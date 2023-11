Bombardier présente les avions d’affaires Global 7500 et Challenger 3500 au salon aéronautique de Dubaï 2023, ainsi que les capacités de sa division Défense

Les avions vedettes Global 7500 et Challenger 3500 exposés offrent des caractéristiques de performance exceptionnelles, une technologie de pointe, des particularités écoresponsables et des cabines exceptionnelles assurant un maximum de productivité et de confort

La présence sur place des équipes de Bombardier Défense et de Bombardier témoigne des capacités étendues des avions d’affaires hautement spécialisés de l’entreprise

Des visites exclusives des avions Global 7500 et Challenger 3500 sont offertes aux clients sur rendez-vous



MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que ses avions Global 7500 et Challenger 3500 de premier ordre seront exposés du 13 au 17 novembre durant le salon aéronautique de Dubaï, aux Émirats arabes unis, révélant les caractéristiques sans compromis de ces avions d’affaires impressionnants. Bombardier est également heureuse d’annoncer qu’elle aura une solide présence sur place, avec des équipes de ventes spécialement affectées par ses divisions des Avions d’affaires et de Bombardier Défense.

« Nous sommes heureux de présenter les avions aux caractéristiques sans compromis Challenger 3500 et Global 7500 au salon aéronautique de Dubaï cette année, alors que nous venons d’annoncer la livraison du 150e avion Global 7500 ainsi que d’impressionnants nouveaux records de vitesse* », a affirmé Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Le Moyen-Orient est un marché important pour Bombardier, tant pour les clients des avions d’affaires que pour la clientèle des solutions de défense en pleine croissance. L’équipe de Bombardier sur place présentera fièrement nos impressionnantes capacités de défense et les nombreuses solutions multimissions que nous pouvons adapter de façon flexible. Nous sommes également impatients de présenter nos plateformes Challenger et Global à nos clients, qui profiteront de l’innovation de pointe de ces avions, du design de leur cabine, de leurs performances, de leur fiabilité et de leur vol en douceur. »

Avec une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 possède des capacités de performance inégalées, offre le vol le plus en douceur et a transformé l’industrie grâce à sa cabine raffinée et luxueuse.

Comme l’avion Global 7500, les avions Challenger de Bombardier présentent des qualités spécifiques qui les distinguent de leurs concurrents. L’avion Challenger 3500 combine un design intérieur de calibre mondial à la proposition de valeur ultime. Offrant la plus large cabine et les plus faibles coûts d’exploitation de sa catégorie, cet avion d’affaires est une option toujours gagnante auprès des clients.

L’équipe des ventes de la division Défense sera sur place pour mettre en valeur les plateformes d’avions éprouvées et polyvalentes de Bombardier, dont l’avion Global 6500. Bombardier Défense compte plus de 500 avions d’affaires spécialisés en service dans le monde entier, avec plus de 3 millions d’heures de vol pour l’ensemble de la flotte et plus de 160 exploitants dans plus de 50 pays. Les gammes d’avions Challenger et Global constituent la solution idéale pour tout le spectre des missions d’assistance humanitaire urgente, de transport de personnes de marque, de patrouille maritime, de guerre électronique, de recherche et sauvetage et plus encore. Pour les clients ou les représentants des médias souhaitant voir les avions exposés, des visites exclusives sont offertes sur rendez-vous.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter (X) @Bombardier .

Bombardier, Bombardier Global, Global 6500, Global 7500, Challenger et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

*Tous ces records sont en attente de l’homologation finale par la National Aeronautic Association (NAA) des États-Unis

