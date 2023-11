Nordecon ASi juhatuse esimees ei jätka pärast teenistuslepingu lõppemist 7. jaanuaril 2024

Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller teavitas nõukogu, et ei jätka ettevõtte juhina pärast kehtiva teenistuslepingu lõppemist 07.01.2024, teatas Nordecon AS-i nõukogu. Uue juhatuse esimehe määramiseni tegutseb alates 08.01.2024 juhatuse esimehe kohusetäitjana Nordecon AS-i juhatuse liige Maret Tambek.

Gerd Müller on juhtinud Nordecon AS-i alates 2018. aasta algusest ning lahkub ettevõttest omal soovil. „Nordeconi juhtimine on olnud äärmiselt huvitav, pingeline ja väljakutseid pakkuv. Tunnen, et need kuus aastat on läinud ühest küljest lennates, teisalt on see olnud suurte muudatuste aeg, mis andnud võimaluse oma teadmisi ja oskusi pidevalt proovile panna. Nordeconil on väga võimekas ja kompetentne meeskond ning ettevõttel on ees tugev tööde portfell, samuti oleme astunud julgeid samme digitaliseerimise valdkonnas. Uue juhi jaoks on see alustamiseks hea hetk,“ ütles Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller.

“Nordecon on Gerdi juhtimisel suutnud tormisel turul kiirelt reageerida ning vajalikke muudatusi teha. Tänan teda pühendumuse eest nendel kuuel aastal. Nõukogu alustab nüüd uue juhatuse esimehe otsingut.“ ütles Nordecon AS nõukogu esimees Toomas Luman.

Alates 08.01.2024 jätkab Nordecon AS juhatus kolmeliikmelisena: Maret Tambek (esimehe kohusetäitja), Priit Luman ja Tarmo Pohlak.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

