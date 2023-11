Le Centre Juno Beach rend hommage aux anciens combattants autochtones par le biais de l’art dans une nouvelle exposition

BURLINGTON, Ontario, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En l'honneur de la Journée nationale des anciens combattants autochtones, le Centre Juno Beach (CJB) est heureux d'annoncer que sa nouvelle exposition, Visages du Canada d'aujourd'hui, comprendra une installation artistique comprenant des coquelicots fabriqués par trois artistes Métis, Inuits et des Premières Nations.

Inaugurée en 2003, l’exposition permanente Visages du Canada d’aujourd’hui a exploré l’évolution du Canada depuis la guerre. Vingt ans plus tard, le CJB – le musée et mémorial canadien de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, en France – achève la rénovation de cette exposition au coût de 1,25 million de dollars. L'exposition mise à jour reflétera le Canada moderne que nos anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à bâtir.

Le point central de Visages du Canada d’aujourd’hui sera une grande installation artistique. En entrant dans la galerie, les visiteurs verront 3 000 coquelicots flottants suspendus devant des baies vitrées donnant sur la plage Juno.

L'installation est constituée principalement des coquelicots de la Légion royale canadienne que les Canadiens portent chaque année pour le jour du Souvenir. Il présente également de nombreux coquelicots en perles, en peau de phoque, et en écorce de bouleau et piquants de porc-épic provenant respectivement de trois artistes Métis, Inuits et des Premières Nations.

Marissa Magneson, citoyenne de la Métis Nation of Ontario, a créé les coquelicots en perles. « Ces coquelicots symbolisent la gratitude et le respect envers ceux qui se sont sacrifiés pour protéger notre liberté collective, » elle dit. « Ils ont été créés pour rendre un hommage particulier aux vétérans autochtones de sexe féminin et 2SLGBTQ+, ainsi qu’à ceux qui ont perdu leur statut d’Indien pour avoir servi dans l’armée. Puisse leur histoire nous inciter à construire un avenir juste et équitable. »

Crystal Gloade, de la Première Nation de Millbrook, a créé les coquelicots à écorce de bouleau et à piquants de porc-épic. « C’est une bénédiction et un honneur pour moi de fabriquer ces coquelicots à partir de ressources naturelles issues de nos terres, » elle dit. « IIs sont le symbole de la commémoration de tous les vétérans et de ceux qui ont perdu leur vie au combat. »

Inuk, une Inuvialuk des Territoires du Nord-Ouest, a créé les coquelicots en peau de phoque. « Souvenons-nous de nos vétérans inuit et autochtones, » elle dit. « Mes coquelicots sont faits pour eux et leur famille. Je marche avec un pied dans l’ancien monde et un pied dans le nouveau. Je sais qu’on ne peut changer le passé, mais avec chaque pas en avant, on peut apprendre et mieux grandir ensemble. »

Le financement de ces coquelicots, de l'installation artistique et d'autres efforts de fabrication d'expositions a été assuré par le programme de commémoration du Métis Veterans Legacy Program.

L’inclusion des coquelicots de ces artistes n’aurait pas été possible sans le First Peoples Group, un organisme consultatif autochtone très respecté. Le CJB est fier de s'associer au First Peoples Group, qui a aidé à développer en collaboration tout le contenu lié aux peuples autochtones dans Visages du Canada d'aujourd'hui.

À l’approche du 80e anniversaire du jour J, le 6 juin 2024, ce projet arrive au bon moment. Présentant des histoires provenant de la population diversifiée du Canada, Visages du Canada d'aujourd'hui se veut réfléchi, nuancé et honnête dans sa représéntation du courage, de la résilience et du sacrifice.

À PROPOS DU CENTRE JUNO BEACH



Le Centre Juno Beach a été fondé en 2003 comme lieu de mémoire permanent dédié à tous les Canadiens qui ont pris part à la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale afin de préserver cet héritage pour les générations futures par le biais de l’éducation. Situé en Normandie, France, il rend hommage aux quelque 45 000 Canadiens qui ont péri pendant la guerre, dont 5 500 au cours de la bataille de Normandie et 381 le jour J. Près de 20 ans et plus de 1 million de visiteurs plus tard, le Centre est désigné comme un site d’importance historique nationale pour le Canada. L’Association du Centre Juno Beach, un organisme de bienfaisance établi à Burlington, en Ontario, au Canada, en est la propriétaire et l’exploite. Pour en savoir davantage, prière de consulter le site au www.junobeach.org/fr/.

