VGP Verwerft Iconisch Grondstuk op Enkele Minuten van Centrum Parijs voor de Ontwikkeling van een 19 hectare Bedrijvenpark

7 november 2023, 18u00, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') kondigt vandaag de acquisitie aan van een grondstuk van 19 hectare in Vélizy-Villacoublay, een deel van het terrein van 26 hectare dat momenteel in gebruik is door autofabrikant Stellantis. Na de aankondiging van een eerste grote investering van 32 hectare in Petit-Couronne (Rouen), versnelt VGP zijn ontwikkeling in Frankrijk met een eerste strategische investering in de metropool Parijs.

Het grondstuk ligt in de gemeente Vélizy-Villacoublay, op 8 km van de binnenstad van Parijs, op een uitzonderlijke locatie, slechts 15 minuten van de luchthaven Paris Orly en in de onmiddellijke nabijheid van Paris-Saclay, een toonaangevend centrum voor wetenschap en technologie. Op het knooppunt van de buitenste ringweg van Parijs (A86) en de N118 en op slechts een paar minuten van het centrum van de hoofdstad, is de locatie ideaal voor potentiële klanten en werknemers die de locatie met verschillende vormen van openbaar vervoer kunnen bereiken.

VGP is sinds 2021 gevestigd in Frankrijk en doet nu de tweede aankoop op een iconische locatie in het hart van de belangrijkste economische zone van Frankrijk. De locatie en de historische aanwezigheid van Stellantis maken dit tot een zeer uniek project. Met 19,4 hectare grond ter beschikking wil de Groep een bedrijvenpark van ca. 80.000 m2 ontwikkelen voor industriële bedrijven en kleine en middelgrote bedrijven met waarde toevoegende activiteiten. De bouwwerkzaamheden gaan naar verwachting in de tweede helft van 2025 van start en de eerste gebouwen zullen in 2026 worden opgeleverd. Zoals voor alle projecten van de Groep zullen ook voor dit park ambitieuze milieustandaarden worden toegepast en zullen alle gebouwen minimaal een BREEAM Excellent-certificaat behalen.

Aurélien Coudert, Managing Director van VGP France: "Gezien de schaarste aan land op de Franse markt, toont deze deal onze wendbaarheid en ons vermogen tot executie. VGP is verheugd om deel te kunnen nemen aan dit zeer strategische project. Dit werd gerealiseerd dankzij de vertrouwensrelatie die we hebben opgebouwd met alle betrokken partijen, in het bijzonder het gemeentebestuur van Vélizy. We positioneren ons als een langetermijnpartner van de regio Vélizy en blijven de belangrijkste partner en contactpersoon voor het project, van de bouwfase tot de exploitatie van de gebouwen. We zijn ervan overtuigd dat VGP, met ons differentiërende bedrijfsmodel, de capaciteit heeft om zich sterk te ontwikkelen in Frankrijk, met grootschalige projecten die de lokale economie kunnen stimuleren."

Jan Van Geet, CEO van VGP: "De aankoop van deze iconische site vlakbij de binnenstad van Parijs is een belangrijke stap in onze ambitie om onze activiteiten te ontwikkelen in Frankrijk, een focus markt voor VGP. We willen Stellantis bedanken voor hun vertrouwen en medewerking aan dit project en kijken er nu naar uit om deze brownfield te herontwikkelen tot een eersteklas en toekomstbestendig bedrijvenpark dat voldoet aan de behoeften en vereisten van onze klanten en lokale overheden. De aankoop van dit terrein geeft ons de mogelijkheid om onze operationele expertise in te zetten in een

van de meest aantrekkelijke economische gebieden van Europa. Zoals eerder gemeld, heeft VGP een aantal andere iconische locaties in grote Europese stedelijke gebieden kunnen reserveren, deze zullen binnenkort worden gecommuniceerd."

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed en is tevens leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 371 FTE’s in dienst en is actief in 17 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,76 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,2 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Ga voor meer informatie naar: https://www.vgpparks.eu/nl/

