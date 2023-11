Rogers présente le programme Branché sur le succès pour les services sans-fil 5G

Rogers lance le forfait à 25 $ dans le cadre de son engagement à rendre les services 5G plus abordables



L’entreprise offre aux Canadiennes et Canadiens à faible revenu un téléphone intelligent 5G sans frais, moyennant l’abonnement à un forfait

TORONTO, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme pour rendre les services sans-fil 5G plus accessibles aux Canadiennes et aux Canadiens à faible revenu admissibles. Le nouveau forfait mobile 5G Branché sur le succès, qui permet de se procurer un téléphone intelligent 5G sans frais, offre à plus de 2,5 millions de personnes au pays une façon plus abordable de se connecter aux services sans-fil 5G.

« Nous nous engageons fermement à rendre la technologie 5G plus abordable et plus accessible pour l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens, a affirmé Phil Hartling, président, Sans-fil. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la foulée des investissements que nous avons faits pour aider à connecter l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens d’un bout à l’autre du pays. »

Rendre les services 5G plus abordables

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Rogers à offrir des services 5G abordables à l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens. En mai, l’entreprise a diminué de 50 % le prix par gigaoctet de données de son forfait 5G le plus populaire auprès de sa clientèle et elle a réduit à 55 $ le prix d’entrée du service 5G lorsque ce dernier est regroupé avec des services résidentiels, ce qui équivaut à une diminution de 35 %. Rogers a également offert à sa clientèle des services sans-fil 4G un accès au réseau 5G, sans frais supplémentaires.

Depuis que Rogers a réduit le prix de ses forfaits mobiles 5G en mai 2023, les prix des services sans-fil au Canada ont diminué de 12 % selon le dernier communiqué de l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Le rapport mesure l’évolution du coût des biens et services.

L’entreprise offre également aux Canadiennes et aux Canadiens des moyens plus abordables d’acheter un nouveau téléphone et leur permet d’en obtenir plus pour leur argent. Les clientes et les clients peuvent acheter un nouveau téléphone avec n’importe quelle carte de crédit de Rogers et réduire de jusqu’à 50 % leurs paiements mensuels dans le cadre de l’option de financement de l’appareil sur 48 mois sans intérêt et sans entente de services mobiles à durée déterminée. Notre clientèle titulaire de la carte de crédit rouge de Rogers obtient aussi jusqu’à 2,6 % de remises illimitées sur tous ses achats.

Offre pour plus de 2,5 millions de Canadiennes et de Canadiens admissibles

Le nouveau forfait 5G à 25 $ comprend 3 Go de données 5G sans frais d’utilisation excédentaire et un appareil Samsung Galaxy A14 ou Motorola G 5G sans frais avec une option de financement et une entente de 24 mois. Les personnes bénéficiaires des aides suivantes sont admissibles :

Soutien au revenu ou prestations d’invalidité d’un gouvernement provincial

Supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral pour personnes âgées

Loyer indexé sur le revenu géré par un organisme partenaire de logement à but non lucratif

Programme d’aide à la réinstallation du gouvernement fédéral (PAR)

Allocation canadienne maximale pour enfants dans le cadre du programme Familles branchées



En juillet, Rogers a augmenté la portée du programme d’accès à Internet haute vitesse Branché sur le succès pour en faire profiter la population admissible de l’Ouest canadien et du Nord de l’Ontario. Pour en savoir plus sur le service Élan Internet haute vitesse à faible coût, les offres groupées Télé Élan et les services mobiles 5G offerts dans le cadre du programme Branché sur le succès, y compris les critères d’admissibilité ou la façon de présenter une demande, consultez : branchesurlesucces.ca .

Citations

« Nous souhaitons que la population puisse accéder à Internet pour obtenir des services et garder contact avec ses proches. Le programme Branché sur le succès offre aux gens une nouvelle façon d’accéder à des services sans-fil abordables, qui les aideront à obtenir la formation et le soutien dont ils ont besoin pour se bâtir une vie meilleure. » Sheila Malcolmson, ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, Colombie-Britannique

« Tandis que de plus en plus d’aspects de la vie quotidienne se trouvent en ligne, l’accès universel à un service sans-fil et Internet haute vitesse fiable et abordable est essentiel pour que chaque personne puisse développer son plein potentiel. C’est sur cette base que repose la Stratégie en matière de large bande de l’Alberta. Je suis ravi du fait que les engagements de Rogers s’harmonisent avec cette stratégie, et je suis impatient de continuer à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur et plus connecté. » Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l’Innovation, Alberta

« La connectivité est essentielle pour les gens de l’Alberta. Je félicite Rogers pour son nouveau programme sans-fil 5G et ses services Internet à faible coût qui permettent de rendre ces services plus abordables pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que pour les familles, les jeunes et les personnes à faible revenu. Ces services nous aideront à offrir des possibilités à celles et ceux qui en ont le plus besoin en éliminant les obstacles, en outillant les communautés et en veillant à accroître la connexion pour l’ensemble de la population albertaine. » Jason Nixon, ministre des Aînés et des Services sociaux et communautaires, Alberta

« La connectivité a une incidence sur nos vies au quotidien, et ce, à bien des égards. Nous en avons besoin pour travailler, étudier, nous protéger et nous connecter à nos proches. Nous accueillons favorablement les programmes qui élargissent l’accès à des services sans-fil 5G abordables pour la population de la Nouvelle-Écosse. L’option à faible coût de Rogers profitera aux personnes qui en ont le plus besoin. » Trevor Boudreau, ministre des Services communautaires, Nouvelle-Écosse

« C’est important que la population sur l’île puisse garder le contact, que ce soit avec les proches, les soins de santé, le travail, les études, etc. Un accès à un forfait cellulaire abordable permet de réaliser cela, nous accueillons donc avec beaucoup de bonheur le programme sans-fil Branché sur le succès sur l’Île-du-Prince-Édouard. » Barb Ramsay, ministre du Développement social et des Aînés, Île-du-Prince-Édouard

« En tant que membre du gouvernement, nous accueillons chaleureusement tous les investissements faits dans notre province qui permettent d’améliorer l’accès à d’importants services, comme les soins de santé, l’éducation et l’emploi pour les personnes à faible revenu. » Dr. Andrew Furey, premier ministre, Terre-Neuve-et-Labrador

« Disposer d’une connexion est plus important que jamais, que ce soit pour apprendre, participer à des rencontres en ligne, planifier un déplacement en transport collectif ou garder le contact avec les proches. Le programme Branché sur le succès donne la possibilité à plus de gens d’avoir accès à Internet haute vitesse, à des forfaits mobiles ou télé. À Saskatoon seulement ce sont 25 000 personnes qui sont admissibles à ce programme. En aidant la population à rester connectée, on lui donne plus de chances de réussir dans un monde qui évolue rapidement. » Charlie Clark, maire de Saskatoon, Saskatchewan

« En tant que première ville 5G dans la région de l’Atlantique, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la ville de Fredericton accueille ce nouveau programme de Rogers. Grâce à ce dernier, c’est plus de gens qui auront accès aux services sans-fil 5G et qui pourront utiliser les services en ligne de la ville. » Kate Rogers, mairesse de Fredericton, Nouveau-Brunswick

« Notre programme de logement vient en aide aux femmes à risque et à leurs enfants pendant une période difficile de leur vie au cours de laquelle elles affrontent de nombreuses épreuves, comme l’instabilité financière. En offrant à ces femmes un accès abordable et accessible à des services sans-fil, notamment la possibilité de se procurer un appareil sans frais, nous franchissons une étape importante de notre initiative visant à soutenir ces femmes et à les encourager à devenir plus autonomes et prospères. » Neena Randhawa, directrice, Logements de transition et Initiatives relatives aux femmes, Société de services communautaires interculturels progressifs, Colombie-Britannique

« L’équipe est vraiment ravie de collaborer avec Rogers Communications dans le cadre du lancement de ce nouveau programme sans-fil 5G abordable pour les Canadiens et Canadiennes à faible revenu. Le programme Branché sur le succès procure une connectivité abordable et fiable aux femmes et aux enfants que soutient YW. Cette connectivité leur permet d’avoir accès aux ressources nécessaires, à des services de perfectionnement des compétences, à l’aide aux devoirs et à l’apprentissage en ligne pour les enfants, ainsi qu’aux offres d’emploi. » Stacey Ashton, responsable, Services d’hébergement et de logement abordable, YW Calgary, Alberta

« Au cours de la dernière décennie, notre partenariat inestimable avec Rogers Communications dans le cadre de son programme Branché sur le succès a permis à des milliers de locataires du Toronto Community Housing d’accéder à un service Internet haute vitesse fiable à faible coût, ce qui a eu un impact positif dans leur vie quotidienne. Ce partenariat avec Rogers s’étend maintenant aux forfaits sans-fil 5G abordables qui permettront à encore plus de nos locataires de se connecter, d’apprendre et de s’épanouir. L’équipe responsable des partenariats et des programmes de la Toronto Community Housing Corporation est très reconnaissante. » Fahad Yousuf, chef par intérim, Partenariats stratégiques en matière de services, Toronto Community Housing, Ontario

« Concrètement, le programme Branché sur le succès pour les services sans-fil de Rogers signifie que les participantes et participants de Thrive peuvent rester connectés à des services communautaires. Et s’ils se retrouvent en situation de crise, qu’il s’agisse d’itinérance, de violence conjugale ou d’urgence médicale, ils ont maintenant une façon d’aller chercher l’aide appropriée. Pour bien des personnes que nous soutenons, l’accès à des services mobiles abordables améliorera les liens sociaux, l’accès aux ressources et la sécurité. » Angela Crockwell, directrice générale, Thrive, Terre-Neuve

