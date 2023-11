Rovio Entertainment Oyj Sisäpiiritieto 7.11.2023 klo 18.30



Sisäpiiritieto: Rovio Entertainment Oyj täsmentää näkymiään vuodelle 2023 ja julkaisee liikevaihtonäkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Sega Europe Limitedin toteutettua vapaaehtoisen suositellun käteistarjouksen kaikista Rovio Entertainment Oyj:n ("Rovio") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista Sega Sammy Holdings Inc., Sega Europe Limitedin välillinen osakkeenomistaja, esittää tietoja Rovion ennakoidusta liikevaihdosta lokakuusta 2023 maaliskuuhun 2024 eli Sega Sammy Holdings Inc.:n tilikauden loppuun seuraavassa tulosjulkistuksessaan 8.11.2023.

Sen vuoksi Rovio täsmentää näkymiään vuodelle 2023 ja julkaisee liikevaihtonäkymät vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle.

Näkymät vuodelle 2023 (täsmennetty) ja vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle

Vuonna 2023 Rovion vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan olevan vuotta 2022 alhaisempi ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2022 tasolla. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan olevan samankaltaisella tasolla kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan olevan samankaltaisella tasolla kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

René Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

040 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. Sega Europe Limited on hankkinut yli 90 prosenttia Rovion liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua. ( www.rovio.com )