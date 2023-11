NGen finance des projets d'IA pour la fabrication d’une valeur de 55 M$

HAMILTON, Ontario, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) a annoncé un financement de plus de 19 millions de dollars dans le cadre de la Grappe d’innovation mondiale en ce qui concerne 12 nouveaux projets d'IA pour la fabrication, dont la valeur totale s’élève à 55 millions de dollars. Le Défi IA pour la fabrication de NGen a été conçu pour renforcer la capacité de fabrication de pointe et améliorer la commercialisation des innovations en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans tous les secteurs manufacturiers au Canada.



Le financement des projets d’IA pour la fabrication provient du programme de commercialisation de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du gouvernement du Canada. Il est destiné à soutenir le développement et la mise à l'échelle de solutions reposant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ainsi que les étapes requises par les fabricants pour la mise en œuvre réussie de ces projets. Le programme vise à améliorer la compétitivité des fabricants canadiens, à permettre le développement de nouvelles opportunités commerciales pour les fournisseurs et les fabricants de solutions d'IA, à former une main-d'œuvre diversifiée et inclusive hautement qualifiée en applications d'IA dans le secteur manufacturier, et à contribuer à la durabilité environnementale, à la résilience de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à la santé et à la sécurité des Canadiens.

Les consortiums de projets ci-dessous représentent la cohorte de candidats retenus pour le programme d’IA pour la fabrication de NGen.

Test d'acceptation en usine de nouvelle génération

Ballard Power Systems Inc. (Burnaby, BC)

Acerta Analytics Solutions Inc. (Kitchener, ON)

Contrôle de la qualité de l'IA/vision industrielle

Keirton Inc. (Surrey, C.-B.)

Organigram Inc. (Moncton, N.-B.)

Cadre robotique canadien intelligent, connecté et collaboratif

Kinova Inc. (Boisbrand, Qc)

Labforge Inc. (Waterloo, Ont.)

Inertia Manufacturing (Toronto, Ont.)

Linamar Corporation (Guelph, Ont.)

Inspection 3D haute vitesse alimentée par l'IA

Apera AI Inc. (Vancouver, C.-B.)

Stronach Centre for Innovation - Magna International (Aurora, Ont.)

Système de qualité de fabrication basé sur l’IA flexible et évolutif

Lantern Machinery Analytics Inc. (Vancouver, C.-B.)

e-Zinc Inc. (Toronto, Ont.)

Équipement de fabrication autonome basé sur l'IA

Linamar Corporation (Guelph, Ont.)

Cyberworks Robotics (Oro-Medonte, Ont.)

Moteur d'IA de production de fabrication numérique

Mosaic Manufacturing (Toronto, Ont.)

AI-Innovative Solutions Inc. (Burlington, Ont.)

Matter and Form (Toronto, Ont.)

Utiliser l'IA pour accélérer les développements technologiques électrochimiques

Ayrtron Energy (Calgary, Alb.)

Pulsenics Inc. (Toronto, Ont.)

Jumeaux numériques pilotés par l'IA pour accélérer et améliorer la fabrication dans le secteur des sciences de la vie

Basetwo Artificial Intelligence Inc. (Mississauga, Ont.)

Genecis Bioindustries Inc. (Scarborough, Ont.)

L'IA dans l'industrie manufacturière pour la première plateforme numérique de gynécologie au monde

Cosm Medical Corp. (Toronto, Ont.)

SiteRocket Labs. (Toronto, Ont.)

Hamilton Health Sciences Corporation (Hamilton, Ont.)

Objex Unlimited Inc. (Etobicoke, Ont.)

Amélioration de la traçabilité de l'IA pour la fabrication

Linamar Corporation (Guelph, Ont.)

Acerta Analytics Solutions Inc. (Kitchener, Ont.)

Solution robotique basée sur l'IA pour la préfabrication de composants de construction

Promise Robotics Inc. (Toronto, Ont.)

Landmark Group of Companies Inc. (Edmonton, Alb.)

Alors que NGen lance des projets basés sur l’IA pour la fabrication, la Grappe est aussi à la recherche de demandes de projets dans le cadre de son programme Quantum Advantage à l'appui de la Stratégie quantique nationale du Canada. Les parties intéressées sont invitées à visiter https://quantumadvantage.ngen.ca/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et pour soumettre des demandes de projet.

Citations

« NGen aide les fournisseurs locaux d'IA à atteindre le succès commercial », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « En connectant nos entreprises technologiques de pointe à notre base de fabrication nationale, NGen contribue à développer une gamme de solutions uniques qui auront un énorme potentiel commercial sur les marchés mondiaux. »

« Les grappes d’innovation mondiales jouent un rôle essentiel dans la commercialisation des innovations canadiennes en IA, a affirmé le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Notre pays est un chef de file de la mise au point responsable et de l’utilisation sécuritaire des technologies d’IA et, avec le soutien de la Grappe de la fabrication de pointe, NGen, non seulement nous créons des débouchés commerciaux pour les fournisseurs d’IA, mais nous dotons également le secteur de la fabrication de capacités technologiques de calibre mondial. »

À propos de la Stratégie canadienne en matière d’IA

Au moyen de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, le gouvernement du Canada investit dans l’adoption de l’intelligence artificielle au sein de l’économie et de la société canadiennes. La deuxième étape de la Stratégie consiste à établir un lien entre les talents et capacités de recherche de calibre mondial du Canada et les programmes favorisant la commercialisation et l’adoption de l’intelligence artificielle pour permettre la mobilisation et la commercialisation des idées et connaissances des Canadiens ici au pays. Les Grappes d’innovation mondiale du Canada renforcent le secteur canadien de l’innovation en encourageant les entreprises des principales industries et les entités publiques et sans but lucratif à adopter des technologies d’intelligence artificielle conçues au Canada.

À propos de NGen

Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) est l'organisation sectorielle à but non lucratif qui dirige la Grappe d’innovation mondiale en fabrication de pointe du Canada. NGen a pour mandat d’assurer la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada, pour le bénéfice de tous les Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et nous fournissons du financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/membership

Personne-ressource pour les médias

Robbie MacLeod

Robbie.macleod@ngen.ca

613-297-3578