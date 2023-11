Rubis : Activité du T3 et des 9 mois 2023 - Solide performance opérationnelle dans l’ensemble des métiers

Paris, le 7 novembre 2023, 17h45

Distribution d’énergies Retail & Marketing Le troisième trimestre 2023 a vu une augmentation de 2 % de la marge brute à 191 M€, soutenue par une forte performance opérationnelle de l’activité distribution de carburants Les volumes sont en hausse de 7 %, portés par une croissance de tous les segments, le bitume reprend après un début d’année en demi-teinte Support & Services La marge brute augmente de 39 %, à 38 M€ hors SARA 1 , attestant de la forte rentabilité du segment shipping

Production d’électricité renouvelable Portefeuille de projets sécurisés à 859 MWc, en hausse de 34 % sur le trimestre Le chiffre d’affaires ressort à 16 M€, + 22 % vs T3 2022 Lancement de la construction de la centrale solaire de Creil, de 200 MWc, qui représente le plus important projet photovoltaïque de Photosol et le deuxième en France Photosol a remporté un volume de 257 MWc de projets photovoltaïques au sol à l’appel d’offres de la CRE 2 Acquisition de trois projets RTB 3 en Espagne (région d’Alicante) représentant un total de 30 MWc (mi-octobre)

Confirmation des objectifs pour l’exercice 2023

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le T3 2023 ressort à 1 596 M€, en baisse de 22 % par rapport au T3 2022, dans un contexte de repli des prix du pétrole par rapport à la même période de l’exercice précédent (-8 %)

Le 7 novembre 2023, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a commenté : « La performance opérationnelle de Rubis a été particulièrement dynamique au troisième trimestre, comme en témoignent la hausse de 7 % des volumes distribués par l’activité Retail & Marketing, de même que la croissance continue de notre portefeuille de projets sécurisés dans la branche Production d’électricité renouvelable. Je suis très fière de nos avancées et je souhaite féliciter l’ensemble des collaborateurs pour le talent et la détermination dont ils font preuve au quotidien pour atteindre ces très bons résultats. Parmi les nombreuses réalisations du trimestre, nous avons lancé la construction de notre plus grand projet solaire en France, après avoir remporté un volume de projets de plus de 250 MWc auprès de la CRE. Ce projet phare marque une étape décisive dans le développement de notre branche renouvelable en Europe. Nous avons une grande confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs 2030 pour cette branche, parmi lesquels 3,5 GWc d’actifs en exploitation, et nous réaffirmons que nous atteindrons un EBITDA Groupe compris entre 690 M€ et 730 M€ en 2023 tout en augmentant notre dividende par rapport à l’exercice précédent. »

DISTRIBUTION D’ÉNERGIES

Retail & Marketing

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T3

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T3 2023 T3 2022 T3 2023

vs T3 2022 T3 2023 T3 2022 T3 2023

vs T3 2022 GPL 298 282 5 % 69 69 0 % Carburant 1 018 956 6 % 107 101 5 % Bitume 80 66 22 % 15 17 - 12 % TOTAL 1,396 1,305 7 % 191 187 2 %

Dans le prolongement du T2, les volumes de GPL ont continué de progresser à un rythme dynamique au T3. La marge est restée stable, soutenue par une forte demande du vrac au Portugal et au Maroc, avec une croissance particulièrement élevée des céramistes.

Sur le segment carburant :

les volumes réseau (stations-service, représentant 55 % de la marge brute sur les carburants au T3 et 55 % du volume de carburants) ont progressé de 5 % par rapport au T3. Cette croissance est pour majeure partie attribuable à la région Caraïbes. La zone est des Caraïbes (principalement le Guyana, St-Vincent et la Barbade) et la Jamaïque ont connu une demande soutenue sur le trimestre tandis que les volumes renouent avec la croissance à Haïti. La marge brute a augmenté de 11 % vs T3 2022 ;

(stations-service, représentant 55 % de la marge brute sur les carburants au T3 et 55 % du volume de carburants) ont progressé de 5 % par rapport au T3. Cette croissance est pour majeure partie attribuable à la région Caraïbes. La zone est des Caraïbes (principalement le Guyana, St-Vincent et la Barbade) et la Jamaïque ont connu une demande soutenue sur le trimestre tandis que les volumes renouent avec la croissance à Haïti. La marge brute a augmenté de 11 % vs T3 2022 ; le segment Commercial et Industriel (C&I, représentant 27 % de la marge brute sur les carburants au T3 et 29 % des volumes de carburants) est en retrait au T3 2023, à - 2 % en volume et - 13 % de marge brute, principalement en raison du Kenya, pénalisé par la baisse des dépenses publiques consacrées à des projets de construction routière et de barrages. Cette baisse a été en partie contrebalancée par la solide performance de la zone est des Caraïbes (principalement le Guyana et la Jamaïque) ;

(C&I, représentant 27 % de la marge brute sur les carburants au T3 et 29 % des volumes de carburants) est en retrait au T3 2023, à - 2 % en volume et - 13 % de marge brute, principalement en raison du Kenya, pénalisé par la baisse des dépenses publiques consacrées à des projets de construction routière et de barrages. Cette baisse a été en partie contrebalancée par la solide performance de la zone est des Caraïbes (principalement le Guyana et la Jamaïque) ; dans le segment aviation (qui représente 15 % de la marge brute sur les carburants au T3 et 14 % des volumes de carburants), la forte dynamique engagée au S1 s’est poursuivie au T3. La croissance des volumes a atteint + 36 % par rapport au T3 2022. La marge brute a augmenté de 32 %, sous l’impulsion de la région Caraïbes (principalement la Grenade et la Barbade).





Les volumes de bitume ont augmenté de 22 % en glissement annuel. Un effet de rattrapage a été observé au Nigeria après la période électorale. Le Togo a également renoué avec la croissance. Le décollage du chiffre d’affaires en Afrique du Sud, au Gabon et au Cameroun conserve son momentum. La marge brute est en hausse dans la plupart des pays à l’exception du Nigeria (44 % du volume total du bitume, 51 % de la marge brute totale sur le bitume) où les fluctuations des taux de change génèrent de la volatilité.

Le tableau ci-dessous présente la répartition par zone géographique au T3 des volumes et de la marge brute.

VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE AU T3

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T3 2023 T3 2022 T3 2023 vs T3 2022 T3 2023 T3 2022 T3 2023 vs T3 2022 Europe 198 195 2 % 45 39 15 % Caraïbes 560 536 4 % 78 80 - 2 % Afrique 637 574 11 % 68 69 - 1 % TOTAL 1 396 1 305 7 % 191 187 2 %

Au T3 2023, la marge unitaire ajustée s’est élevée à 137 €/m3, en baisse de 5 % par rapport à 144 €/m3 au T3 2022 (sous l’effet principal de la forte rentabilité du bitume au T3 2022). La marge unitaire ajustée ressort à 141 €/m3 sur la période de 9 mois en 2023, soit un niveau stable par rapport à la même période en 2022.

Par région, la dynamique du T3 a été la suivante :

l’Europe continue de profiter de son fort positionnement sur le GPL. Ce segment a enregistré une légère hausse (+ 2 %) en termes de volumes au T3 2023, mais a bénéficié d’une augmentation de 15 % de sa marge brute qui illustre la force du positionnement de Rubis et son pouvoir de fixation des prix consécutif sur ce marché ;

continue de profiter de son fort positionnement sur le GPL. Ce segment a enregistré une légère hausse (+ 2 %) en termes de volumes au T3 2023, mais a bénéficié d’une augmentation de 15 % de sa marge brute qui illustre la force du positionnement de Rubis et son pouvoir de fixation des prix consécutif sur ce marché ; la région Caraïbes est restée très dynamique, marquée par une progression des volumes de 4 %. Le Guyana et la Jamaïque ont été les principaux contributeurs à la croissance dans cette région porteuse. La marge brute est restée stable dans l’ensemble, à – 2 % dans un contexte de hausse des prix du pétrole ;

est restée très dynamique, marquée par une progression des volumes de 4 %. Le Guyana et la Jamaïque ont été les principaux contributeurs à la croissance dans cette région porteuse. La marge brute est restée stable dans l’ensemble, à – 2 % dans un contexte de hausse des prix du pétrole ; enfin, en Afrique, les volumes ont augmenté de 11 % et la marge brute est restée stable à – 1 % (hausse des prix du pétrole). Les segments réseau et aviation ont été particulièrement solides en Afrique de l’Est.





Support & Services

L’activité Support & Services a enregistré un chiffre d’affaires total de 251 M€ au T3 2023 (- 18 % sur 12 mois glissants et – 6 % hors SARA).

Une croissance soutenue a été observée tant en termes de volumes (+ 21 %) que de marges hors SARA (+ 39 %) sous l’effet du niveau d’activité élevé du segment shipping, notamment grâce aux deux navires gaziers (précédemment affrétés en time-charter) acquis au T1 2023.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Le niveau des actifs en exploitation a augmenté de 27 MWc au T3 pour atteindre 421 MWc. Le portefeuille de projets sécurisés est passé de 641 MWc à la fin juin 2023 à 859 MWc. Le pipeline de projets inclut deux nouveaux projets ayant atteint le stade RTB pour un total de 200 MWc et environ 120 MWc ont été ajoutés à la catégorie « early stage ».

Le chiffre d’affaires a atteint à 16 M€ au T3 2023, dont 2,2 M€ proviennent des ventes directes au marché.

DONNÉES OPÉRATIONNELLES

T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 Capacité installée (en MWc) 368 384 394 394 421 Production d’électricité (en GWh) 140 60 81 153 167 Chiffre d’affaires (en M€) 13 7 9 16 16

En parallèle, Photosol a remporté 257 MWc de projets photovoltaïques au sol dans l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ce succès marque un record depuis le démarrage des appels d’offres en France en 2011.

Il a permis le lancement de la construction d’une centrale solaire de 200 MWc sur l’ancienne base aérienne militaire à Creil (Hauts-de-France). Il s’agit du plus grand projet de Photosol et du deuxième plus important en France.

Photosol poursuit également son développement international avec l’acquisition de trois projets RTB en Espagne (région d’Alicante). La mise en service est prévue pour 2025 et le portefeuille de projets atteint désormais 300 MWc en Espagne.

Les ambitions de Photosol à horizon de 2030 sont confirmées :

les capex cumulés atteindront 2,7 Mds€ sur la période 2023-2030, dont 700 M€ pour la période 2023-2025 ;

atteindront sur la période 2023-2030, dont pour la période 2023-2025 ; l’ EBITDA contribuera à l’EBITDA du groupe Rubis à hauteur d’ au moins 25 % d’ici 2030 ;

contribuera à l’EBITDA du groupe Rubis à hauteur d’ d’ici 2030 ; les capacités installées atteindront 1 GWc d’ici 2025 et 3,5 GWc d’ici 2030.





STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES (JV)

La JV Rubis Terminal a enregistré une solide performance avec une croissance de 14 % sur 12 mois glissants du chiffre d’affaires de stockage, à 68 M€. Tout comme au premier semestre, cette performance s’explique par l’utilisation des nouvelles capacités construites en 2022 dans la zone ARA, combinée à l’effet de l’inflation.

Le mix de produits est resté stable au T3, à 72 % de produits hors carburants et réserves stratégiques.

PERSPECTIVES

Le business model continue de porter ses fruits, comme en atteste la solidité du T3 2023. Le Groupe est ainsi en mesure de réaffirmer que 2023 sera un nouvel exercice d’amélioration du résultat net part du Groupe par rapport à 2022 (ajusté de la dépréciation du goodwill). L’EBITDA devrait se situer entre 690 M€ et 730 M€, et le dividende progressera dans la lignée de la politique de distribution du Groupe. Les flux de trésorerie des activités traditionnelles pourront soutenir tant la croissance des dividendes que les investissements pour assoir la croissance durable de l’entreprise.

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA

Sustainalytics : 30,7 (vs 29,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B

1. CHIFFRE D’AFFAIRES





Chiffre d’affaires (en M€) T3 2023 T3 2022 T3 2023 vs T3 2022 Distribution d’énergies 1 580 2 029 - 22 % Retail & Marketing 1 329 1 722 - 23 % Europe 192 216 - 11 % Caraïbes 595 727 - 18 % Afrique 542 779 - 30 % Support & Services 251 308 - 18 % Production d’électricité renouvelable 16 13 22 % Stockage de produits liquides (JV) - Pour information uniquement 68 59 14 % TOTAL 1 596 2 042 - 22 %





Chiffre d’affaires (en M€) 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 Distribution d’énergies 4 880 5 307 - 8 % Retail & Marketing 4 103 4 555 - 10 % Europe 602 633 - 5 % Caraïbes 1 733 1 949 - 11 % Afrique 1 767 1 973 - 10 % Support & Services 777 752 3 % Production d’électricité renouvelable 41 25 62 % Stockage de produits liquides (JV) - Pour information uniquement 198 171 16 % TOTAL 4 920 5 333 - 8 %

2. VOLUMES ET MARGES SUR 9 MOIS





RETAIL & MARKETING : VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT SUR 9 MOIS

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 GPL 952 908 5 % 227 219 4 % 227 219 4 % Carburant 3 006 2 909 3 % 337 282 20 % 326 300 9 % Bitume 306 315 - 3 % 74 65 15 % 49 65 - 23 % TOTAL 4 263 4 132 3 % 639 565 13 % 602 584 3 %

(1) Ajusté des éléments exceptionnels et effets de change (idem S1).





RETAIL & MARKETING : VOLUMES ET MARGE BRUTE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR 9 MOIS

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 vs 9M 2022 Europe 649 637 2 % 156 149 4 % 156 149 4 % Caraïbes 1 651 1 653 0 % 224 208 8 % 224 208 8 % Afrique 1 963 1 842 7 % 259 208 24 % 223 226 - 2 % TOTAL 4 263 4 132 3 % 639 565 13 % 602 584 3 %

(1) Ajusté des éléments exceptionnels et effets de change (idem S1).





1 SARA : Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles – filiale détenue à 71 % par Rubis, société bénéficiant d’un statut réglementé dont la rentabilité est définie par décret.

2 CRE : Commission de régulation de l’énergie.

3 RTB : prêt à construire – permis obtenus, sécurisation du terrain et des raccordements.

