费萨尔国王专科医院和研究中心成功完成其在 2023 年沙特国际医疗器械展览会中的战略医疗护理合作伙伴角色

沙特阿拉伯，利雅德, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 于 2023 年 10 月 29 日至 10 月 31 日举行的沙特国际医疗器械展览会见证了费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 的成功。



作为战略医疗护理合作伙伴，KFSH&RC 展示了旨在提高关键医疗领域运营效率的重大倡议，该倡议内容涵盖了患者护理过程、空间研究、遗传研究、顶尖放射治疗技术、器官移植进展（包括全球首例完全由机械人操作的活体捐献者器官移植）、容量管理以及放射性药物的生产，以实现沙特阿拉伯王国内的自给自足。

在开幕式上，H.E 的 Majid Al Fayyadh 博士发表了主题演讲，重点提及有关沙特阿拉伯王国医疗旅游充满希望的未来，强调 KFSH&RC 在提升国际患者服务方面孜孜不倦的努力。Majid Al Fayyadh 博士表示，“KFSH&RC 向主要服务海湾地区患者的非营利机构转型之旅始于 2021 年。在首年，医院接待了 250 名患者，自此，我们见证了高达 40% 的年增长率。我们的目标是在 2030 年之前，将我们的护理容量扩展至一万名患者。”

KFSH&RC 医疗护理服务部首席执行官 Yaseen Mallawi 博士参加了一场关于“加速沙特卫生部门转型的挑战”的小组讨论。在讨论中，Yaseen Mallawi 博士强调了在以价值为本的医疗体系中，医院对优先考虑患者的功能健康的承诺。

KFSH&RC 的企业传播和营销总监 Muhannad Al Kadi 表达了本人对论坛成功的喜悦之情，并表示，“能与该领域的领袖一起参会、分享我们的愿景并见证我们合作的影响是一次愉悦的经历。沙特国际医疗器械展览会一直是一个出色的平台，供探索进一步加强沙特阿拉伯王国内外医疗护理前景的新机遇。”

KFSH&RC 的专家积极参与了各种小组讨论。Organ Transplant Center of Excellence 的执行董事 Dieter Broering 博士分享了关于顶尖手术技术可能重塑医疗护理领域的见解。Centre of Healthcare Intelligence 的董事 Mohammed Alhamid 博士针对 AI 驱动的医疗护理发表了发人深省的演讲，为继续探索医疗护理智能奠定基础。

此外，该活动对 KFSH&RC 来说标志着重要的里程碑，他们庆祝了其在中东地区的第 100 例嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞疗法，这是一项重要的成就。该医院还在 2023 年中东年度呼叫中心奖中获得了“年度最佳公共服务呼叫中心 - 重要”奖项，极具声望。

在沙特国际医疗器械展览会的非正式会议期间，KFSH&RC 签署了关键性谅解备忘录 (MoU)。KFSH&RC 与全球多元化化学品领导企业 SABIC 合作，推动医疗护理产品的开发与创新。KFSH&RC 的投资分支机构，King Faisal Specialist Hospital International Holding Company，与 Solutions by STC 建立了战略合作关系，以提升医疗护理的商业格局，并确定双方在该领域的共同增长空间。

还与 Microsoft Arabia 签署了 MoU，重点关注加强患者护理的可持续性和创新性，以及在与 Hevolution Foundation 签署的 MoU 中强调了延长寿命和老龄化研究的进展。KFSH&RC 还与 Illumina 合作，并与 Johnson & Johnson 签署了 MoU，其主要愿景是对该地区的手术培训进行革新。

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