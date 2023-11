EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 7.11.2023 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2023: Liikevaihdon ja liikevoiton supistuminen jatkui – rakennamme entistä vahvempaa Eezyä

Heinä–syyskuu 2023

Liikevaihto oli 56,0 milj. euroa (67,3 milj. euroa heinä–syyskuussa 2022). Liikevaihto laski 17 %.

Käyttökate oli 4,4 milj. euroa (6,8).

Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (4,7) ja oli 4,1 % liikevaihdosta (7,0 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,14) osakkeelta.

Kauden aikana käynnistettiin kannattavuusohjelma ja strategian uudistaminen.





Tammi–syyskuu 2023

Liikevaihto oli 166,8 milj. euroa (185,4 milj. euroa tammi–syyskuussa 2022). Liikevaihto laski 10 %.

Käyttökate oli 11,0 milj. euroa (13,6).

Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (7,3) ja oli 2,8 % liikevaihdosta (3,9 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,21) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023 (7.8.2023 alkaen)

Eezy ei anna ohjeistusta vuodelle 2023.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 7–9/2023 7–9/2022 1–9/2023 1–9/2022 1–12/2022 Liikevaihto 56,0 67,3 166,8 185,4 247,6 Käyttökate 4,4 6,8 11,0 13,6 18,2 Käyttökateprosentti, % 7,9 % 10,1 % 6,6 % 7,3 % 7,4 % Liikevoitto 2,3 4,7 4,7 7,3 10,0 Liikevoittoprosentti, % 4,1 % 7,0 % 2,8 % 3,9 % 4,0 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,05 0,14 0,08 0,21 0,29 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,05 0,13 0,08 0,21 0,28 Nettovelka / käyttökate - - 3,5 x 3,0 x 2,9 x Ketjuliikevaihto 78,9 94,1 233,9 265,2 351,6

Toimitusjohtaja Siina Saksi:

Rakennamme entistä vahvempaa Eezyä vaikean suhdanteen aikana

”Heikko suhdanne vaikutti kolmannella neljänneksellä erityisesti Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueemme kehitykseen. Liikevaihtomme jäi kolmannella neljänneksellä 56,0 miljoonaan euroon (67,3). Liikevoittomme oli 2,3 miljoonaa euroa (4,7). Olemme sopeuttaneet toimintaamme laskeneeseen liikevaihtoon, ja strategian uudistaminen etenee suunnitellusti.

Liikevaihtomme supistui 56,0 miljoonaan euroon (67,3) Henkilöstöpalveluiden voimakkaasti heikentyneen kysynnän vuoksi. Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui kolmannella neljänneksellä 50,1 miljoonaan euroon (-19%). Henkilöstöpalveluiden rooli on tarjota joustoa asiakkaidemme työvoimatarpeisiin, ja heikossa suhdanteessa työllistämiemme henkilöiden määrä vähenee. Eezyn asiakaskunnassa korostuu sekä teollisuus että rakentaminen, jonka työvoimatarve on laskenut erityisen voimakkaasti. Horeca ja kauppa ovat myös lievässä laskussa.

Asiantuntijapalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 6,0 miljoonaan euroon (5,9). Työllisyys- ja kuntoutuspalveluita sekä kotoutumiskoulutuksia pääasiassa julkiselle sektorille tarjoavan Eezy Työllisyyspalveluiden kehitys on edelleen erittäin myönteistä. Heikossa suhdanteessa esimerkiksi urasuunnittelua, työllistymistä ja yrittäjyysedellytyksiä tukeville palveluille on kasvavaa kysyntää. Lisäksi kotoutumiskoulutusten opiskelijamäärä on lisääntynyt.

Heikossa suhdanteessa liiketoiminnan ja yrityskulttuurien kehittämisen konsultointiprojektit sekä kertaluonteisemmat henkilöstötutkimukset ovat kärsineet kysynnän heikentymisestä ja päätöksenteon epävarmuudesta. Toisaalta Eezy Personnelin muutosturva- ja uudelleensijoituspalveluiden kysyntä kasvaa yritysten viedessä läpi muutosneuvotteluita.

Liikevoittomme jäi kolmannella neljänneksellä 2,3 miljoonaan euroon (4,7). Liikevoiton supistumista selittää liikevaihdon laskun lisäksi Henkilöstöpalveluiden toimialarakenteen muutos; heikompikatteiset toimialat ovat kasvattaneet osuutta liikevaihdostamme.

Kannattavuusohjelma hyvässä vauhdissa

Käynnistimme elokuussa kolmen miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin tähtäävän kannattavuusohjelman. Lokakuussa päättyneiden mittavien muutosneuvotteluiden myötä toimihenkilömäärämme vähenee yli 60 henkilöllä, mikä on noin kymmenen prosenttia toimihenkilöistämme. Uudistimme johtamismalliamme Henkilöstöpalvelut -liiketoiminta-alueella ketterämmäksi ja madalsimme organisaatiorakennetta. Parannamme ketteryyttämme asiakas- ja osaajarajapinnassa – tehtävänämme on auttaa asiakasyrityksiämme henkilöstötarpeissaan sekä tarjota töitä ja työllistymisen mahdollisuuksia osaajille läpi Suomen.

Henkilöstökulujen lisäksi olemme tehneet leikkauksia myös muihin kiinteisiin kuluihin. Näillä toimenpiteillä pääsemme kannattavuusohjelman vuositason tavoitteisiin vuoden 2024 aikana.

Strategiatyö etenee suunnitellusti

Eezy on rakentunut vahvasti yritysostoin, ja lähes koko Eezyn nelivuotisen historian ajan toimintaympäristö on ollut poikkeuksellinen. Fokusoitumisemme perinteisiin asiakassegmentteihimme teollisuuteen, rakentamiseen ja horecaan luo meille tällä hetkellä haasteita ja näkyy liikevaihdon kehityksessä ja tuloksessamme.

Strategiatyön osana arvioimme eri liiketoimintojemme markkinaympäristöä, ja tunnistamme kasvun mahdollisuudet. Analysoimme kyvykkyytemme erilaisissa markkinoissa ja valitsemme tulevaisuuden painopistealueet, joihin keskitymme.

Olemme jo nyt jo tunnistaneet liiketoiminta-alueita, missä Eezy voi hyödyntää vahvuuksiamme eli maantieteellistä kattavuutta, liiketoiminnan laajuutta ja monipuolista kontaktipintaa yrityspäättäjiin. Tavoitteemme on vähentää talouden syklisyyden riskejä esimerkiksi fokusoimalla myös vastasyklisiin toimialoihin.

Jo nyt vahvuuksiimme tukeutuen pystymme auttamaan asiakkaitamme esimerkiksi laajoissa investointihankkeissa, joissa yhdistyy työvoimatarpeiden, vaativien suorahakujen ja johtamisvalmennuksien tarpeet.

Tärkeimpiä kehityshankkeitamme on ensi vuonna käyttöönotettava, tekoälyä hyödyntävä uusi toiminnanohjausjärjestelmämme Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnassa. Uuden järjestelmän ja toimintamallin avulla automatisoimme manuaaliset tehtävät, ja parannamme merkittävästi asiakas- ja työntekijäkokemusta esimerkiksi helpon ja nopean tilaustoiminnon kautta.

Eezy on muutosten toteuttamisen ja strategian uudistamisen myötä toimintakykyinen yli heikon suhdanteen ja valmis seuraavaan talouden nousuun.”





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 7.11.2023 klo 13.00 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2023-q3-tulos



Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Siina Saksi ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





Liite: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 PDF-muodossa





Lisätietoja:

Eezy Oyj

Siina Saksi

toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. +358 (0)50 550 3912

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

Liite