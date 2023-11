Agfa-Gevaert: Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)



Mortsel, België – 8 november 2023 – 7.45 AM

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) de volgende kennisgeving:

Boldhaven Management LLP heeft op 6 november 2023 gemeld dat het sinds 31 oktober 2023 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikt van 4.870.825 aandelen, hetzij 3,15% (noemer is 154.820.528), en daarmee de drempel van 3% naar boven overschreed.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen

Boldhaven Management LLP is de beleggingsbeheerder (plaatser van orders) namens drie fondsen - Boldhaven Master Fund / Blackwell Partners LLC - Series E - Boldhaven Management / Star V Partners LLC - Boldhaven Management. De drie fondsen houden in totaal 4.870.825 aandelen aan via equity swap, wat neerkomt op 3,15% van het uitstaande aandelenkapitaal van Agfa-Gevaert (ISIN BE0003755692). Boldhaven Management LLP is geen gecontroleerde entiteit.

Aanvullende informatie

Boldhaven Management LLP is de beleggingsbeheerder van de fondsen en kan bij afwezigheid van specifieke instructies de aan de aandelen verbonden stemrechten naar eigen goeddunken uitoefenen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van

2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com .

Over Agfa

