Finanskalender 2024 for Nykredit-koncernens selskaber - Nykredit Bank A/S

Finanskalender 2024 for Nykredit-koncernens selskaber



7. februar

Offentliggørelse af årsrapport 2023 og årsregnskabsmeddelelse for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S og Nykredit Bank-koncernen.

21. marts

Generalforsamling i Totalkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

21. marts

Generalforsamling i Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

21. marts

Generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

8. maj

Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2024 for Nykredit Realkredit-koncernen.

14. august

Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2024 for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S og Nykredit Bank-koncernen.

7. november

Offentliggørelse af delårsrapport for 1.-3. kvartal 2024 for Nykredit Realkredit-koncernen.





