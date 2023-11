Evaxion présente les dernières données cliniques de la phase II d’EVX-01 à l’occasion d’un webinaire organisé en présence du leader d’opinion Adnan Khattak

EVX-01 est le principal actif clinique piloté par la plateforme AI-Immunology ™ d’Evaxion, qui vient de publier un rapport clinique complet de phase II confirmant les résultats de la phase I.

COPENHAGUE, Danemark, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™ organise un webinaire en ligne avec le concours du leader d’opinion et investigateur principal (IP), le Professeur Adnan Khattak, le 8 novembre à 11 h 30, heure de l’Est.

Au cours de cet événement de 30 minutes, le Professeur Khattak débutera par la présentation du mélanome malin aux participants du domaine médical, et illustrera les besoins en vaccins personnalisés contre le cancer qu’Evaxion s’efforce de combler. À l’issue du résumé des résultats prometteurs observés lors de la phase I de l’essai clinique portant sur EVX-01, il détaillera le dernier rapport clinique de la phase II, en démontrant notamment comment les bénéfices précédemment constatés de cette nouvelle immunothérapie se confirment. Le Professeur prévoit une séance de questions-réponses en guise de conclusion, à l’attention de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette étude et sa technologie sous-jacente.

Le Président-directeur général d’Evaxion, Christian Kanstrup, a relevé que : « Ce tout dernier rapport clinique témoigne de l’engagement indéfectible d’Evaxion à transformer la vie des patients en leur proposant des immunothérapies innovantes et ciblées », avant de poursuivre : « Malgré un scepticisme initialement prononcé à propos de notre travail avant-gardiste sur les vaccins personnalisés contre le cancer, nous atteignons des résultats positifs tangibles, qui selon nous sont annonciateurs d’une véritable promesse de changement de vie pour les patients atteints de mélanome ». Puis de conclure sur une réflexion relative à la manière dont ces résultats pourront très prochainement influencer les progrès en oncologie : « Nous sommes intimement persuadés que notre plateforme AI-Immunology™ a le potentiel de révolutionner l’immuno-oncologie bien au-delà du mélanome, et d’avoir un effet positif sur la vie de nombreuses personnes ».

Pour en savoir plus sur les effets cliniques du vaccin innovant EVX-01 développé par Evaxion, et mieux comprendre la façon dont les vaccins personnalisés contre le cancer peuvent changer la donne de l’immuno-oncologie, nous vous invitons à vous inscrire en suivant ce lien .

À propos de l’essai clinique de phase I portant sur EVX-01

L’étude clinique de phase I est un essai en ouvert, à bras unique, monocentrique mené en collaboration avec l’université technique du Danemark (ou DTU), le Statens Serum Institut (ou SSI), le centre de médecine génomique de l’hôpital danois Rigshospitalet, et le centre danois d’immunothérapie contre le cancer (ou CCIT-DK), visant à évaluer l'innocuité et l’efficacité du vaccin EVX-01 en association avec un anti-PD1 (pembrolizumab ou nivolumab) chez des patients atteints d’un mélanome métastatique. Le concept consiste en une formulation de multiples peptides de 15 à 27-mer incluant un ou plusieurs néoantigènes spécifiques au patient, à partir du nouvel adjuvant liposomal CAF®09b pour renforcer les réponses immunitaires. L’objectif principal était de déterminer l'innocuité et la tolérance de l’EVX-01 en association avec un inhibiteur de point de contrôle. Des informations complémentaires sont disponibles sous l’essai clinique numéro NCT03715985 .

À propos de l’essai clinique de phase II portant sur EVX-01

EVX-01 est le principal actif clinique d’Evaxion et constitue un vaccin contre le cancer personnalisé à base de peptides. L’étude clinique de phase II est un essai en ouvert, à bras unique, multicentrique, auto-financé mené en collaboration avec Merck Sharp & Dohme LLC, ainsi qu’avec des investigateurs principaux de renom et des centres de recherche en Italie et en Australie. Elle vise à évaluer l’efficacité et l'innocuité du vaccin EVX-01 en association avec un traitement anti-PD-1 (pembrolizumab) chez des patients naïfs de tout autre traitement et atteints d’un mélanome malin métastatique ou non résécable de stade 3 ou 4. De plus amples informations sont disponibles sous l’essai clinique numéro NCT05309421 .

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-immunology™, Evaxion a développé un pipeline en oncologie au stade clinique avec de nouveaux vaccins personnalisés, et un pipeline au stade préclinique en maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui font face à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Web .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projet », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et d’autres mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine et la Russie et du Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour évoquer ces risques de manière plus approfondie, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sous formulaire 20-F, ainsi qu’aux autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), disponibles à l’adresse www.sec.gov . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Source : Evaxion Biotech