King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Berhasil Menuntaskan Perannya sebagai Mitra Layanan Kesehatan Strategis di Global Health Exhibition 2023

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Health Exhibition, yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Oktober hingga 31 Oktober 2023, terbukti memberikan kesuksesan besar bagi King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC).



Sebagai Mitra Layanan Kesehatan Strategis, KFSH&RC menunjukkan inisiatif penuh terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional di seluruh ranah medis yang penting, yang mencakup perjalanan layanan untuk pasien, penelitian di luar angkasa, studi genetika, teknik terapi radiasi yang canggih, kemajuan transplantasi organ (termasuk transplantasi donor hidup dengan robot sepenuhnya pertama di dunia), pengelolaan kapasitas, dan produk radiofarmaka untuk melakukan swasembada layanan medis di Arab Saudi.

Pada hari pembukaan, H.E Dr. Majid Al Fayyadh menyampaikan pidato utama yang berfokus pada masa depan menjanjikan dari Wisata Medis di Arab Saudi, yang menegaskan upaya berkelanjutan KFSH&RC untuk meningkatkan layanan untuk pasien internasional. “Perjalanan transformatif KFSH&RC menjadi lembaga nirlaba, yang terutama berfokus untuk melayani pasien dari kawasan Teluk, dimulai pada tahun 2021. Dalam tahun pendiriannya, rumah sakit ini telah menerima 250 pasien, dan sejak saat itu, kami telah menyaksikan pertumbuhan tahunan sebesar 40% yang mengesankan. Kami menargetkan untuk memperluas layanan medis kami kepada 10.000 pasien pada tahun 2030.”

Dr. Yaseen Mallawi, selaku Chief Executive Officer Sementara - Healthcare Delivery di KFSH&RC, berpartisipasi dalam diskusi panel yang membahas "Tantangan untuk mempercepat transformasi di Sektor Kesehatan Arab Saudi," di mana beliau menegaskan komitmen rumah sakit ini untuk memprioritaskan kesehatan fungsional pasien dalam sistem layanan kesehatan yang berbasis nilai.

Muhannad Al Kadi, selaku Chief Corporate Communications & Marketing Officer di KFSH&RC, menyatakan kegembiraannya atas kesuksesan forum ini, "Kami senang sekali dapat berkumpul bersama dengan para pemimpin sektor, menyampaikan visi kami, dan menyaksikan dampak dari kolaborasi kami. Global Health Exhibition telah menjadi platform luar biasa untuk menjajaki peluang baru yang nantinya akan meningkatkan lanskap layanan kesehatan di Arab Saudi dan negara lainnya.”

Pakar KFSH&RC secara aktif terlibat dalam berbagai diskusi panel. Dr. Dieter Broering, Direktur Eksekutif di Organ Transplant Center of Excellence, membagikan pengetahuan tentang potensi teknologi bedah mutakhir untuk membentuk kembali layanan kesehatan. Dr. Mohammed Alhamid, Direktur di Centre of Healthcare Intelligence, menyampaikan pidato yang menggugah pemikiran tentang layanan kesehatan yang didukung AI, dengan menyoroti masa depan kecerdasan buatan di bidang layanan kesehatan.

Lebih lanjut, acara ini menandai pencapaian signifikan bagi KFSH&RC karena mereka merayakan prosedur Car-T Cell ke-100, sebuah pencapaian yang perlu dicatat di Timur Tengah. Rumah sakit ini juga menerima penghargaan bergengsi "Best Public Services Call Centre of The Year – Critical" dalam Penghargaan Annual Middle East Call Centre 2023.

Dalam ajang Global Health Exhibition, KFSH&RC juga menyepakati MOU yang penting. KFSH&RC bermitra dengan SABIC, pemimpin global dalam bahan kimia yang terdiversifikasi, untuk mendorong pengembangan dan inovasi produk di bidang layanan kesehatan. King Faisal Specialist Hospital International Holding Company, perusahaan investasi untuk KFSH&RC, menjalin kemitraan strategis dengan Solutions by STC untuk meningkatkan lanskap bisnis layanan kesehatan serta menemukan area pertumbuhan bersama di sektor ini.

MoU tambahan ditandatangani dengan Microsoft Arabia, yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi untuk peningkatan layanan untuk pasien, dan dengan Hevolution Foundation, dengan menekankan kemajuan penelitian tentang masa hidup dan penuaan. KFSH&RC juga bermitra dengan Illumina serta menandatangani MoU dengan Johnson & Johnson, dengan visi utama yaitu merevolusionerkan pelatihan bedah di kawasan tersebut.

