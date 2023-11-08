亘喜生物荣膺“BioTech Breakthrough奖项” 之“年度免疫学解决方案综合奖”

第三届国际性“BioTech Breakthrough奖项”旨在表彰为生命科学和生物技术领域带来深远影响的解决方案、服务及企业



获奖在研产品GC012F是一款基于FasTCAR平台开发的自体CAR-T细胞疗法，目前正在多项临床研究中评估其针对多种血液肿瘤和自身免疫性疾病的效果

中国江苏苏州、上海和美国加利福尼亚州圣迭戈, Nov. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亘喜生物科技集团（纳斯达克股票代码：GRCL；简称“亘喜生物” 或“公司”） 是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业，致力于开发创新、高效的细胞疗法以治疗癌症及自身免疫性疾病。今日，公司宣布旗下FasTCAR-T GC012F疗法被BioTech Breakthrough公司评选为“年度免疫学解决方案综合奖”。

自成立以来，亘喜生物致力于开发品类丰富、具有高度革新性的CAR-T疗法管线，旨在全面拓宽突破性细胞疗法在各类恶性血液肿瘤、实体瘤和自身免疫性疾病中的应用。立足于亘喜生物开创性的FasTCAR次日生产自体CAR-T技术平台，GC012F是一款着眼于全面革新癌症及自身免疫性疾病治疗格局的新一代CAR-T候选产品。根据公司最近公开的临床数据，在一项正在开展的、由研究者发起的1期临床试验（IIT）中，GC012F针对22例符合移植条件的、高危多发性骨髓瘤患新确诊患者展现出100%的总体应答率（ORR）以及95%的MRD-sCR率的卓越疗效。此外，公司也在近期发表过GC012F其他亮眼的临床数据，适应症包括：复发/难治性多发性骨髓瘤和B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）。在自身免疫性疾病领域，评估GC012F治疗难治性系统性红斑狼疮（rSLE）的IIT也已于今年第二季度启动。

值得一提的是，凭借对于攻克行业难题展现出的巨大潜力，FasTCAR技术平台还曾在2022年被Fierce Biotech评选为【Fierce Life Sciences年度生物技术创新大奖】。

“过去十年以来，免疫疗法领域进入了高速发展期，取得了许多令人瞩目的突破与成果，”亘喜生物创始人、董事长兼首席执行官曹卫博士表示：“CAR-T细胞疗法已经深刻改变了恶性血液肿瘤的治疗方案，并在自身免疫性适应症中崭露头角，逐渐展现出广阔的临床应用潜力。但另一方面，患者可及性和制备时间冗长的问题仍然困扰着业界。我们矢志通过以FasTCAR技术、GC012F疗法为代表的差异化创新来攻克以上行业痛点。随着GC012F针对多发性骨髓瘤和B-NHL的多组亮眼数据出炉，以及我们对于自身免疫性疾病的深入探索，非常高兴亘喜的创新成果能持续得到业界的认可与褒奖，也期待这些疗法能早日惠及广大患者。”

“BioTech Breakthrough Awards”由Biotech Breakthrough公司在2021年设立。作为一家业界领先、客观独立的市场咨询机构，Biotech Breakthrough公司致力于在全球范围内深入评估和表彰位列当今生命科学和生物技术领域前沿的技术工具、服务产品及创新企业。每年，该奖项都会收到来自全球各地，数以千计的创新项目提名。

关于 BioTech Breakthrough Awards奖项计划

BioTech Breakthrough是一家致力于在全球范围内评估认证技术创新及行业领导力的市场咨询公司。其主导的“BioTech Breakthrough Awards”致力于表彰为生命科学和生物技术领域带来深远影响的解决方案、服务及企业。该奖项为生物技术企业取得的杰出成果提供权威认证，奖项类别涉及生物制药、基因组学、创新疗法、食品科学和农业生物学等诸多领域。如需解更多信息，请访问BioTechBreakthroughawards.com

关于GC012F

GC012F是一款基于亘喜生物专有的FasTCAR技术平台开发的BCMA/CD19双靶点自体CAR-T细胞疗法，有望变革性地为癌症和自身免疫性疾病治疗带来快速、深入且持久的效果，并具备差异化的安全性优势。目前，公司正在开展FasTCAR-T GC012F的多项临床研究，适应症覆盖多种血液肿瘤和自身免疫性疾病。临床数据显示，该药物在临床研究中一以贯之地展现出了卓越的有效性和安全性。公司已在美国启动了一项评估 GC012F治疗复发/难治性多发性骨髓瘤（RRMM）的1b/2期IND临床试验，在中国也即将启动同适应症的1/2期IND临床试验。此外，一项评估GC012F治疗难治性系统性红斑狼疮（rSLE）的由研究者发起的临床试验也已启动。

关于FasTCAR

FasTCAR是亘喜生物在2017年推出的一款开创性的次日生产自体CAR-T细胞技术平台，旨在通过强化疗效、降低生产成本，并提升CAR-T疗法的可及性，从而显著改善患者预后，有望引领癌症以及自身免疫性疾病治疗进入崭新时代。FasTCAR平台可将细胞生产周期由传统的数周时间大幅加速至次日完成，有望显著缩短患者等待期，并降低疾病进展恶化的风险。更重要的是，与传统CAR-T工艺制备的细胞相比，得益于FasTCAR-T细胞表型更年轻，使其具备了更好的体内扩增以及更有效的肿瘤杀伤能力。2022年11月，凭借为攻克行业难题做出的突出贡献，FasTCAR技术平台荣膺【2022年Fierce Life Sciences生物技术创新大奖】。

关于亘喜生物

亘喜生物科技集团（简称“亘喜生物”）是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业，致力于发现和开发突破性细胞疗法用于治疗癌症及自身免疫性疾病。利用其开创性的FasTCAR及TruUCAR两大突破性技术平台以及SMART CARTTM技术模块，亘喜生物正在开发一条处于临床阶段，且涵盖自体和同种异体细胞疗法的丰富产品管线。这些候选产品有望攻克目前CAR-T疗法持续存在的重大行业难题，包括生产时间长、产品细胞质量欠佳和治疗成本高的瓶颈，以及实体瘤和自身免疫性疾病缺乏长期高效的治疗手段等挑战。核心产品BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F目前正处于一系列临床试验中，以探索其针对多发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤以及系统性红斑狼疮的治疗效果。如需进一步了解亘喜生物，请访问www.gracellbio.com，关注领英账号@GracellBio。

关于前瞻性陈述的警戒性声明

该新闻稿中针对未来预期、计划、前景以及其他非历史事实的声明可能包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定义的“前瞻性声明”。这些声明可能但不一定包含下列词汇以及相对应的否定形式或相似的词汇：目的为、预期、相信、 估计、预计、预测、打算、可能、前景、计划、潜在、推想、拟定、寻求、可能、应该、将。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明有重大差异，也无法确保任何前瞻性声明会实现。这些重要因素包括亘喜生物最近在年度报告20-F表单中的《风险因素》章节所提及的因素，以及亘喜生物后续向美国证监会期后呈报中关于潜在风险、不确定性以及其他重要因素的讨论。任何本声明中的前瞻性声明仅反应当前的预期，亘喜生物并无责任公开更新或回顾任一前瞻性声明，无论是基于新信息、未来事件或是其他原因。请读者不要在本新闻稿出版日之后依赖前瞻性声明。