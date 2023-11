LACROIX : Hausse de 9,9% du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’exercice.

07/11/2023

Hausse de 9,9% du chiffre d’affaires

sur les 9 premiers mois de l’exercice

Stabilité de l’activité au troisième trimestre (+0,9%) malgré

un effet de base défavorable et le ralentissement du marché automobile

Objectifs 2023 :

Confirmation du cap des 750 M€ de chiffre d’affaires

Ebitda attendu autour de 45 M€

Croissance solide sur les 9 premiers mois de l’année

Un 3ème trimestre marqué par un effet de base défavorable

Au 3ème trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires de 179,7 millions d’euros (M€), en progression de 0,9% par rapport à la même période de 2022. Cette évolution, qui provient uniquement de la croissance interne, intègre un effet change positif de 0,15 M€. À périmètre et taux de change constant(1), la hausse des ventes ressort ainsi à 0,8%.

Le 3ème trimestre a été marqué par un grand dynamisme des activités City (+16,4%) et Environment (+10,2%), tandis que l’activité Electronics a enregistré une légère contraction (-3,2%). Pour rappel, elle intègrait au 3ème trimestre 2022 d’importantes refacturations aux clients de surcoûts de composants électroniques (-4,8 M€ en 2023 par rapport à 2022). Sans ce surcroît ponctuel de chiffre d’affaires en 2022- porteur d’une marge nulle - l’activité Electronics aurait progressé au 3ème trimestre 2023.

En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de LACROIX demeure en hausse soutenue de 9,9% (+9,6% à périmètre et taux de change constant), s’affichant à 567,4 M€ sur la période.

CA en millions d’euros T3

2023 T3

2022 Variation 9M

2023 9M

2022 Variation Activité Electronics 131,1 135,4 -3,2% 426,0 383,5 +11,1% Activité City 28,4 24,4 +16,4% 82,0 75,8 +8,2% Activité Environment 20,1 18,3 +10,2% 59,4 57,1 +4,1% Total LACROIX Group 179,7 178,1 +0,9% 567,4 516,4 +9,9%

Activité Electronics

Le chiffre d’affaires de l’activité Electronics s’est établi à 131,1 M€ au 3ème trimestre 2023, en repli de -3,2% après sa forte hausse des six premiers mois de l’année (+18,8%). En dehors de l’effet de base lié aux refacturations passées de composants, cette évolution résulte d’un ralentissement sur les deux zones géographiques adressées. En EMEA, la croissance est restée solide sur les segments Industrie et Avionics, a ralenti dans le secteur Automotive et est restée dégradée sur le HBAS après plusieurs années d’hyper croissance. En Amérique du Nord, l’activité a été impactée en fin de trimestre par les premiers reports de livraision causés par le mouvement social chez les constructeurs automobiles américains.

En cumulé sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité Electronics s’est inscrite en hausse de 11,1%, à 426,0 M€, soutenue par l’introduction de nombreux nouveaux projets.

Activité City

L’activité City est ressortie à 28,4 M€ au 3ème trimestre, s’affichant en nette accélération à +16,4%. Une dynamique toujours portée par la remarquable trajectoire de l’Éclairage Public, mais aussi sur la période par la belle performance du pôle Traffic, avec l’exécution en cours de commandes significatives à l’international, et la croissance du segment Signalisation.

Avec ces trois segments en territoire positif depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires global de l’activité City ressort à 82,0 M€ sur 9 mois, en progression de 8,2%.

Activité Environment

Cette activité s’est également inscrite en forte hausse au 3ème trimestre (+10,2%), totalisant un chiffre d’affaires de 20,1 M€. Comme anticipé, elle a été soutenue par deux segments : l’Eau à l’internationnal, affichant une croissance de plus de 30% soutenue en particulier par la livraison de projets en Arabie Saoudite, et les Smart Grids.

Au total sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité Environment ressort à 59,4 M€, en hausse de 4,1% par rapport à la période comparable en 2022.

Objectifs 2023 :

Cible de chiffre d’affaires confirmé

Ajustement de l’objectif d’EBITDA, toujours attendu en progression par rapport à 2022

LACROIX bénéficie d’une bonne visibilité sur la dynamique de croissance des activités City et Environnement, dont les carnets de commandes au 30 septembre 2023 demeurent solides. Concernant l’activité Electronics, les incertitudes mentionnées fin septembre sur l’évolution de la demande automobile outre-Atlantique ne sont pas levées, malgré la fin récente du mouvement social débuté mi-septembre. Par ailleurs en zone EMEA, au-delà de la bonne orientation des pôles Industrie et Avionics, le ralentissement de la croissance des segments automotive et HBAS (Home and Building Automation Systems) s’avère plus marqué qu’anticipé.

Au global, LACROIX reste confiant dans l’atteinte en 2023 d’un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€ à périmètre constant, soit une hausse d’au moins 6%. En termes de rentabilité, l’EBITDA est désormais attendu autour de 45 M€ contre un objectif initial supérieur à 50 M€, l’écart venant intégralement de l’activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires. Cet objectif ajusté compte tenu de l’évolution récente des conditions d’activité reste supérieur à l’EBITDA réalisé sur l’exercice 2022 (44,3 M€).

À plus long terme, les moteurs de croissance structurelle demeurent en place et tous les objectifs financiers du plan Leadership 2025 restent atteignables. Leur confirmation reste toutefois conditionnée au redressement des performances de l’activité nord-américaine et à l’évolution de la demande automobile dans un contexte à plus faible visibilité.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel : 8 février 2024 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et de la défense ainsi que de la santé. Le Groupe fournit également des équipements et des solutions connectés et sécurisés pour optimiser la gestion d’infrastructures critiques telles que la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic, V2X, signalisation) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

