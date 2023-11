Sondage Ipsos : 24 % des Canadiens s’attendent à avoir besoin d’accéder à des services de bienfaisance pour répondre à leurs besoins essentiels au cours des six prochains mois; 42 % ont moins de 35 ans

TORONTO, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, a publié les résultats d’un nouveau sondage Ipsos qui révèle que 24 % des Canadiens (contre 22 % l’an dernier) s’attendent à avoir besoin de l’aide de services caritatifs au cours des six prochains mois pour répondre à leurs besoins essentiels, comme la nourriture, le logement ou les services de santé — dont 42 % ont moins de 35 ans. La demande croissante de services caritatifs est alimentée par la hausse du coût de la vie. Dans le sondage, il s’agit de la principale raison pour laquelle 69 % des personnes qui utilisent actuellement des services caritatifs le font pour la première fois.



« Malheureusement, nous connaissons probablement tous une personne ou sommes liés à quelqu’un qui dépend des services d’une banque alimentaire, d’un refuge ou d’un autre service caritatif essentiel pour ses besoins quotidiens de base. Compte tenu de l’immense besoin, il est clair qu’un soutien supplémentaire est nécessaire de toute urgence, explique Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. En tant que pays reconnu pour sa générosité, il incombe à chacun d’entre nous de faire ce qu’il peut pour aider les organismes de bienfaisance canadiens qui sont aux premières lignes pour fournir des services essentiels à nos concitoyens en difficulté. »

« Le recours aux banques alimentaires a atteint les niveaux les plus élevés de l’histoire du Canada en 2023, avec près de deux millions de visites en un seul mois, explique pour sa part Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada. L’inflation incessante et un filet de sécurité sociale brisé ont poussé de nombreuses personnes qui n’auraient jamais pensé avoir besoin d’une banque alimentaire à pousser leurs portes pour la première fois. Alors que de nombreuses personnes dans les communautés partout au Canada sont confrontées à des défis sans précédent, nous devons travailler ensemble pour bâtir un Canada où personne n’a faim. »

La hausse du coût de la vie alimente la demande de services caritatifs

Parmi les 20 % de Canadiens qui utilisent actuellement des services de bienfaisance pour répondre à leurs besoins essentiels, sept sur 10 (69 %) déclarent que c’est la première fois qu’ils ont besoin d’y accéder pour des nécessités comme la nourriture et le logement. Plus de la moitié (54 %) affirment que cela est dû à l’augmentation du coût de la vie, suivi d’un problème de santé mentale (23 %) ou d’un problème de santé physique (23 %). D’autres raisons incluent la perte d’emploi (19 %), la prestation de soins (17 %), la violence domestique (10 %), la lutte contre la dépendance (9 %) ou d’autres raisons (4 %).

De plus en plus de Canadiens prévoient de donner moins aux organismes de bienfaisance

Le sondage révèle également que, comparativement à l’année dernière, les Canadiens sont plus susceptibles de dire qu’ils ne donnent pas d’argent aux organismes de bienfaisance, et qu’ils sont moins susceptibles de dire qu’ils donneront le même montant cette année que l’année dernière. 19 % des Canadiens déclarent qu’ils donneront moins aux organismes de bienfaisance cette année, tandis que 15 % déclarent qu’ils donneront davantage. Les dons augmentent parmi les groupes d’âge plus jeunes, avec 31 % des 18-34 ans déclarant qu’ils donneront davantage à des organismes de bienfaisance cette année, contre 13 % des 35-54 ans et seulement 6 % des 55 ans et plus.

Au sujet du sondage Ipsos

Les éléments ci-dessus sont les résultats d’un sondage Ipsos réalisé entre le 20 et le 25 octobre 2023 pour le compte de CanaDon.org. Pour ce sondage, un échantillon de 1001 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé. La pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les données démographiques afin de garantir que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, le sondage est précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été interrogés. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Toutes les enquêtes par sondage et tous les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, sans toutefois s’y limiter, une erreur de couverture et une erreur de mesure.

Au sujet de CanaDon

Note pour les médias :

