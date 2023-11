WISeSAT.space, filial de WISeKey, marca el comienzo de una nueva era de contenedores inteligentes, implementando su tecnología de seguimiento y localización de última generación para Caspian Container Company SA, una rama de logística de co

WISeSAT.space, filial de WISeKey, marca el comienzo de una nueva era de contenedores inteligentes, implementando su tecnología de seguimiento y localización de última generación para Caspian Container Company SA, una rama de logística de contenedores de Integral Group

Todas las partes están invitando a los actores de la industria a trabajar juntos para dar forma al mercado de contenedores uniéndose a un consorcio pionero en la industria: el acuerdo que se firmará en la Global Freight Summit (GFS) combinado con el Caspian Week Forum, que tendrá lugar el 15 de noviembre. -17 de septiembre de 2023, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.





Ginebra, 7 de noviembre de 2023 – WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), líder en soluciones de ciberseguridad, identidad digital y Internet de las cosas (IoT) que opera hoy como un holding anunció que, en un movimiento transformador destinado a revolucionar el ámbito de la logística, su filial WISeSAT.Space, precursora de la comunicación segura de IoT a través de redes espaciales, firmará una asociación pionera con Caspian Container Company SA, una rama de logística de contenedores de Integral Group, que abarca el Gran Región del Caspio. Este proyecto también tiene como objetivo crear un consorcio pionero en la industria (el "Consorcio") centrado en la implementación de dispositivos y sensores habilitados para IoT en contenedores, facilitando así el seguimiento y localización global e instantáneo a través de la constelación de satélites WISeSat.

Aprovecha el impulso: un viaje hacia un futuro logístico más inteligente y sostenible

El objetivo es que cada contenedor de Caspian Container Company esté equipado con el sensor de WISeKey y Secure Element, un chip de silicio a prueba de manipulaciones de su venerada familia VaultIC. Este microcontrolador seguro avanzado, que los fabricantes pueden integrar fácilmente en cualquier objeto, se ofrece como un servicio de aprovisionamiento, trasladando así la responsabilidad de la personalización del dispositivo al Centro de personalización ultraseguro de WISeKey. Diseñado meticulosamente para servir como columna vertebral de transferencia de datos y valor para la economía de las máquinas, señala el siguiente paso en el avance tecnológico.

WISeSAT y Caspian Container Company están invitando a los afiliados y entusiastas de la industria a asistir al GFS ( www.globalfreightsummit2023.com ) y Foro de la Semana del Caspio ( www.caspianweek.org ) en Dubai, donde se espera que se materialice este histórico contrato de consorcio. Experimente la presentación de una empresa que aprovecha soluciones seguras de IoT de última generación, destinadas a reconfigurar el panorama logístico y presagiar una era de mayor conectividad y destreza operativa.



Presentación de una novedosa colaboración en logística inteligente

La asociación histórica de WISeSAT con FOSSA Systems y Avant iot tiene como objetivo implementar una innovadora propuesta de valor de extremo a extremo para permitir que los contenedores estándar se conecten aprovechando los sensores WISeSAT IoT que utilizan chips de silicio a prueba de manipulaciones SEALSQ. Esta alianza estratégica se destacará durante la Cumbre Global de Transporte de Carga (GFS) en Dubai, que tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre de 2023, en coincidencia con el tan esperado Foro de la Semana del Caspio (CW). En el evento, los socios mostrarán su solución de vanguardia: la suite integral WISeSAT.space para el monitoreo y gestión en tiempo real de contenedores inteligentes ( Regístrese aquí para recibir una invitación gratuita ).



Un paso revolucionario en logística a través de un consorcio unificado

Embarcarse en esta empresa significa un cambio fundamental en el sector de la logística y sirve como piedra angular de un acuerdo de consorcio expansivo. Estimados pioneros de la industria, que incluyen a Bernardino Abad S.L., FOSSA Systems, Avant iot, Integral Group, SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), WISeKey SA, WISeSAT.Space, Caspian Container Company y, en breve, otros actores principales de la industria, por ejemplo, Puertos y Seguros. alinearán su experiencia para encabezar la evolución tecnológica. El concepto es simple pero transformador: los contenedores comunes se actualizan con dispositivos y sensores habilitados para IoT, lo que facilita el seguimiento y localización global e instantáneo a través de la constelación WISeSat/Fossa.



La visión del consorcio: elevar los estándares y mejorar la seguridad

La ambición del Consorcio WISeSmartContainer trasciende la mera innovación; es un esfuerzo colaborativo para diseñar, defender y actualizar una plataforma segura e integrada que emplee comunicaciones de IoT híbridas (satélite y terrestres) para contenedores inteligentes. Esta iniciativa está dedicada a instituir nuevos puntos de referencia en transparencia, seguridad, eficiencia y conciencia ecológica dentro de los marcos logísticos.



El mercado de contenedores inteligentes está preparado para un crecimiento sustancial, ya que se prevé que se expandirá un 19%, de 2.830 millones de dólares en 2022 a 3.370 millones de dólares en 2023.



Unamos fuerzas con los virtuosos de la industria y seamos testigos de la transformación

Al fusionar el conocimiento de actores influyentes de la industria, estamos a punto de ayudar a remodelar el mercado logístico global. Nuestra sinergia, recursos compartidos y espíritu centrado en la innovación impulsarán la búsqueda del Consorcio para orquestar soluciones que escribirán la narrativa logística futura.



Carlos Moreira, director ejecutivo de WISeKey, expresó: “Nuestra renovada colaboración con Integral Group impulsa nuestra asociación hacia el espacio, mientras esculpimos conjuntamente esta solución integrada de contenedor inteligente utilizando tecnologías PKI, IoT y Blockchain para la región del Caspio. Unidos, nuestro objetivo es forjar trayectorias de crecimiento para las empresas emergentes en la región del Caspio, respaldadas por ecosistemas de plataformas comerciales y de inversión algorítmicamente equilibrados”.

Agenda Invitación a la mesa redonda del Foro de la Semana del Caspio: Abrazando el futuro de la logística inteligente

1. Bienvenida e Introducción a cargo de Carlos Creus Moreira, CEO de WISekey y Moderador

Descripción general de la asociación y la visión de un futuro logístico más inteligente y sostenible.

2. El auge del contenedor inteligente: presentación de WISeSAT.Space and Caspian Container Company: Carlos Moreno y Andreas Moreira

Una inmersión profunda en la comunicación segura de IoT a través de redes espaciales. Discutir el objetivo del proyecto de crear el primer consorcio de la industria centrado en dispositivos y sensores para contenedores habilitados para IoT. Enfoque en la integración del sensor de WISeKey y Secure Element.

3. El plan de colaboración: una mesa redonda con FOSSA Systems, Avant iot y WISeSAT

Discutiendo la alianza estratégica para transformar los contenedores estándar. Introducción de la suite integral WISeSAT.space para monitorización y gestión en tiempo real.





4. Una visión unificada: presentación del consorcio WISeSmartContainer





Presentaciones de los miembros del consorcio, incluidos Bernardino Abad S.L., FOSSA Systems, Avant iot, Integral Group, SEALSQ Corp, WISeKey SA, WISeSAT.Space y Caspian Container Company. Descripción general de la misión del consorcio: establecer nuevos puntos de referencia en transparencia, seguridad, eficiencia y conciencia ecológica.





5. Perspectivas del mercado:





Análisis del crecimiento potencial del mercado de contenedores inteligentes, con proyecciones que indican un crecimiento de 2.830 millones de dólares en 2022 a 3.370 millones de dólares en 2023.

6. Piso abierto: sesión de preguntas y respuestas

Los asistentes pueden hacer preguntas y participar en un animado debate con los expertos.

7. Palabras finales de Carlos Creus Moreira

Reflexionando sobre el potencial de esta colaboración y el futuro de la logística.

Nota especial: Después del evento, los asistentes tendrán la oportunidad única de experimentar de primera mano la presentación de soluciones innovadoras diseñadas para reconfigurar el panorama logístico.

Invitamos cordialmente a los afiliados de la industria, entusiastas y medios de comunicación a unirse a nosotros en este evento innovador que promete dar forma al futuro de la logística y presagiar una era de mayor conectividad, seguridad y eficiencia operativa. ¡Regístrese ahora y sea parte de este viaje transformador!

Murat Seitnepesov, presidente de la junta directiva de Integral Group, compartió: “Estamos encantados de lanzar este proyecto pionero con WISeKey, uno de los líderes de la industria. Creemos que el éxito del proyecto facilitará el comercio y mejorará la conectividad logística de la región del Gran Mar Caspio”.

Acerca de la empresa de contenedores Caspian

El objetivo principal de Caspian Container Company ( www.cccsa.ch ) tiene como objetivo mejorar la conectividad logística de la Región del Gran Caspio (GCR) mediante el desarrollo de la logística de contenedores. En 2019, desde el primer día de sus operaciones, la Compañía propuso el concepto de contenerización de los flujos de productos básicos desde GCR a pesar de la opinión común de que los contenedores no pueden competir con los esquemas de transporte a granel. Este concepto se probó e implementó con éxito en el negocio habitual y ahora la empresa está trabajando para ampliar sus operaciones. Caspian Container Company tiene una empresa conjunta con el conglomerado logístico DP World con sede en Dubai para el desarrollo y la digitalización de la logística en la región del Gran Caspio y varios países de África.

Sobre Grupo Integral

Grupo Integral tiene un negocio diversificado en trading de materias primas, logística y proyectos digitales.

Las principales operaciones del Grupo se realizan en la Región del Gran Caspio (GCR), donde se convirtió en uno de los mayores actores en este campo. Integral Group es socio del Foro Económico Mundial y desde 2017 es organizador principal del Foro de la Semana del Caspio en Davos. Durante los últimos años, Grupo Integral ha desarrollado diversos proyectos digitales, como herramientas de optimización logística, mercado B2B para productos básicos del GCR ( www.integral-commodities.ch ), y también trabajando en la preparación para la próxima pandemia, desarrollando el Sistema Global de Preparación para la Enfermedad X (GSPDX).

Integral Group es miembro fundador de la Greater Caspian Association ( www.gran-caspio.org ), que está realizando un enorme trabajo para el desarrollo del GCR y la promoción de esta Región en el escenario mundial.

Acerca de WISeKey:

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder mundial en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones de IoT. Opera como un holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera de tecnología. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en semiconductores, PKI y productos de tecnología poscuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación e identificación seguras en IoT, Blockchain, e AI, (iii) WISeSat AG, que se centra en tecnología espacial para comunicaciones satelitales seguras, específicamente para aplicaciones de IoT, y (iv) WISe.ART Corp, que se centra en NFT blockchain confiables y opera el mercado WISe.ART para transacciones NFT seguras.

Cada filial contribuye a la misión de WISeKey de proteger Internet mientras se centra en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral WISeKey. WISeKey protege los ecosistemas de identidad digital para personas y objetos utilizando tecnologías Blockchain, AI e IoT. Con más de 1.600 millones de microchips implementados en diversos sectores de IoT, WISeKey desempeña un papel vital a la hora de proteger Internet de todo. Los semiconductores de la empresa generan Big Data valioso que, cuando se analizan con IA, permiten prevenir fallas predictivas en los equipos. Con la confianza de la raíz de confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación e identificación seguras para aplicaciones de IoT, Blockchain e IA. WISeKey Root of Trust garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas. Para obtener más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas subsidiarias, visite www.wisekey.com .

Acerca de WISeSAT: www.wisesat.space

WISeSAT AG, una rama espacial pionera de WISeKey International, líder mundial en ciberseguridad, está a la vanguardia de la creación de soluciones picosatélites ultraseguras en colaboración con su aliado FOSSA Systems. Defiende la causa de la comunicación segura de IoT a través de redes espaciales, aprovechando las últimas innovaciones criptográficas para garantizar intercambios de datos seguros e instantáneos entre diversos sectores, salvaguardando la santidad y privacidad de los datos transmitidos.

