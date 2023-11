Q3 Interim report

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 8. november 2023

Selskabsmeddelelse nr. 10/2023



SKAKO leverer endnu et stærkt kvartal. Fremgang i indtjening fra den primære drift (EBIT) udgør 39% i årets første 3 kvartaler

I lighed med forrige kvartal oplevede begge forretningsområder, SKAKO Concrete og SKAKO Vibration vækst i både omsætning, lønsomhed og indtjening i 3. kvartal 2023.

”Det glæder os, at den positive udvikling fra 2022 og de to første kvartaler fortsatte i tredje kvartal med en vækst i omsætning og EBIT. Det er glædeligt at begge forretningsområder stadig bidrager til vækst i omsætning og indtjeningen. SKAKO har stadig en stor ordrebeholdning på 204 mio. kr. og vi forventer derfor også en stærk afslutning på året og start på det nye år. Den positive udvikling er drevet af alle segmenterne med særlig høj vækst inden for Concrete og Recycling. Derudover er vi særlig glad for, at vi fik et meget stærkt cash flow fra driften på 51 mio.kr. i 3. kvartal”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resultatet af Q3 2023

Som forventet fortsatte den positive udvikling i 3. kvartal 2023 med vækst i omsætning og driftsindtjening. SKAKO har således YoY i hvert kvartal leveret fremgang i såvel omsætning og driftsindtjening.

Omsætningen var for 6. kvartal i træk på over 100 mio. kr., og steg i Q3 2023 med 8,4% til 120,4 mio. kr. med 19% stigning i plant sales mens aftersales faldt med 7,1%.





Bruttofortjeneste steg i Q3 2023 med 13,3% til 29,8 mio.kr.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items steg i Q3 2023 med 12,5% til 10,3 mio. kr.





Resultat efter skat faldt i Q3 2023 med 5,8% til 7,6 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. i Q3 2022, som var positivt påvirket af en korrektion for beregningen af skat for i de foregående to kvartaler.





Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) var meget positive med 51,1 mio. kr. sammenlignet med 4,7 mio. kr. sidste år, hvilket skyldes store indbetalinger fra kunder samt forudbetalinger på anlægsordrer.





Ordreindgang på 112 mio. kr., som betyder at SKAKO har en ordrebeholdning på 204 mio. kr., og derfor er godt rustet til at levere stærke resultater i såvel Q4 som i 2024.





Væsentlige hoved- og nøgletal for Q1-Q3 2023 (DKK mio) 3. kvt. 2023 3. kvt. 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Nettoomsætning 120.376 111.066 372.510 313.666 Bruttogfortjeneste 29.789 26.292 89.189 77.955 Bruttomargin 24,7% 23,7% 23,9% 24,9% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 10.278 9.136 27.813 19.961 EBIT margin før special items 8,5% 8,2% 7,5% 6,4% Special items 0 0 -1.934 -1.650 Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 10.278 9.136 25.879 18.311 EBIT margin efter special items 8,5% 8,2% 6,9% 5,8% Resultat efter skat 7.645 8.119 17.107 13.957 Pengestrømme fra driften (CFFO) 51.073 4.687 40.629 15.266 Ordreindgang 112.335 113.700 361.700 403.574 Ordrebeholdning 204.392 212.217 204.392 212.217 Indtjening pr. aktie 2,48 2,63 5,55 4,53



Resultat for Q1-Q3 2023

SKAKO leverede i årets første 3 kvartaler stærk fremgang med vækst i omsætning og indtjening fra driften.

Omsætningen steg i de første 3. kvartaler med 19% til 372 mio.kr. med 33% i stigning i plant sales, mens aftersales faldt marginalt med 1,3%.





Den positive udvikling i omsætning afspejler sig også i stor fremgang i indtjening, hvor bruttofortjenesten og EBIT før special items steg med henholdsvis 14,4% og 39%.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items for de første 3. kvartaler steg med 39% til 27,8 mio.kr.





Forventninger til 2023

Baseret på resultat for årets første 3 kvartaler, ordrebeholdning og den nuværende markedsaktivitet, fastholder vi vores forventninger for 2023 til et resultat af den primære drift (EBIT) før special items på 36 - 40 mio. kr.

Special items for 2023 forventes fortsat at udgøre 2,0 - 2,5 mio. kr. relateret til transaktionsomkostninger i forbindelse med den terminerede transaktionsproces med Zefyr Invest om køb af SKAKO’s aktiviteter.

Vi forventer, at de nuværende valutakurser, især USD/DKK, forbliver på det nuværende niveau.

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi og SKAKO´s markeder i 4. kvartal 2023.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

