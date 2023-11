Un rapport d’experts détaille les problèmes scientifiques et réglementaires posés par les procédés génétiques de lutte antiparasitaire

Ottawa (Ontario), Nov. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les procédés d’édition génomique ont des applications prometteuses dans la lutte antiparasitaire, mais posent des problèmes importants en matière de gestion des risques, selon le rapport d’un comité d’experts du Conseil des académies canadiennes (CAC) intitulé Cerner les défis et les possibilités pour le Canada. Comme on connaît mal l’efficacité et les effets potentiels de la lutte génétique contre les parasites, sa réglementation doit être suffisamment souple pour tenir compte de l’incertitude persistante et protéger contre les menaces.

« Alors que la mondialisation et les changements climatiques intensifient les problèmes de lutte antiparasitaire, les procédés d’édition génomique doivent faire l’objet d’une attention soutenue — non seulement en tant que solutions potentielles, mais aussi en tant qu’outils aux conséquences vastes et incertaines, » déclare Robert Slater, président du comité d’experts sur la réglementation des organismes à génome modifié dans la lutte antiparasitaire. « L’évaluation de l’utilité, de l’innocuité et de l’adéquation de la lutte génétique contre les parasites nécessite d’importants investissements en recherche et développement, ainsi qu’un dialogue continu avec la population. »

Les parasites nuisent à la vie humaine dans divers domaines, notamment dans celui de la production agricole, de la protection et de la durabilité de l’environnement et de la santé. Ces dernières années, les variations de température et de pluviométrie ont modifié les zones écologiques dans lesquelles certains parasites se développent, ce qui leur a permis de prospérer dans de nouveaux endroits. Par exemple, l’aire de répartition géographique de plusieurs espèces de moustiques se déplace à mesure que les changements climatiques facilitent l’établissement de nouveaux habitats, ce qui soulève de nouvelles préoccupations de santé publique concernant la transmission de maladies. La lutte génétique contre les parasites — notamment l’utilisation d’outils d’édition génomique pour éliminer des populations de ravageurs ou réduire leur impact — suscite l’intérêt de la recherche à l’échelle mondiale.

Au Canada, la faiblesse de l’activité de recherche et développement dans le domaine des procédés génétiques de lutte antiparasitaire pourrait faire en sorte que le pays est mal préparé à leurs impacts et à leur gouvernance. D’importantes initiatives de recherche et développement portant sur la santé publique et l’agriculture en cours à l’étranger pourront être utiles dans le contexte canadien, en particulier face à l’inexistence d’une grande capacité nationale. Alors que la réglementation de la lutte antiparasitaire est limitée par les frontières entre États, ce n’est pas le cas des effets des organismes à génome modifié. Pour renforcer ses capacités en matière de recherche et d’introduction responsables en ce qui concerne les procédés génétiques de lutte antiparasitaire, le Canada a besoin d’actualiser ses protocoles de biosécurité et de suivre une démarche plus globale de l’évaluation des risques, afin qu’ils tiennent compte de la biosécurité et de l’efficacité en même temps que des risques socioculturels et économiques et qu’ils fassent appel aux parties prenantes des communautés touchées.

« Des recherches approfondies sur les procédés génétiques de lutte antiparasitaire sont essentielles pour comprendre leur potentiel à servir les intérêts nationaux du Canada, » affirme Eric M. Meslin, président-directeur général du CAC. « Une approche réfléchie et inclusive de l’évaluation des risques pourrait servir de modèle important aux interventions environnementales dans le monde entier. »

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a demandé au CAC d’évaluer les défis scientifiques, bioéthiques et réglementaires de l’utilisation d’organismes à génome modifié et de procédés génétiques dans la lutte antiparasitaire. Cerner les défis et les possibilités pour le Canada dresse un aperçu de l’usage possible des procédés génétiques de lutte antiparasitaire et explique comment les risques qu’ils comportent peuvent influencer leur développement, leur introduction et leur surveillance responsables.

Visitez le www.rapports-cac.ca pour télécharger le rapport, pour en savoir plus sur le CAC et ses évaluations, ou pour vous inscrire à la liste de diffusion du CAC.

