de croissance et les attentes et le calendrier concernant l’atteinte des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation positifs; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu’à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d’expansion, l’influence notable de nos principaux actionnaires, notre capacité à convertir les opportunités de vente en contrats, et le délai dans lequel nous pouvons y parvenir, les conflits et guerres internationales et les impacts futurs de toute aggravation de la pandémie de COVID-19. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l’entreprise et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponible sous notre profil SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l’information prospective, d’autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l’information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d’autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Coveo alimente les expériences numériques des marques les plus innovantes au monde, au service de millions de personnes et de milliards d'interactions à travers chaque expérience numérique. Après une décennie à enrichir notre plateforme, leader du marché, avec des entreprises mondiales à l’avant-garde, nous savons ce qu'il faut pour obtenir l’avantage des expériences propulsées par l’IA.

Nous sommes fermement convaincus que l'avenir réside dans les relations personnalisées de type 'entreprise-à-personne' et que les expériences constituent le point crucial de différenciation concurrentielle. Elles sont un facteur déterminant du succès ou de l'échec pour chaque entreprise.

Pour que les entreprises obtiennent l’avantage des expériences propulsées par l’IA à grande échelle, il est impératif de disposer d’un système central et d'une capacité composable à fournir de la recherche sémantique IA et des expériences génératives à chaque interaction avec le client et l'employé.

Notre plateforme SaaS unique et notre suite robuste de modèles d'IA et d’IA générative sont conçues pour transformer l'expérience globale, du client à l’employé, sur les sites web, le commerce électronique, les services et le lieu de travail. Nous offrons des expériences individualisées, fiables et connectées à chaque interaction afin de ravir les clients et d'atteindre des résultats commerciaux supérieurs.

Notre plateforme est certifiée ISO 27001, HIPAA, SOC2 et résiliente à 99,999%. Nous sommes un partenaire Salesforce Summit ISV, une application approuvée par SAP® (SAP Endorsed App) et un partenaire Adobe Gold.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Restez au courant des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en visitant notre site web ou en vous abonnant au blogue de Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter et YouTube.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et données par action, non-audités) Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $

$ Revenus Abonnements SaaS 29 406 25 469 57 941 49 472 Licences autogérées et services de maintenance - 290 - 614 Revenus de produits 29 406 25 759 57 941 50 086 Service professionnels 1 813 2 174 3 810 4 309 Total des revenus 31 219 27 933 61 751 54 395 Coût des revenus Produits 5 323 4 749 10 451 9 507 Services professionnels 1 484 1 822 3 028 3 799 Total du coût des revenus 6 807 6 571 13 479 13 306 Marge brute 24 412 21 362 48 272 41 089 Charges d’exploitation Frais de vente et de commercialisation 13 898 14 161 27 358 28 722 Frais de recherche et de développement de produits 8 700 8 963 17 882 18 095 Frais généraux et administratifs 6 814 7 722 13 623 14 815 Amortissement des immobilisations corporelles 595 660 1 172 1 352 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 4 199 1 104 5 205 2 265 Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation 404 396 799 793 Total des charges d’exploitation 34 610 33 006 66 039 66 042 Perte d’exploitation (10 198 ) (11 644 ) (17 767 ) (24 953 ) Produits financiers nets (1 630 ) (1 020 ) (3 307 ) (1 419 ) Profit de change (1 260 ) (816 ) (256 ) (1 316 ) Perte avant la charge (recouvrement) d’impôt (7 308 ) (9 808 ) (14 204 ) (22 218 ) Charge (recouvrement) d’impôt (855 ) 125 (796 ) 234 Perte nette (6 453 ) (9 933 ) (13 408 ) (22 452 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés dans l’état consolidé du résultat net : Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation (3 784 ) (13 961 ) (356 ) (22 563 ) Total du résultat global (10 237 ) (23 894 ) (13 764 ) (45 015 ) Perte nette par action – de base et diluée (0,06 ) (0,10 ) (0,13 ) (0,22 )





États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, non-audités) Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société : Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes Coût des revenus – produits 230 210 466 392 Coût des revenus – services professionnels 150 165 313 309 Frais de vente et de commercialisation 897 1 539 937 3 070 Frais de recherche et de développement de produits 1 675 1 688 3 231 3 121 Frais généraux et administratifs 2 064 2 058 3 816 3 243 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes 5 016 5 660 8 763 10 135







Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation (en milliers de dollars américains, non-audités) Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Perte d'exploitation (10 198 ) (11 644 ) (17 767 ) (24 953 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 5 016 5 660 8 763 10 135 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises2 998 1 103 2 003 2 263 Rémunération liée aux acquisitions3 - 175 - 386 Perte d’exploitation ajustée (984 ) (4 706 ) (3 801 ) (12 169 )





1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) Cette charge représente l’amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l’acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement et de dépréciation des immobilisations incorporelles. La dépréciation d’immobilisations incorporelles représente une dépréciation non monétaire des relations clients acquises dans le cadre du regroupement d’entreprises avec Qubit et est décrite à la note 5 des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les trois et six mois clos les 30 septembre 2023. 3) Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.





Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée (en milliers de dollars américains, non-audités) Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $

Total des revenus 31 219 27 933 61 751 54 395 Marge brute 24 412 21 362 48 272 41 089 % de marge brute 78 % 76 % 78 % 76 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 380 375 779 701 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - 85 - 166 Marge brute ajustée 24 792 21 822 49 051 41 956 % de marge brute ajustée 79 % 78 % 79 % 77 % Revenus de produits 29 406 25 759 57 941 50 086 Coûts des revenus de produits 5 323 4 749 10 451 9 507 Marge brute de produits 24 083 21 010 47 490 40 579 % de marge brute de produits 82 % 82 % 82 % 81 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 230 210 466 392 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - 70 - 130 Marge brute de produits ajustée 24 313 21 290 47 956 41 101 % de marge brute de produits ajustée 83 % 83 % 83 % 82 % Revenus de services professionnels 1 813 2 174 3 810 4 309 Coûts des revenus de services professionnels 1 484 1 822 3 028 3 799 Marge brute de services professionnels 329 352 782 510 % de marge brute de services professionnels 18 % 16 % 21 % 12 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 150 165 313 309 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - 15 - 36 Marge brute de services professionnels ajustée 479 532 1 095 855 % de marge brute de services professionnels ajustée 26 % 24 % 29 % 20 %





Réconciliation des mesures de charges d’exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d’exploitation ajustées (en milliers de dollars américains, non-audités) Trois mois clos les 30 septembre Six mois clos les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Frais de vente et de commercialisation 13 898 14 161 27 358 28 722 % de frais de vente et de commercialisation 45 % 51 % 44 % 53 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 897 1 539 937 3 070 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 37 - 71 Frais de vente et de commercialisation ajustés 13 001 12 585 26 421 25 581 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 42 % 45 % 43 % 47 % Frais de recherche et de développement de produits 8 700 8 963 17 882 18 095 % de frais de recherche et de développement de produits 28 % 32 % 29 % 33 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 675 1 688 3 231 3 121 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 47 - 135 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 025 7 228 14 651 14 839 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 23 % 26 % 24 % 27 % Frais généraux et administratifs 6 814 7 722 13 623 14 815 % de frais généraux et administratifs 22 % 28 % 22 % 27 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 2 064 2 058 3 816 3 243 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - 6 - 14 Frais généraux et administratifs ajustés 4 750 5 658 9 807 11 558 % de frais généraux et administratifs ajustés 15 % 20 % 16 % 21 %









États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière (en milliers de dollars américains, non-audités) 30 septembre

2023 31 mars

2023 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 167 814 198 452 Créances clients et autres débiteurs 24 767 24 233 Aide gouvernementale 8 821 7 142 Frais payés d’avance 6 674 8 707 208 076 238 534 Actifs non courants Coûts d’acquisition de contrats 10 422 11 148 Immobilisations corporelles 6 269 6 846 Immobilisations incorporelles 9 888 15 107 Actifs au titre du droit d’utilisation 6 855 7 645 Actifs d’impôt différé 3 755 3 896 Goodwill 25 434 25 642 Total de l’actif 270 699 308 818 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 22 262 21 435 Revenus différés 55 067 55 260 Partie courante des obligations locatives 2 072 1 929 79 401 78 624 Passifs non courants Obligations locatives 7 876 8 940 Passifs d’impôt différé 1 808 2 721 Total du passif 89 085 90 285 Capitaux propres Capital-actions 837 189 868 409 Surplus d’apport 34 014 25 949 Déficit (645 396 ) (631 988 ) Cumul des autres éléments du résultat global (44 193 ) (43 837 ) Total des capitaux propres 181 614 218 533 Total du passif et des capitaux propres 270 699 308 818