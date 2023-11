CoinShares presenterar resultat för det tredje kvartalet 2023

Jean-Marie Mognetti, CoinShares VD kommenterar:

”Sektorn går mot en modell som kombinerar digitala tillgångars innovativa karaktär med strikt efterlevnad av regler. Integrationen av digitala tillgångar i reglerade finansiella produkter (såsom CoinShares kärnkompetens i Europa), visar att ekosystemet har börjat mogna och anpassar sig till traditionella finansiella system. Sektorn utvecklas och det stödjer vår långvariga övertygelse om att branschen med digitala tillgångar och den traditionella finansiella sektorn kommer att fortsätta att integreras.”

”Under det tredje kvartalet fortsatte vi arbetet med att implementera vår strategi och levererade sammantaget 16,7 miljoner GBP i kombinerade intäkter, vinster och inkomster. Vi fortsätter att hålla ett tydligt fokus på lönsamhet och uppnådde justerad Ebitda på 9,9 miljoner GBP under kvartalet, med en justerad Ebitda-marginal på 59 procent.”





Q3 2023 finansiella höjdpunkter





7 november 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares'' eller “företaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), den ledande europeiska alternativa kapitalförvaltaren specialiserad på digitala tillgångar, har idag publicerat sina resultat för kvartalet som avslutas den 30 september 2023.

Sammanlagda intäkter, vinster och andra inkomster för kvartalet uppgick till 16,7 miljoner GBP (Q3 2022: 14,7 miljoner GBP)

Justerad EBIDTA uppgick till 9,9 miljoner GBP (Q2 2023: 6,4 miljoner GBP) under det tredje kvartalet.

Totalt resultat uppgick till 14,4 miljoner GBP (Q3 2022: 40,0 miljoner GBP) under det tredje kvartalet.



Q3 2023 operationella höjdpunkter

Under det tredje kvartalet fick Europas leverantörer av börsnoterade kryptoprodukter (ETP) erfara stora utflöden. De orsakades av ett stagnerat sentiment på marknaden och även av vissa taktiska inlösen som institutionella aktörer behövde hantera inför slutet av perioden av vissa arbitragemöjligheter. CoinShares Physical påverkades och vi noterade vårt lägsta kvartal för dessa flöden sedan start. Detta bevisas ytterligare av ett blygsamt nettoinflöde på 6,7 miljoner USD. Vår Bitcoin-produkt axlade majoriteten av påverkan och stod för 3,8 miljoner USD i nettoutflöden under det tredje kvartalet. Utöver det visade våra altcoin-produkter relativt stark motståndskraft genom att generera 10,5 miljoner USD under Q3 i inflöden.



Inom kapitalmarknadssegmentet såg vi ett fortsatt fokus på att bygga en stark infrastruktur för CoinShares in- och utlåningsverksamhet. Med kryptobörser som går från att hålla klientmedel, har vi stöttat denna övergång och har under 2023 tagit initiativ för att minska risken för motparten. CoinShares huvudsakliga dagliga fokus avseende handelsaktiviteter var på CME-terminshandelsstrategier, som visade på styrka trots utmaningar från låg volatilitet och minskade spotvolymer. Vår kapitalmarknadsverksamhet rapporterade intäkter på 9,3 miljoner pund under det tredje kvartalet.

September månad markerade den officiella lanseringen av vår verksamhet Hedge Fund Solutions, en viktig milstolpe när vi inledde samtal med externa LP:er i Asien, Europa och för första gången USA. Med denna nya verksamhet når vi nu världens största marknad för kapitalförvaltning. Lanseringen stärker vår affärsmodell i att erbjuda en gemensam onlineplats som täcker kunders behov från Beta- till Alpha-exponering och låter dem bygga sin egen portfölj med allokering anpassad till individuell riskaptit. Hedge Fund Solutions initiala strategier har varit operativa sedan slutet av Q3 och teamet har varit fokuserat på att generera alfa samtidigt som vi förberedde de första externa bidragen. Vi hoppas få se våra strategier prestera som förväntat och locka ett intresse innan vi lanserar ytterligare nya strategier på marknaden.





För att läsa den fullständiga CoinShares kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023, följ denna länk.

