Nomination - Directrice Générale Adjointe

Communiqué de presse Ecully, le 7 novembre 2023 –18h00

Nomination de Mme Sandrine Carle

au poste de Directrice Générale Adjointe

Le Groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce la nomination de Madame Sandrine Carle au poste de Directrice Générale Adjointe du Groupe. Mme Carle a rejoint Spineway en juillet 2022, au moment de l’acquisition de Spine Innovations, dont elle était Présidente Directrice Générale. Elle a fortement contribué et participé à la réussite de l’intégration de Spine Innovations au sein du groupe Spineway.

Après une formation d’ingénieur biomédical (UT Compiègne) et d’un Executive MBA à HEC, Sandrine Carle a évolué dans le secteur de la chirurgie orthopédique pendant plus de 20 ans et plus particulièrement dans le secteur de la chirurgie de la colonne vertébrale chez Medtronic (Europe), Kyphon (USA) ou encore Vexim (France). Elle a occupé des postes de direction marketing et de management, en France et aux USA, avant d’être nommée en 2020 à la présidence et direction générale de Spine Innovations.

Sandrine Carle a piloté la création de cette entité à la suite d’un spin-off en 20201 et le déploiement de l’activité entre 2020 et 2022. Elle a mené le recrutement et la direction d’une quinzaine de collaborateurs, mis en place l’organisation fonctionnelle et opérationnelle de l’équipe et également obtenu la certification de l’entreprise auprès de l’organisme notifié G-MED (France).

Aux côtés de Stéphane Le Roux P-DG de Spineway, Sandrine Carle a pour mission de diriger la feuille de route globale du Groupe, notamment le plan de développement business visant à renouer avec l’équilibre opérationnel2 ainsi que l’ensemble des projets de R&D (court moyen et long terme).

Stéphane Le Roux a déclaré « Je suis ravi que Sandrine prenne la Direction Générale de Spineway à mes côtés. Je suis convaincu que son leadership, son sens aigu de la stratégie et sa compréhension profonde du marché contribueront à façonner notre avenir. Elle vient ainsi renforcer notre équipe de Direction qui, depuis 2021, s’est étoffée de nombreuses expertises métier et en assurera le management. Sandrine dirigera également le plan de développement du Groupe tout en maintenant notre engagement envers nos valeurs fondamentales de qualité et d'innovation. Elle travaillera en étroite collaboration avec moi-même, notre équipe de direction et l'ensemble de nos collaborateurs pour mettre en œuvre notre ambition de devenir un acteur innovant en France et à l’international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis. »

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

1 Spine Innovations était un spin-off né en 2020 de la cession du Groupe FH Orthopedics (France) au Groupe Spineway.

2 Résultat d’exploitation positif

