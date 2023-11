Meddelelse nr. 10 - 2023

til Nasdaq Copenhage





Albertslund, den 7. november 2023





Ændringer i direktionen

AO har over det seneste årti opbygget en effektiv omnichannel-virksomhed, hvor AO’s landsdækkende fysiske butiksnet forenes med innovative digitale løsninger.

En endnu tættere integration af IT og kommercielle digitaliseringsløsninger er en essentiel forudsætning for at fastholde en vedvarende konkurrencemæssig fordel og realisere AO’s strategiske ambition om år for år at vinde markedsandele.

Derfor samler AO nu IT og digitalisering ledelsesmæssigt med reference til CDO Stefan Funch Jensen, der udnævnes til CTO (Chief Transformation Officer/Direktør for Transformation, E-handel & Marketing).

I den forbindelse udtræder CIO Gitte Lindeskov af selskabets direktion, og der søges en IT-direktør med reference til CTO Stefan Funch Jensen.

Gitte Lindeskov tiltræder en ny stilling i AO med reference til CFO Per Toelstang, der udnævnes til CFO, viceadministrerende direktør.

Selskabets direktion består herefter af:



CEO Niels Axel Johansen

CFO, viceadministrerende direktør Per Toelstang

CTO Stefan Funch Jensen

CHRO Lili Johansen

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen Per Toelstang

CEO/adm. direktør CFO/viceadm. direktør

Vedhæftet fil