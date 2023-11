Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

8.11.2023 klo 15:30

Sisäpiiritieto: Aspo ilmoittaa yhteistyöstä OP Suomi Infra Ky:n kanssa kiihdyttääkseen tytäryhtiönsä ESL Shippingin vihreää siirtymää

Tämän vuoden huhtikuussa Aspo ilmoitti käynnistäneensä ohjelman kiihdyttääkseen ESL Shippingin vihreää siirtymää. Ohjelmassa arvioidaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, mukaan lukien uuden fossiilivapaiden alusten sijoituspoolin käynnistämisen, vähemmistöosakkaan pääomasijoituksen ESL Shippingiin sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myynnin.

Tämän arvioinnin ensimmäisenä lopputuloksena Aspo on tänään allekirjoittanut sopimuksen OP Suomi Infra Ky:n kanssa 30 miljoonan euron investoinnista Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin. Sijoitus tehdään ESL Shippingin uusia osakkeita vastaan sovitulla 165 miljoonan euron osakekannan pre-money -arvostuksella, joka vastaa 15,38 %:n omistusosuutta ESL Shippingistä. Tämä vastaa noin 300 miljoonan euron yritysarvoa (EV) ESL Shippingille.

Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten ja rahoituslaitosten hyväksyntää. Kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2024 aikana.

”Olemme iloisia, että olemme löytäneet OP Suomi Infra Ky:sta kumppanin tukemaan Aspoa ja ESL Shippingiä yhtiön vähähiilisen kasvustrategian toteuttamisen vauhdittamisessa. Näemme ESL Shippingin markkinoilla valtavia inframaisia kasvumahdollisuuksia ja haluamme yhtiön olevan aktiivisesti mukana meneillään olevassa kestävän kehityksen muutoksessa”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

"Meille tämä on loistava investointimahdollisuus kiihdyttää ESL Shippingin ja sen asiakkaiden vihreää siirtymää Suomessa ja Itämeren alueella", sanoo Ossi Vasala OP Suomi Infra Ky:sta.

ESL Shippingin strategia

ESL Shippingin tavoitteena on tukea teollisuusasiakkaidensa kestävään kehitykseen perustuvaa muutosta jatkamalla toimenpiteitä, joiden pohjalta asiakkalle voidaan tarjoita täysin fossiilivapaita merikuljetuksia. ESL Shippingin strategia keskittyy pitkäaikaisiin teollisiin kumppanuuksiin ja kestävän kehityksen edelläkävijyyteen. Meneillään oleva vihreä siirtymä laajentaa oleellisesti ESL Shippingin markkinoita ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Jo käynnissä oleva investointi kahteentoista green coaster -alukseen etenee suunnitellusti. Kaikkiaan seitsemän alusta on jo rakenteilla ja sarjan ensimmäinen alus, Electramar, laskettiin vesille kesäkuussa ja toimituksen arvioidaan tapahtuvan Q4/2023 aikana. Toinen alus, Stellamar, laskettiin vesille lokakuussa.

ESL Shippingin vihreää muutosta kiihdyttävä ohjelma jatkuu lisäinvestoinneilla laivastoon ja teknologioihin, jotka tulevat mahdollistamaan fossiilivapaat kuljetukset yhtiön asiakkaille.

ESL Shippingin strategisen kasvun rahoittamiseksi osapuolet jatkavat vaihtoehtoisten toimenpiteiden arviointia, mukaan lukien uuden fossiilivapaiden alusten investointipoolin käynnistämisen, yhtiön kahden Supramax-aluksen myynnin ja uusien pääomasijoituksien mahdollistamisen ESL Shippingiin.

ASPO Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



JAKELU:



Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

OP Suomi Infra Ky on OP Ryhmään kuuluvan OP Varainhoito Oy:n hallinnoima rahasto, joka sijoittaa suomalaiseen infrastruktuuriin. Rahaston sijoittajat ovat kokonaisuudessaan suomalaisia ja sijoitussitoumuksien määrä on noin 260 miljoonaa euroa. Rahasto on rakenteeltaan eräpäivätön, joten rahasto pystyy olemaan todella pitkäaikainen kumppani suomalaisille infrastruktuurin omistajille.

Liite