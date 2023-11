SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 8.11.2023 klo 9.40



Sampo-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2023

• Sampo-konserni ylsi 10 prosentin maksutulon kasvuun kiintein valuuttakurssein tammi-syyskuussa 2023 Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan ja Ison-Britannian vahvan kehityksen myötä

• Underwriting-tulos kasvoi 1 prosentin kiintein valuuttakurssein, ja konsernin yhdistetty kulusuhde heikkeni 84,2 prosenttiin (83,0) kohonneiden säävahinkojen ja suurvahinkojen seurauksena

• Alla olevan kannattavuuden kehitys säilyi positiivisena Pohjoismaissa, ja Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä

• Tulos ennen veroja kasvoi 1 113 miljoonaan euroon IFRS 9:n mukaisesti (627), mutta laski raportoidusta vertailukauden luvusta (1 857)

• Mandatumin eriyttämisen ja osinkokertymän huomioiva pro forma -vakavaraisuussuhde oli 195 prosenttia ja pro forma -velkaisuusaste 26,3 prosenttia

• Mandatumin listautuminen Nasdaq Helsinkiin toteutui onnistuneesti 2.10.2023





Avainluvut

Milj. e 1–9/

2023 1–9/

2022 Muutos, % 7–9/

2023 7–9/

2022 Muutos, % Tulos ennen veroja (vahinkovakuutus-toiminnot) 1 113 1 857 -40 391 342 14 If 989 1 491 -34 332 264 26 Topdanmark 143 78 83 38 35 10 Hastings 70 100 -30 43 54 -20 Omistusyhteisö -81 194 — -21 -10 115 Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta 941 2 046 -54 366 387 -6 Underwriting-tulos 882 923 -4 284 312 -9 Muutos Muutos Osakekohtainen tulos (EUR) 1,86 3,83 -1,97 0,73 0,75 -0,02 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 1,65 — — 0,58 — — Oman pääoman tuotto (RoE), % 14,1 3,5 10,6 — — — Tulos ennen veroja (IFRS 9 -oikaistu), milj.e* 1 113 627 77 % 391 82 377 %



Vuoden 2022 vertailuluvut on uudelleenlaskettu IFRS 17 -standardin mukaisesti, mutta ei IFRS 9 -standardin mukaisesti. Tästä johtuen kaikki ajanjakson luvut, erityisesti sijoitustoiminnan nettotuotot, eivät ole täysin vertailukelpoisia. Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta, osakekohtainen tulos ja oman pääoman tuotto -luvut sisältävät henkivakuutustoiminnan tuloksen. Mandatum on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi 31.3.2023 alkaen.

*) IFRS 9:n mukainen, markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin tulos ennen veroja (vahinkovakuutustoiminnot) -vertailuluku julkaistu vertailtavuuden parantamiseksi.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023





Tavoite 1-9/2023 Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla -4 % Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 84,2 % Vakavaraisuussuhde: 170–190 % 195 % (pro forma, ml. osinkokertymä) Velkaisuusaste: alle 30 % 26,3 % (pro forma) If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 83,2 % Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 90,5 %



Pro forma -luvuissa on huomioitu osittaisjakautuminen ja siihen liittyvät transaktiot.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Kolmas vuosineljännes oli jatkumoa alkuvuoden kehitykselle. Ylsimme erinomaiseen, 12 prosentin maksutulon kasvuun kiintein valuuttakurssein, ja Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinan hintakehitys jatkoi kohenemistaan samalla, kun korkojen nousu tuki sijoitustoiminnan tulosta. Tulos ennen veroja kohosi 1 113 miljoonaan euroon (627) IFRS 9:n mukaisesti. Operatiivisessa toiminnassa keskityimme asiakkaidemme auttamiseen, kun sateista ja tulvista tuli yhtiön vastuulle vakavia säävahinkoja noin 90 miljoonalla eurolla.

Henkilöasiakkaat ja pk-yritysasiakkaat ovat alueet, joissa näemme suurimmat mahdollisuudet luoda arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme digitaalisuuteen liittyvillä investoinneilla. Näistä investoinneista saadut hyödyt ovat olleet vuonna 2023 selkeästi nähtävissä; myynti kasvoi Henkilöasiakkaiden digitaalisissa kanavissa Pohjoismaissa 9 prosenttia vuodentakaisesta, asiakaspysyvyys säilyi erinomaisena 90 prosentissa ja verkon kautta tehtyjen vahinkoilmoitusten osuus kasvoi 60 prosenttiin. Asemamme Pohjoismaiden johtavana digitaalisena vahinkovakuuttajana tukee osaltaan kasvua – Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo kasvoi 6,3 prosenttia kiintein valuuttakurssein kolmannella vuosineljänneksellä tai 7,8 prosenttia, jos jätetään Ruotsin ajoneuvovakuutusliiketoiminta huomioimatta. Henkilöasiakkaille myytävissä henkilövakuutuksissa nähtiin erityisen vahva, 12 prosentin kasvu. Henkilöasiakkaiden kannattavuus on edelleen erittäin vankka, sillä liiketoiminnan tammi-syyskuun yhdistetty kulusuhde oli 82,7 prosenttia kohonneista säävahingoista huolimatta.

Toisesta vahvasti digitaalisuuteen keskittyneestä liiketoiminnastamme Hastingsista puhuakseni Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinan toimintaympäristö jatkoi kohenemistaan kolmannella vuosineljänneksellä. Hinnat nousivat 4–6 prosentin (mid-single digit) kuukausivauhtia samalla, kun korvausinflaatio pysyi korkeana mutta vakaana. Tässä toimintaympäristössä Hastings jatkoi kannattavuuden priorisoimista, mutta pystyi samalla kasvattamaan hieman asiakasmääräänsä moottoriajoneuvovakuutuksissa. Moottoriajoneuvo- ja kotivakuutusten vahva kasvu nosti Hastingsin tammi-syyskuun bruttomaksutuloa kiintein valuuttakurssein 32 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-syyskuun operatiivisen kulusuhteen ollessa 90,5 prosenttia yhtiö on hyvässä vauhdissa saavuttaakseen vuodelle 2023 asetetun 88–90 prosentin ohjeistuksensa samalla, kun sillä on operatiivisessa toiminnassaan vahva vire vuoteen 2024 edettäessä.

Pohjoismaisten Henkilö- ja Yritysasiakkaat-liiketoimintojen kilpailutilanne jatkui laajalti vakaana, mutta suurasiakasmarkkinoiden underwriting-toiminnassa oli edelleen myyjän markkinat. Korvausinflaatio osoitti Pohjoismaissa maltillistumisen merkkejä kolmannella vuosineljänneksellä ja hidastui tänä vuonna nähdyn 4–5 prosentin asteikon alarajalle samalla, kun tulevaan korvausinflaatioon liittyvä epävarmuus väheni. Vahinkofrekvenssi kehittyi odotusten mukaisesti. Jatkoimme vahinkokehityksen ylittäviä hinnantarkistuksia. Alla oleva kannattavuuskehitys säilyi vahvana, ja If paransi tammi-syyskuun diskonttaamatonta oikaistua riskisuhdettaan 0,5 prosenttiyksikköä ja toimintakulusuhdettaan 0,1 prosenttiyksikköä.

Säävahingot lisääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä Hans-myrskyn, Oslon rankkasateiden ja muiden, pienempien Pohjoismaissa sattuneiden vakuutustapahtumien seurauksena. Suuren kokomme, toimintamme hajautuksen ja vahvan taseemme ansiosta pystymme kuitenkin auttamaan asiakkaitamme selviämään näistä vastoinkäymisistä nopeasti ja luotettavasti. Vaikka suurten säävahinkojen esiintyminen vaikuttaakin satunnaiselta, osakkeenomistajat voivat luottaa siihen, että seuraamme tähän liittyvää vahinkokehitystä valppaasti ja että olemme varovaisia riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa. On tärkeää muistaa, että vakuutussopimuksiemme voimassaoloaika on 12 kuukautta kerrallaan eli meillä on tarvittaessa mahdollisuus hinnantarkistuksiin vuosittain.

Tasevarallisuutta tarkastellen huomionarvoista on, että Sampo ylsi tammi-syyskuussa lähes 500 miljoonan euron suuruisiin sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Korkosalkkumme lyhyt duraatio on antanut meille mahdollisuuden sijoittaa varojamme ripeästi uudelleen nostaen Ifissä korkosijoitusten efektiivisen korkotuoton (running yield) yli 4 prosenttiin vuoden 2021 lopun 1,5 prosentista.

Saimme 2.10.2023 päätökseen Mandatumin eriyttämisen listaamalla sen Nasdaq Helsinkiin. Olen iloinen siitä, että listautuminen on otettu markkinoilla hyvin vastaan, ja olen innoissani luotsaamassa puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi muuttunutta Sampoa tästä eteenpäin.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja



TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2023

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoiminnan odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja konsernin kokonaan omistamille tytäryhtiöille Ifille ja Hastingsille on asetettu alle 85 prosentin ja alle 88 prosentin tavoitteet.

Näkymät vuodelle 2023 eivät ole muuttuneet Sampo-konsernin puolivuosiraportissa julkaistuista. Ifin yhdistetyn kulusuhteen näkymä on 81,5–83,5 prosenttia ja Hastingsin vuoden 2023 operatiivisen kulusuhteen 88–90 prosenttia.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille.

Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.





SAMPO OYJ

Hallitus

Sampo-konsernin tammi-syyskuun 2023 osavuosiraportti, tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ja talousjohtaja Knut Arne Alsakerin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos .





Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200 tai +46 (0) 8 5052 0424.

Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo Q3

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos . Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.



Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031



Sampo julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteensa 8.2.2024.

Liite