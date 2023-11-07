費薩爾國王專科醫院和研究中心成功完成其在 2023 年沙特全球醫療器械展覽會中的策略醫療護理合夥人角色

沙特阿拉伯，利雅德, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於 2023 年 10 月 29 日至 10 月 31 日舉行的沙特全球醫療器械展覽會見證了費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 的成功。



作為策略醫療護理合夥人，KFSH&RC 展示了旨在提高關鍵醫療領域運作效率的重大倡議，該倡議內容涵蓋了患者護理過程、空間研究探討、遺傳研究、尖端放射治療技術、器官移植進展（包括全球首例完全由機械人施行的活體給予體器官移植）、容量管理以及放射性藥物的生產，以實現沙特阿拉伯王國內的自給自足。

在開幕式上，H.E 的 Majid Al Fayyadh 博士發表了主題演講，重點提及有關沙特阿拉伯王國醫療旅遊充滿希望的未來，強調 KFSH&RC 在提升國際患者服務方面的持續施力。Majid Al Fayyadh 博士表示，「KFSH&RC 向主要服務海灣地區患者的非營利機構轉型之旅始於 2021 年。在首年，醫院接診了 250 名患者，自此，我們見證了高達 40% 的年增長。我們的目標是在 2030 年之前，將我們的護理容量擴展至 10,000 名患者。」

KFSH&RC 醫療護理服務部行政總裁 Yaseen Mallawi 博士參加了一場關於「加速沙特衛生部門轉型的挑戰」的小組討論。在討論中，Yaseen Mallawi 博士強調了在以價值為本的醫療制度中，醫院應承諾優先考慮患者的功能健康。

KFSH&RC 的企業通訊和營銷總監 Muhannad Al Kadi 表達了本人對論壇成功的喜悅之情，並表示，「能與該領域的領導者聚會、分享我們的願景並見證我們合作的影響是一種愉悅的經歷。沙特全球醫療器械展覽會始終是一個卓越的平台，供探索將進一步加強沙特阿拉伯王國內外醫療護理前景的新機遇。」

KFSH&RC 的專家積極參與了各種小組討論。Organ Transplant Center of Excellence 的執行董事 Dieter Broering 博士分享了關於尖端手術技術可能重塑醫療護理領域的見解。Centre of Healthcare Intelligence 的董事 Mohammed Alhamid 博士針對 AI 驅動的醫療護理發表了發人深省的演講，為探索醫療護理智能的未來奠定基礎。

此外，該活動對 KFSH&RC 來說意味着重要的里程碑，他們慶祝了其在中東地區的第 100 例嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞療法，這是一項重要的成就。該醫院還在 2023 年中東年度呼叫中心獎中獲得了「年度最佳公共服務呼叫中心 - 重要」獎項，極具聲望。

在沙特全球醫療器械展覽會的非正式會議期間，KFSH&RC 簽署了關鍵性諒解備忘錄 (MoU)。KFSH&RC 與全球多元化化學物領導企業 SABIC 合夥，推動醫療護理產品開發和創新。KFSH&RC 的投資分支機構，King Faisal Specialist Hospital International Holding Company，與 Solutions by STC 建立了策略合作夥伴關係，以增強醫療護理業務領域並確定該領域的共同增長面。

還與 Microsoft Arabia 簽署了 MoU，重點關注增強患者護理的可持續性和創新性，以及在與 Hevolution Foundation 簽署的 MoU 中強調延長壽命和老化研究探討的進展。KFSH&RC 還與 Illumina 合夥，並與 Johnson & Johnson 簽署了 MoU，其主要願景是革新該地區的手術培訓。

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