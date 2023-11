CoinShares verkündet Ergebnisse für Q3 2023

7. November 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares" oder "das Unternehmen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), der führende europäische alternative Vermögensverwalter, der auf digitale Vermögenswerte spezialisiert ist, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.



Jean-Marie Mognetti, Chief Executive Officer von CoinShares:

„Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte bestätigen unsere ursprüngliche Überzeugung, dass Kryptowährungen in den institutionellen Rahmen integriert werden und dass die regulatorische Aufsicht dafür entscheidend ist. Die Konvergenz von TradFi- und Digital-Asset-Systemen hat sich beschleunigt und zu einer verstärkten Kursbewegung und dem Auftreten von Entkopplungssignalen zwischen Bitcoin und führenden Aktienindizes geführt.

Wir setzten unsere Strategie weiter um und erzielten im dritten Quartal kombinierte Einnahmen, Gewinne und Erträge in Höhe von 16,7 Millionen Pfund. Die Rentabilität war ein Hauptaugenmerk für CoinShares, und wir erzielten im Quartal ein bereinigtes EBITDA von 9,9 Millionen Pfund mit einer bereinigten Ebitda-Marge von 59 Prozent.“

Finanzielle Highlights in Q3:



Q3-Umsätze und -Gewinne sowie sonstige Erträge in Höhe von 16,7 Millionen Pfund (Q3 2022: 14,7 Millionen Pfund - ohne außerordentlichen Verlust im Zusammenhang mit TerraUSD)

(Q3 2022: 14,7 Millionen Pfund - ohne außerordentlichen Verlust im Zusammenhang mit TerraUSD) Bereinigtes EBITDA für Q3 von 9,9 Millionen Pfund (Q3 2022: 6,4 Millionen Pfund)

(Q3 2022: 6,4 Millionen Pfund) Gesamtergebnis für Q3 2023 von 14,4 Millionen Pfund (Q3 2022: 20,0 Millionen Pfund)





Operative Höhepunkte in Q3 2023:

Im dritten Quartal verzeichneten die europäischen Krypto Exchange Traded Products (ETPs) Abflüsse aufgrund der stagnierenden Marktstimmung und dem Ende bestimmter Arbitragemöglichkeiten für institutionelle Akteure. CoinShares Physical verzeichnete mit Nettomittelzuflüssen von 6,7 Millionen US-Dollar das niedrigste Quartal seit seiner Gründung, wobei das Bitcoin-Produkt Nettoabflüsse in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar verzeichnete. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Altcoin-Produkte Zuflüsse in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar. Nach dem Start einer Direct-to-Consumer-Kampagne in Schweden für die XBT-Provider-Plattform kam es zu einem deutlichen Anstieg der Website-Sitzungen und Kaufabsichten, obwohl der genaue Return of Invest schwer zu quantifizieren ist. CoinShares bleibt mit einem Marktanteil von 50 Prozent ein führender Akteur auf dem europäischen Krypto-ETP-Markt. Trotz der Herausforderungen erwirtschaftete unser Vermögensverwaltungsgeschäft im dritten Quartal einen Umsatz von 10,5 Millionen Pfund.



Im Kapitalmarktsegment konzentrierten wir uns weiterhin auf den Aufbau einer starken Infrastruktur für CoinShares' Staking- und Leihgeschäfte. Da sich Kryptobörsen von der Verwahrung von Kundengeldern wegbewegen, haben wir diesen Übergang unterstützt und im Jahr 2023 Schritte eingeleitet, um das Kontrahentenrisiko zu verringern. Der Schwerpunkt der täglichen Handelsaktivitäten von CoinShares lag auf CME-Futures-Handelsstrategien, die sich trotz der Herausforderungen durch die niedrige Volatilität und das geringere Spotvolumen als widerstandsfähig erwiesen. Unser Kapitalmarktgeschäft verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 9,3 Millionen Pfund.



Im September starteten wir offiziell unsere Hedge Fund Solutions-Initiative und nahmen Gespräche mit externen Limited Partners in Asien, Europa und insbesondere den USA auf. Mit diesem neuen Geschäftsbereich können wir nun den weltweit größten Vermögensverwaltungsmarkt erschließen. Dieser Schritt unterstreicht unseren ganzheitlichen Ansatz, der es den Kunden ermöglicht, ihr Portfolio auf der Grundlage ihrer Risikopräferenzen zusammenzustellen. Zum Ende des dritten Quartals waren unsere ersten Strategien einsatzbereit, und unser Team bereitet sich auf externe Beiträge vor. Wir sind zuversichtlich im Hinblick auf die Strategien und planen, in Zukunft weitere einzuführen.





ENDE

Für den vollständigen CoinShares Q3 2023 Bericht, klicken Sie auf diesen Link.

Über COINSHARES

CoinShares ist der führende europäische alternative Vermögensverwalter, der sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Handel und Wertpapiere für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Das Unternehmen, das sich seit 2013 auf Kryptowährungen konzentriert, hat seinen Hauptsitz in Jersey und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

Für weitere Informationen über CoinShares besuchen Sie bitte: https://coinshares.com

Unternehmen | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die CoinShares International Limited gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 zu veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Vermittlung der unten genannten Kontaktpersonen am 7. November 2023 um 7:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

PRESSEKONTAKT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

H/Advisors Maitland

Freddie Barber

coinshares@h-advisors.global

+44 (0) 207 379 5151

