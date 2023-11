Revieve® dévoile le rapport « Explorer l'avenir du commerce de détail : Comprendre pour Réussir », qui présente une vue d'ensemble du paysage de la vente au détail en 2023 et au-delà

CHICAGO et HELSINKI, Finlande, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Revieve®, société leader dans le marketing numérique personnalisé, a publié aujourd'hui son tout dernier rapport, « Explorer l'avenir du commerce de détail : Comprendre pour Réussir en 2023 et au-delà». Ce rapport complet sert de feuille de route aux entreprises désireuses de réussir dans le monde dynamique et en pleine évolution de la vente au détail.



Dans l'environnement commercial actuel en constante évolution, l'accent est mis sur des expériences client harmonieuses et uniques - en ligne ou en personne. Le rapport « Explorer l'avenir du commerce de détail » est bien plus qu'un simple recueil de statistiques. C'est un véritable guide qui permet de comprendre l'état actuel du monde de la vente au détail. Le rapport met l'accent sur les stratégies et les technologies qui remodèlent l'engagement des clients, tout en fournissant des informations exploitables pour permettre aux entreprises de réussir dans les années à venir.

L'évolution du commerce de détail : Dans le monde actuel de la vente au détail, les clients recherchent des expériences en ligne et en personne sans accrocs. Avec 22 % des consommateurs attirés par les achats en ligne et les expériences immersives, la réaction des détaillants est de renforcer leur présence numérique. Un pourcentage impressionnant de 81 % des détaillants prévoient d'accroître leur présence en ligne au cours des douze prochains mois.

Excellence technologique et vente au détail : Le rapport de Revieve offre une analyse complète des dernières tendances du commerce de détail et des comportements des consommateurs, étayée de statistiques, d'études de cas et d'opinions d'experts afin de donner aux entreprises une vision détaillée du paysage du commerce de détail en 2023.

Des expériences « phygitales » captivantes : Dans le monde de la vente au détail, l'accent n'est pas seulement mis sur les produits et les services, mais également sur la création d'expériences extraordinaires engageant les consommateurs de manière innovante. Près de 60 % des consommateurs imaginent que d'ici 2025, plus de la moitié des espaces de vente seront consacrés aux expériences immersives.

La personnalisation est essentielle : Aujourd'hui plus que jamais, les marques et les détaillants concentrent tous leurs efforts à célébrer les intérêts uniques de chaque consommateur. Cette approche permet aux clients de se découvrir et les encourage à accepter avec confiance leur individualité.

L'importance de l'automatisation : L'automatisation est un outil efficace pour la simplification des opérations et l'amélioration des expériences d'achat. Il est surprenant de constater que 75 % des consommateurs sont favorables à l'automatisation des opérations et que 23 % d'entre eux sont plus enclins à faire leurs achats avec les marques ayant adopté cette modernisation.

La montée en puissance de l'Intelligence artificielle générique : Les détaillants se tournent vers l'IA pour prédire le comportement des clients et leur fournir des recommandations personnalisées. Le rapport de Revieve explore les avancées transformatrices de l'IA, notamment l'émergence de l'IA générique et de l'IA conversationnelle.

« Dans notre ère actuellement axée sur l'excellence technologique, le succès est étroitemement lié à notre capacité à adopter ces technologies. Qu'il s'agisse de créer des expériences « phygitales » captivantes alliant harmonieusement les achats en ligne et en personne, de simplifier les opérations grâce à l'adoption de l'automatisation, ou d'explorer le potentiel transformateur de l'IA générique, la technologie sert de pierre angulaire non seulement pour survivre, mais également pour prospérer dans l'environnement en constante évolution de la vente au détail en 2023 et au-delà », a déclaré Sampo Parkkinen, PDG de Revieve. « C'est l'intermédiaire permettant d'offrir des expériences client inégalées et de rester à la tête d'un secteur qui exige continuellement ingéniosité et adaptabilité. »

Pour lire le dernier rapport de Revieve sur le commerce de détail et en savoir plus, veuillez consulter la page https://www.revieve.com/resources/navigating-retails-future-connecting-dots-for-success.

