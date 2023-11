Une leader des cosmétiques capillaires libère le pouvoir de l'innovation grâce à la solution PLM cloud d'Aptean

ALPHARETTA, Ga., 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Aptean, un fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise, a annoncé son partenariat avec Keune B.V., une entreprise familiale renommée de cosmétiques capillaires. Keune B.V. a choisi Aptean Product Lifecycle Management, Lascom Editon (Aptean PLM) pour rationaliser ses opérations et favoriser l'innovation.

Keune B.V., une entreprise familiale dont l'histoire s'étend sur plus d'un siècle, s'est fermement établie comme l'une des plus grandes et des plus influentes sociétés de cosmétiques capillaires des Pays-Bas. Fondée en 1922 par Jan Keune, l'entreprise continue de prospérer sous la direction de la troisième génération. L'engagement inébranlable de Keune B.V. à fournir des produits de qualité supérieure a consolidé sa position de fournisseur de premier plan pour les salons de coiffure du monde entier. Avec une gamme étendue de produits de coloration capillaire, commercialisés principalement sous sa marque phare, Keune offre aux coiffeurs et aux stylistes une qualité et une fiabilité inégalées.

En tant qu'entreprise certifiée B Corp, Keune B.V. fait du développement durable un principe central dans tous les aspects de son activité. En s'associant avec Aptean et en mettant en œuvre le PLM d'Aptean, Keune vise à renforcer son engagement en faveur des pratiques durables et à rationaliser ses processus de gestion du cycle de vie des produits. Aptean PLM aidera Keune à gérer les changements, à automatiser les flux de travail et à assurer la conformité avec les réglementations en vigueur dans les différents pays et marchés.

"Cette collaboration stratégique marque une étape importante pour Keune et Aptean, a déclaré Duane George, GM EMEA et APAC chez Aptean. "Keune B.V. est un leader du marché de l'industrie des cosmétiques capillaires, et en mettant en œuvre le PLM d'Aptean, Keune bénéficiera d'une plateforme centralisée qui assure une gestion transparente des données dans tous les départements. Cette approche holistique améliorera l'efficacité et accélérera l'innovation.

"La solution PLM d'Aptean fournira à Keune des fonctionnalités robustes pour soutenir la gestion du changement, la gestion des artworks et la conformité", a déclaré Gert van der Heijden, COO de Keune B.V. "En tirant parti de cette solution, Keune B.V. sera en mesure de rationaliser nos processus, d'éliminer les vérifications manuelles fastidieuses et de réduire les délais de mise sur le marché."

À propos de Keune B.V.

Keune B.V. est une entreprise familiale de cosmétiques capillaires qui a fait des vagues dans l'industrie depuis sa création en 1922 par Jan Keune. Basée aux Pays-Bas, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes sociétés de cosmétiques capillaires du pays, fournissant ses produits de qualité supérieure directement et indirectement aux salons de coiffure du monde entier. Fortement engagée en faveur de la durabilité et de l'inclusion, Keune s'est fixé des normes élevées en tant que corporation B. Elle s'efforce de créer des produits exempts d'allergènes et de substances nocives pour la santé. Elle s'efforce de créer des produits de coloration capillaire sans allergènes tout en adhérant à des pratiques rigoureuses en matière de développement durable. En assumant son rôle de B Corp, Keune démontre sa volonté d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société.

À propos d'Aptean

Aptean est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels spécifiques à l'industrie qui aident les fabricants et les distributeurs à gérer et à développer efficacement leurs activités. Avec des options de déploiement dans le cloud et on-premise, les produits, les services et l'expertise inégalée d'Aptean aident les entreprises de toutes tailles à être prêtes pour What's Next, Now®. le siège d’Aptean se situe à Alpharetta, en Géorgie, et l’entreprise possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous servons, visitez www.aptean.com.

