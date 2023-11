Godt 3. kvartal 2023 øger forventningen til EBITDA for hele året

Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen realiserede samlet set et rigtig godt 3. kvartal, med et resultat som blev bedre end forventet. Koncernens virksomheder har gennemgående kunnet opretholde et højt aktivitetsniveau, og har kunnet drage fordel af en forbedret forsyningssituation.

Koncernens omsætning i 3. kvartal 2023 blev 10.515 mio. kr. mod 9.168 mio. kr. i 3. kvartal 2022, svarende til en stigning på 15%. Fremgangen hidrører specielt fra GPV, som i oktober 2022 blev sammenlagt med Enics. År til dato blev den samlede omsætning 28.359 mio. kr., svarende til en stigning på 24% sammenlignet med året før.

Det realiserede EBITDA blev forøget med 34% fra 677 mio. kr. i 3. kvartal 2022 til 909 mio. kr. i 3. kvartal 2023. Den store stigning kan specielt henføres til GPV og BioMar, men alle de øvrige virksomheder har også bidraget til fremgangen. År til dato blev det samlede resultat et EBITDA på 2.086 mio. kr., svarende til en stigning på 30% sammenlignet med året før.

I perioden siden offentliggørelsen af delårsrapporten for 2. kvartal 2023 har der været forskydninger i priser på indkøbte varer og ændringer i valutakurser, som har afdæmpet omsætningen. Samlet medfører det, at udfaldsrummet for koncernens forventede omsætning i 2023 justeres til en omsætning i størrelsesordenen 36,5-37,8 mia. kr. mod tidligere forventet 36,6-38,3 mia. kr. Efter det gode 3. kvartal forventes koncernens samlede resultat for 2023 nu at blive et EBITDA i intervallet 2.625-2.795 mio. kr. mod tidligere forventet 2.480-2.730 mio. kr.

Schouw & Co. vil offentliggøre delårsrapporten for 3. kvartal 2023 tirsdag den 14. november 2023.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Vedhæftet fil