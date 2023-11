SAMPO ABP PRESSMEDDELANDE 8 november 2023 kl 9.45 (EET)



Fortsatt stark premietillväxt för Sampo

Sampo hade valutajusterad premietillväxt på 10 procent under januari–september 2023, delvis till följd av den starka utvecklingen inom affärsområdet Privat och på den brittiska marknaden

Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 1 procent och totalkostnadsprocenten ökade till 84,2 procent (83,0) till följd av extremväder och storskador

På nordisk nivå var den underliggande marginalutvecklingen fortsatt positiv och If rapporterade en förbättring av den justerade riskprocenten på 0,5 procentenheter, exklusive diskonteringseffekter

Resultatet före skatt ökade till 1 113 miljoner euro efter justering för IFRS 9 (627), men minskade jämfört med det redovisade resultat (1 857)

Pro forma solvensgraden var 195 procent efter avknoppningen av Mandatum och inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången låg på 26,3 procent

Börsnoteringen av Mandatum på Nasdaq Helsingfors slutfördes framgångsrikt den 2 oktober 2023

Nyckeltal

EURm 1–9/

2023 1–9/

2022 Förändring, % 7–9/

2023 7–9/

2022 Förändring, % Resultat före skatt (skadeförsäkring) 1 113 1 857 -40 391 342 14 If 989 1 491 -34 332 264 26 Topdanmark 143 78 83 38 35 10 Hastings 70 100 -30 43 54 -20 Holding -81 194 — -21 -10 115 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 941 2 046 -54 366 387 -6 Försäkringsresultat 882 923 -4 284 312 -9 Förändring Förändring Vinst per aktie (EUR) 1,86 3,83 -1,97 0,73 0,75 -0,02 Operativt resultat per aktie (EUR) 1,65 — — 0,58 — — Avkastning på eget kapital (till verkligt värde) 14,1 3,5 10,6 — — — Resultat före skatt (justerat för IFRS 9), EURm* 1 113



627



77 %



391



82



377 %





Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna. Nettovinst för aktieägarna, vinst per aktie och avkastning på eget kapital inkluderar resultaten från livsförsäkringsverksamheten. Mandatum är klassificerad som ”avvecklad operation” (eng. discontinued operations) från och med 31 mars 2023.

*För att öka jämförbarheten anges koncernens resultat före skatt (skadeförsäkringsverksamheten) för föregående år enligt IFRS 9, vilket avspeglar värdeförändringarna på marknaden.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2021-2023

Mål januari-september 2023 Koncern 4-6 procent genomsnittlig årlig ökning av försäkringsresultat -4% Koncernens totalkostnadsprocent: under 86% 84,2% Solvensgrad: 170-190% 195% (pro forma med upplupen utdelning) Finansiell hävstång: under 30% 26,3% (pro forma) If Totalkostnadsprocent: under 85% 83,2% Hastings Driftskostnadsprocent: under 88% 90,5%

Pro forma-siffrorna avspeglar den partiella delningen och transaktioner kopplade till denna.

Koncernchefens kommentar

Under det tredje kvartalet har vi sett en fortsättning på den utveckling vi noterade tidigare under 2023. Vi har haft en hög valutajusterad premietillväxt på 12 procent, prisutvecklingen på den brittiska motorförsäkringsmarknaden har varit fortsatt positiv och de högre räntorna har bidragit till ökad avkastning på våra investeringar. Resultatet före skatt ökade till 1 113 miljoner euro (627) efter justering för IFRS 9. Operativt har vi fokuserat på att hjälpa våra kunder då kraftiga regn och översvämningar har lett till väderrelaterade skadeanmälningar till ett värde av ungefär 90 miljoner euro.

Affärsområdet Private och segmentet för små och medelstora företag är de delar av verksamheten där vi ser störst potential att skapa värde för våra kunder och aktieägare genom att investera i digitalisering. Under 2023 har fördelarna synts tydligt. I de nordiska länderna har den digitala försäljningen inom Privat ökat med 9 procent jämfört med förra året, förnyelsegraden är fortsatt hög, 90 procent, och andelen skadeanmälningar som görs online ökade till 60 procent. Vi är Nordens ledande digitala skadeförsäkringsbolag, vilket även stödjer vår tillväxt. Inom Privat ökade premierna med 6,3 procent under tredje kvartalet, på valutajusterad basis, eller med 7,8 procent om man exkluderar den svenska mobility verksamheten. Privata personförsäkringar har i synnerhet gått mycket bra, med en tillväxt på 12 procent. Inom affärsområdet Privat är lönsamheten fortsatt mycket stark och totalkostnadsprocenten för årets nio första månader landade på 82,7 procent, trots ett stort antal väderrelaterade skadeanmälningar.

Gällande Hastings, en annan av våra digitalt fokuserade verksamheter, så har affärsmiljön på den brittiska motorförsäkringsmarknaden fortsatt att utvecklas i positiv riktning under tredje kvartalet. De månatliga prisökningarna har legat på en medelhög ensiffrig nivå, medan skadeinflationen har varit fortsatt hög, men stabil. I denna miljö har Hastings fortsatt att prioritera lönsamheten, och samtidigt lyckats öka antalet motorförsäkringskunder något. I kombination med en hög tillväxt inom hemförsäkringar har detta resulterat i att Hastings valutajusterade bruttopremieinkomst för niomånadersperioden ökade med 32 procent jämfört med föregående år. Med en driftskostnadsprocent på 90,5 procent för årets första nio månader ligger vi bra till för att uppnå prognosintervallet för 2023 på 88–90 procent, samtidigt som verksamheten uppvisar ett stark operativt momentum inför att vi går in i 2024.

Konkurrensförhållandena i Norden har varit i stort sett oförändrade inom affärsområdena Privat och Företag. På industrisidan är det dock fortfarande säljarens marknad. Under tredje kvartalet visade skadeinflationen i Norden tecken på att mattas av och sjönk till nedre delen av det intervall på 4–5 procent som har observerats under 2023. Skadefrekvensen har utvecklats enligt förväntningarna under samma period. Vi har fortsatt att höja priserna för att anpassa oss efter skadekostnadernas väntade utveckling. De underliggande marginalerna har fortsatt utvecklas positivt och Ifs justerade riskprocent för niomånadersperioden exklusive diskontering förbättrades med 0,5 procentenheter jämfört med förra året, och kostnadsprocenten med 0,1 procentenheter.

Under tredje kvartalet ökade antalet väderrelaterade skadeanmälningar kopplade till stormen Hans, det kraftiga skyfallet i Oslo och andra mindre händelser i olika delar av Norden. Som ett stort och väldiversifierat försäkringsbolag med en stark balansräkning kan vi hjälpa våra kunder att hantera den här typen av händelser på ett skyndsamt och tillförlitligt sätt. Även om stora väderhändelser är svåra att förutspå kan aktieägare lita på att vi noggrant följer utvecklingen när det gäller väderrelaterade skadeärenden noggrant och är konservativa i hur vi prissätter dessa risker. Det är viktigt att komma ihåg att våra försäkringar gäller i 12 månader, vilket innebär att vi kan se över priserna en gång om året.

Om vi riktar blicken mot tillgångssidan har Sampo levererat en nettoavkastning på investeringar på närmare 500 miljoner euro under årets första nio månader. Våra kortfristiga räntebärande tillgångar har skapat förutsättningar för snabba återinvesteringar, vilket har resulterat i att Ifs löpande avkastning har ökat till över 4 procent, från 1,5 procent vid utgången av 2021.

Den 2 oktober 2023 slutförde vi avknoppningen av Mandatum genom att notera företaget på Nasdaq Helsingfors. Det gläder mig att marknaden har reagerat positivt på noteringen och jag ser fram emot att fortsätta driva Sampo som en renodlad skadeförsäkringskoncern.

Torbjörn Magnusson

koncernchef



Framtidsutsikter för 2023

För Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet väntas försäkringsmarginalerna uppnå de mål som har fastställts för åren 2021-2023. På koncernnivå har Sampo som mål att nå en totalkostnadsprocent på under 86 procent, medan målen för de helägda skadeförsäkringsbolagen If och Hastings ligger på under 85 procent och under 88 procent.

Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med vad som kommunicerades i Sampokoncernens halvårsrapport. Prognosen för Ifs totalkostnadsprocent är 81,5 - 83,5 procent, och Hastings driftskostnadsprocent beräknas landa på 88 - 90 procent.

Totalkostnads- och driftskostnadsprocenten för Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet påverkas av viss volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som vädermönster, större skadeärenden och utvecklingen under föregående år. Dessa effekter är särskilt påtagliga i enskilda segment och affärsområden, bland annat de danska och brittiska verksamheterna.

Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet. För Topdanmark hänvisas till den resultatprognosmodell företaget publicerar varje kvartal.

