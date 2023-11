Communiqué Paris, le 08 novembre 2023





Croissance de l’activité tirée par les assurances dommages et de personnes ; résilience de l’épargne retraite

Chiffres clés du 9M 2023 :

Chiffre d’affaires 1 total de 27,7 milliards d’euros, en progression de +3% 2

Collecte brute en France à 16,7 milliards d’euros, en augmentation de +8%

Chiffre d’affaires en dommages de 4,6 milliards d’euros, en amélioration de +9% 2

Chiffre d’affaires en assurance de personnes de 3,8 milliards d’euros, en hausse de +7%2

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances indique : « Dans un environnement économique toujours incertain, Crédit Agricole Assurances affiche au 3ème trimestre des résultats financiers solides. Au-delà de la très bonne tenue de l’ensemble de nos activités et en particulier de nos activités d’assurance dommages et de prévoyance, ce trimestre a été marqué par le succès de notre offre MRH Jeunes Locataires qui a rencontré son public grâce à l’accélération de la digitalisation de nos parcours de souscription, mais également par nos prises de participation dans Innergex et Verkor, qui s’inscrivent pleinement dans les engagements climatiques du groupe Crédit Agricole en faveur d’une économie bas carbone. »

Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 de 27,7 milliards d’euros, en progression de +3%2 par rapport à fin septembre 2022.

En épargne / retraite, la collecte brute atteint 19,4 milliards d’euros à fin septembre 2023, en hausse de +1% sur un an. En France, elle s’élève à 16,7 milliards d’euros, en hausse de +8% par rapport à fin septembre 2022. Depuis le début de l’année, la collecte brute en unités de compte est en augmentation de +12% à 8,6 milliards d’euros, représentant un taux d’UC de 44,3% (+4,2 points sur un an), grâce au succès des campagnes de produits en unités de comptes obligataires. La collecte nette UC est particulièrement élevée à +4,3 milliards d’euros.

Sur un an, les encours gérés en assurance vie progressent de +2% pour s’établir à 324,3 milliards d’euros3 à fin septembre 2023, dont 89,6 milliards d’euros en unités de compte (+14% vs septembre 2022), et 234,6 milliards d’encours euros. Les encours en unités de compte représentent 28% de l’encours global à fin septembre 2023 (+3 points sur un an).

En assurance dommages, le chiffre d’affaires atteint 4,6 milliards d’euros, en hausse de +9%2 par rapport à fin septembre 2022. En France, le chiffre d’affaires augmente de +9%2, en progression sur toutes les activités, tiré principalement par la croissance en MRH (+8%) et en automobile (+7%), et par la forte hausse de l’assurance récoltes (+53%). A l’international, le chiffre d’affaires augmente de +11% grâce à l’Italie notamment (+15%).

A fin septembre 2023, le portefeuille dommages s’élève à près de 15,8 millions de contrats, soit près de 542k contrats supplémentaires sur un an. L’apport net sur les neuf premiers mois de l’année est de plus de 468k contrats.

L’offre d’assurance habitation pour les jeunes réalise une bonne performance, avec près de 72k contrats souscrits à fin septembre 2023, environ 36k contrats de plus qu’au 30 juin 2023. Près de 20% des affaires nouvelles sont initiées en ligne, illustrant le succès des nouveaux parcours digitaux, en ligne avec la stratégie de transformation digitale du groupe.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de progresser dans les Caisses Régionales (43,1%4 à fin septembre 2023, soit +0,5 point sur un an), chez LCL (27,6%4 à fin septembre 2023, soit +0,5 point sur un an), et chez CA Italia (18,3%5 à fin septembre 2023, soit +2,2 points sur un an).

Le ratio combiné6 s’élève à 95,2% à fin septembre 2023, en amélioration de 5,0 points sur un an, notamment grâce à une sinistralité favorable sur les neuf premiers mois de 2023.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 3,8 milliards d’euros à fin septembre 2023, en progression de +7%2 sur un an. Les assurances collectives progressent de +22% et la prévoyance de +13%2. L’emprunteur progresse de +5%2, porté par les primes uniques à l’international, notamment en Italie, et un taux d’adossement en nette progression en France.

CSM

La « Contractual Service Margin » (CSM) s’établit à 23,2 milliards d’euros à fin septembre 2023, en hausse de 6% par rapport au 31 décembre 2022, portée par la croissance du chiffre d’affaires conjuguée à une bonne tenue des marchés financiers. Elle inclut un effet de revalorisation du stock - hors affaires nouvelles - de 1,0 milliard d’euros.

Sur 9 mois, la contribution totale des affaires nouvelles est de 2,0 milliards d’euros, portée par un mix UC/Euro en amélioration de 2 points par rapport à fin décembre 2022, et une bonne dynamique commerciale.

FAITS MARQUANTS

Succès de l’émission de 500 M€ d’obligations subordonnées de maturité 10 ans, éligibles en Tier 2 et de l’offre de rachat partiel des souches Tier 1 avec clause de grand-père

Dans le cadre de sa politique de gestion active du capital, Crédit Agricole Assurances a annoncé :

le 17 octobre 2023 : avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’obligations subordonnées Tier 2 à taux fixe annuel de 5,875%, d’une maturité de 10 ans pour un montant nominal de 500 M€ ; et fixer le montant d’acceptation maximum de ses offres de rachat portant sur deux souches d’obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015 lancées le 16 octobre 2023 à 500 M€.

le 24 octobre 2023 : le succès de ses offres de rachat lancées le 16 octobre 2023 portant sur les deux souches d’obligations précédemment évoquées ; confirmer le montant final d’acceptation des offres de rachat à 500 M€ ; les résultats finaux pour chacune des souches d’obligations.







Confirmation par S&P de la notation A de Predica et Pacifica

Le 9 octobre 2023, l’agence de notation S&P a confirmé la note « A » d’émetteur attribuée aux principales filiales d’exploitation de Crédit Agricole Assurances (Predica et Pacifica), mais également celle à « A- » de Crédit Agricole Assurances, avec une perspective stable.

Prise de participation minoritaire de 30% dans le portefeuille d’activité d’Innergex énergie renouvelable en France

Le 7 août 2023, a eu lieu la signature d’un accord de partenariat à long terme entre Innergex énergie renouvelable inc et Crédit Agricole Assurances pour les actifs en exploitation et le portefeuille de développement d’Innergex en France. La transaction prévoit également un engagement financier des partenaires pour accélérer le développement des projets éoliens et solaires d’Innergex en France. La réalisation de la transaction est attendue pour le second semestre 2023.

Verkor sécurise plus de 2 milliards d’euros de financement grâce à une Série C de 850 millions d’euros, un soutien de 600 millions d’euros de soutien en financement bancaire de la part de la Banque Européenne d’Investissement et des subventions françaises d’un montant d’environ 650 millions d’euros, soumises à la validation définitive de la Commission européenne.

Ce tour de table met en valeur Crédit Agricoles Assurances, qui s’engage en faveur de la réindustrialisation verte.

Ce financement permet en effet d’accélérer :

la construction de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque et la production de cellules de batteries bas-carbone et haute performance ;

la recherche pour promouvoir de nouvelles technologies de production et de batteries dernier cri au sein du Verkor Innovation Centre (VIC) :

des investissements stratégiques tout au long de la chaîne de valeur de la batterie, qui généreront des milliers d’emplois directs et indirects.





Pacifica, filiale assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, inaugure sa première Unité de Gestion des Sinistres (UGS) bas carbone, à Caen

En lien avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, qui œuvre contre le réchauffement climatique, cette première UGS est labélisée et certifiée bas carbone. Elle répond aux labels et certifications suivants : label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau excellent, bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale) niveau excellent, et label E+C- (Energie Positive et Réduction Carbone).

Les prochains sites bas carbone verront le jour en 2024, dans les villes de Saint-Etienne, Dijon et Pau, avec la création d'une centaine d’emplois pour chacun d’eux.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à 35,3 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com





1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 Périmètre constant hors La Médicale

3 Encours en épargne, retraite et prévoyance

4 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV

5 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

6 Ratio combiné dommage (Pacifica) y.c actualisation et hors désactualisation : (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance ; Ratio combiné hors effets d’actualisation et désactualisation : 98,1%

