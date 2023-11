Interruption de publicité! La Légion encourage le Souvenir grâce à une initiative unique

OTTAWA, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, des milliers de panneaux publicitaires numériques partout au pays passeront au noir à l’occasion du jour du Souvenir, pour être remplacés par un message de commémoration et trois chiffres importants : 11-11-11.



La nouvelle initiative de la Légion royale canadienne inclut la décision volontaire de plusieurs grands annonceurs à travers le pays de marquer les deux minutes de silence traditionnelles qui ont lieu de 11 h à 11 h 2 le jour du Souvenir, en n’affichant aucune publicité durant ce laps de temps.

« À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, nous espérons que tous ceux qui sont en mesure de le faire s’arrêteront et prendront deux minutes de silence », affirme Bruce Julian, président national. « Nous espérons que cette initiative rappellera aux gens, peu importe où ils se trouvent à ce moment-là, à quel point il est important de se souvenir des sacrifices de nos vétérans canadiens tombés au champ d’honneur. »

Les chiffres seront superposés au message stylisé « Nous nous souviendrons » ainsi qu’à un coquelicot du Souvenir. L’interruption des panneaux publicitaires numériques est un acte significatif et gracieux de la part des annonceurs numériques canadiens, en soutien aux plus de 120 000 membres des Forces armées canadiennes décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

Pendant ces deux minutes, des milliers de panneaux publicitaires numériques à travers le pays passeront au noir et les Canadiens seront invités à se souvenir.

Images pour médias : https://drive.google.com/drive/folders/1crnXQNw-1j2ParL53L-leXh0wB-td0M6?usp=sharing

L’importance du Souvenir : partager le message

Les deux minutes de silence sont une partie très sacrée des cérémonies du Souvenir, au cours desquelles les participants réfléchissent en silence aux sacrifices de nos vétérans et se souviennent d’eux avec une profonde gratitude.

Cette année, la Légion a créé des messages d’intérêt public spéciaux pour inviter les gens à observer deux minutes de silence.

Cérémonie nationale, localisateur de cérémonie locale : trouvez votre cérémonie

La population canadienne peut s’attendre à une autre magnifique Cérémonie nationale du jour du Souvenir organisée par la Légion au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le 11 novembre. Il y aura une fois de plus un grand défilé des vétérans et un survol d’avions CF-18.

La cérémonie nationale sera présentée en direct sur la page Facebook de la Légion ; les diffuseurs nationaux couvriront aussi la cérémonie, comme par le passé.

La Légion élargit également son localisateur de cérémonies sur le site Legion.ca. Les filiales alimentent cette page pour permettre aux gens de trouver une cérémonie du Souvenir soutenue par la Légion près de chez eux. La Légion recommande également aux gens de vérifier auprès des filiales locales de la Légion si des restrictions subsistent en ce qui concerne les rassemblements pendant la pandémie.

Le Souvenir par la lumière

Jusqu’au 11 novembre, des coquelicots, qui représentent les anciens combattants canadiens tombés au champ d’honneur depuis la Première Guerre mondiale, défileront en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement et sur l’édifice du Sénat. La pluie virtuelle de coquelicots aura lieu de 18 h 30 à 21 h 30 (HNE). Les 10 et 11 novembre, l’exposition se prolongera jusqu’à minuit. Des coquelicots virtuels défileront également en cascade sur la « lanterne Kipnes » du Centre national des Arts le 11 novembre, de 7 h à minuit (HNE).

De nombreux points de repère canadiens et lieux communautaires bien connus, tels que la Tour du CN, le stade BC Place, les voiles lumineuses de Canada Place et le panneau de la ville d’Ottawa au marché By, entre autres, s’illumineront à divers moments au cours des deux prochaines semaines pour soutenir la campagne et le Souvenir.

En ce moment, deux grands écrans situés sur la Colline du Parlement diffusent le Mur virtuel d’honneur, une vidéo silencieuse présentant les visages d’anciens combattants canadiens décédés, à partir de photos soumises par des gens de tout le pays.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

