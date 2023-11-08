双11抢购EcoFlow：户外冒险和家庭用电享高达27%的折扣

Singapore, Nov. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着“双十一”购物节的临近，EcoFlow作为可持续能源解决方案的领跑者，将在这一全球性的购物狂欢节期间，为新加坡的用户们带来一系列前所未有的独家折扣。从11月11日至17日，在Lazada和Shopee上，EcoFlow的折扣力度可达到1090新加坡元，为冒险旅行者和家庭的能源需求提供强有力的支持。



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EcoFlow推出的产品，如RIVER 2 Pro和DELTA 2，不仅便携耐用，更能在日常使用中提供长达10年的可靠性能。它们配备的轻量级LFP电池，安全且续航能力强大。



对户外探险者和需要应急电源的用户而言，RIVER 2 Pro是理想的选择。这款设备在促销期间仅以100新加坡元的优惠价格出售。它拥有X-Stream快速充电技术，能在短短70分钟内实现0到100%的快速充电，是露营、旅行或家庭用电的绝佳伙伴。



DELTA 2则以80新加坡元的优惠价针对那些注重电力可靠性、舒适性以及环保家庭提供解决方案。它的储能容量可扩展至1-3千瓦时，能够支持90%以上的电器，包括微波炉和吹风机。DELTA 2可确保家庭多日的备用能源，给你全方位的安全用电保障。



在今年的双十一购物节上，EcoFlow提供的不仅是产品本身，它们还代表了一种持久且可靠的能源解决方案，让用户们能够放心投入，享受生活中每一个重要时刻。

在Lazada或Shopee购买EcoFlow产品。



关于EcoFlow



EcoFlow是移动储能与清洁能源的全球行业先行者，以“注力未来”为愿景。自2017年成立以来，EcoFlow致力于成为全球个人和家庭值得信赖的能源伙伴，提供在家中、户外和移动空间中可获取和可再生的电力解决方案。如今，EcoFlow有三大运营总部，分别位于在美国、德国和日本，在全球100多个地区拥有超过250万客户。





