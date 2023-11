Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024: Croissance de l'activité conforme à l'objectif annuel

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024

(1er juillet - 30 septembre 2023)

Croissance de l’activité conforme à l’objectif annuel

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2023-2024 du Groupe Bonduelle s’établit à 568,5 millions d’euros, soit une évolution de + 4,2 % en données comparables* et - 0,5 % en données publiées.

L’importante dépréciation du rouble comparativement au 1er trimestre de l’exercice précédent et dans une moindre mesure l’affaiblissement du dollar américain contre euro ont un effet négatif de - 4,7 % sur la croissance de l’activité.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2023 Du 1er juillet au

30 septembre 2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 375,3 348,7 7,6 % 7,2 % Zone hors Europe 193,2 222,6 - 13,2 % - 0,5 % Total 568,5 571,3 - 0,5 % 4,2 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2023 Du 1er juillet au

30 septembre 2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 251,2 240,1 4,6 % 11,8 % Surgelé 66,7 61,6 8,2 % 9,2 % Frais élaboré 250,7 269,5 - 7,0 % - 3,7 % Total 568,5 571,3 - 0,5 % 4,2 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 66,0 % de l'activité au premier trimestre, affiche sur la période une évolution globale de + 7,2 % en données comparables* et + 7,6 % en données publiées. Dans un contexte économique toujours marqué par la forte baisse en volumes des dépenses de consommations alimentaires, l’activité du groupe en grande distribution progresse en valeur mais affiche un léger repli en volumes, la présence du groupe à la fois sur les produits à marques et à marques de distributeurs, ainsi qu’une activité promotionnelle renforcée et ciblée ayant pour objectif de préserver les volumes commercialisés et les parts de marché. L’activité de restauration hors foyer reste, malgré ce contexte, globalement étale en volumes et en croissance en valeur.

Au sein de l’activité de frais élaboré, les salades en sachet, plus sensibles au contexte de consommation, restent sous pression tant en Allemagne qu’en France, l’Italie affichant, quant à elle, une progression en volumes et en valeur. L’activité traiteur, plus sensible à la météo, a bénéficié d’un mois de septembre particulièrement dynamique avec des progressions marquées en volumes et des gains de parts de marché.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 34,0 % de l’activité au 1er trimestre, est en repli de - 0,5 % en données comparables* et - 13,2 % en données publiées sous l’effet conjugué de l’affaiblissement du rouble russe et, dans une moindre proportion, la baisse du dollar américain contre euro. En données comparables*, l’activité en zone hors Europe est étale en valeur et en léger repli en volumes avec des performances très distinctes selon les zones géographiques.

En zone Eurasie et Mercosur, en conserve, l’activité reste soutenue tant en volumes qu’en valeur, particulièrement à la marque Bonduelle, l’activité surgelé en Eurasie, plus marginale, restant pénalisée par l’évolution du marché.

En Amérique du Nord, l’activité de bols de salades-repas reste en repli mais gagne à nouveau des parts de marché du fait d’un marché lui-même en baisse, les volumes en salad kits (sachets de salades avec ingrédients), soutenus par les innovations, progressent en volumes et valeur.

Autres informations significatives

Mise à disposition du document d’enregistrement universel

Le Groupe Bonduelle annonce que son document d’enregistrement universel 2022-2023 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le 19 octobre 2023. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société www.bonduelle.com et sur le site de l’AMF www.amf-france.org. Il est également tenu à disposition au siège administratif de la société : Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France.

Assemblée Générale annuelle

L'Assemblée Générale se déroulera le 7 décembre 2023 à 17 heures au siège administratif de la société, Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France. Les modalités d'accès à cette assemblée, les résolutions qui seront soumises à son approbation et l’ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.bonduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

Il sera proposé à l’occasion de cette Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action.

Perspectives

L’activité constatée au premier trimestre ainsi que le bilan des campagnes agricoles de l’été ne remettent pas en cause les objectifs communiqués début octobre 2023 soit une progression du chiffre d’affaires d’environ 5 % et une marge opérationnelle courante supérieure à 3 % du chiffre d’affaires - tous deux à taux de change constants. L’évolution du climat de consommation, le redressement des activités de frais élaboré et l’obtention de nouvelles revalorisations tarifaires destinées à compenser les inflations, en particulier de matières agricoles, constatées lors des récoltes de l’été 2023 et non compensées par les gains d’efficacité opérationnelle seront déterminants dans l’atteinte de ces objectifs.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu. Dans le cas spécifique de la perte de contrôle des activités longue conservation en Amérique du Nord, la norme IFRS 5 ayant été appliquée sur les données historiques, le chiffre d'affaire est déjà retraité dans les éléments historiques ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Assemblée Générale Annuelle : 7 décembre 2023

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2023-2024 : 1er février 2024 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2023-2024 : 29 février 2024 (après bourse)

- Réunion analystes et investisseurs : 1er mars 2024

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 038 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec nos agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 68 316 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d’affaires de 2 406,2 millions d’euros (données au 30 juin 2023).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN, GLOBUS.





Bonduelle est coté sur Euronext Paris compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Pièce jointe