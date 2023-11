BPCE : Résultats du 3ème trimestre et 9 mois 2023

Paris, le 8 novembre 2023

Résultats du 3ème trimestre et 9 mois 2023

Conquête commerciale, baisse des charges et renforcement de la solvabilité

9M-23 : PNB de 16,7 Md€, en baisse de 8%, impacté par le changement d’environnement de taux ; poursuite de la revalorisation de l’actif compensant progressivement le renchérissement du coût du passif ; très bonne maîtrise des charges, -2% vs. 9M-22 ; résultat net2 de 2,4 Md€

T3-23 : PNB de 5,5 Md€, stable vs. T2-23 ; charges en baisse de 3% YoY ; résultat net2 de 917 M€

Niveau de capital très élevé : ratio de CET1 de 15,4%3 à fin septembre 2023, +20bps vs. fin juin générés par le résultat net du trimestre

Banque de Proximité et Assurance : + de 730.000 nouveaux clients4 YtD grâce à une forte dynamique de conquête

des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ; succès de la stratégie de ventes croisées avec l’assurance et les

services financiers spécialisés ; PNB des 9M-23 en baisse de 9%, conforme à l’anticipation du fait de la hausse rapide

du coût du passif

Financement des territoires : progression de 3% des encours de crédit sur un an, atteignant 716 Md€ à fin septembre 2023

Hausse des dépôts 5 de 2% sur un an, atteignant 669 Md€ à fin septembre 2023

Assurance : collecte brute soutenue de 9,3 Md€ en assurance-vie au 9M-23, hausse des primes de 14% vs. 9M-22

Solutions et Expertises Financières : +8% de PNB vs. 9M-22 porté par les activités d’affacturage et de crédit-bail

Digital et Paiements : X1,9 de paiements via mobile et instantanés à fin septembre 2023 YoY





Global Financial Services : hausse des revenus de 6% au T3-23 YoY à change constant ; très bonne performance de Natixis CIB et progression des revenus en gestion d’actifs

Banque de Grande Clientèle : PNB en hausse soutenue de +11% au T3-23 YoY à change constant ; croissance des revenus de Global Markets de 6% YoY marquée par une forte performance en Equity (+24%) et une stabilité des revenus en Fixed-income dans un marché européen en baisse ; Progression du PNB de 9% YoY pour Global Finance avec une bonne dynamique de Global Trade





Gestion d’actifs et de fortune : progression de 3% YtD des actifs sous gestion de Natixis IM, atteignant 1 114 Md€ fin septembre 2023 ; collecte nette au 9M-23 de 5,1 Md€ (hors assurance vie et produits monétaires) avec un mix produit plus orienté fixed -income ; PNB en hausse de 1% au T3-23 YoY à change constant





Très bonne maîtrise des charges, en baisse de 2% au 9M-23 et de 3% au T3-23 YoY

Coût du risque faible et provisionnement prudent : -18% au 9M-23 à 988 M€, soit 16 pb, incluant des reprises de provisions après plusieurs années de provisionnement très prudent ; provisionnement pour risque avéré en hausse

Solidité financière élevée : ratio de CET1 à 15,4%3 à fin septembre 2023, + 20 pb vs. fin juin 2023 grâce à la génération

de résultat du T3-23 ; réserves de liquidité à 289 Md€

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE affiche une belle dynamique commerciale tant dans les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, avec la confiance de 730 000 nouveaux clients depuis le début de l’année, que dans les métiers mondiaux et particulièrement la Banque de Grande Clientèle. Nous prenons pleinement notre part dans le financement de l’économie ; les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne ont chacune lancé de nouvelles offres de financement immobilier à destination des moins de 35 ans, qui amplifient le dispositif gouvernemental de prêt à taux zéro.

Nous pilotons activement nos équilibres financiers afin de préparer l’avenir avec confiance, en gérant nos charges à la baisse et en renforçant notre solidité financière, qui gagne 20 pb ce trimestre pour s’établir au meilleur niveau européen. Face à une situation économique et géopolitique incertaine, nous conservons une politique de provisionnement prudente.

Enfin, fidèles à notre engagement d’être la banque du sport en France et un partenaire utile à la réussite des Jeux, nous relevons avec succès le défi de gérer les paiements de la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, plus grandes opérations jamais réalisées à cette échelle. »

1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2 Part du groupe 3 Estimation à fin septembre 2023 4200 000 clients actifs supplémentaires sur les 12 derniers mois

5 Y compris centralisation de l’épargne réglementée

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 septembre 2023, arrêtés par le directoire du 7 novembre 2023, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Thierry Cahn, du 8 novembre 2023.

Dans ce document, les données 2022 ont été retraitées en pro forma pour tenir compte de l'application à l’assurance des nouvelles normes IFRS 17 et 9 (voir en annexe, le passage des données publiées aux données pro forma).

Groupe BPCE

M€1 T3-23 T3-22 % variation

vs. T3-22 9M-23 9M-22 % variation

vs. 9M-22 Produit net bancaire 5 455 5 934 (8) % 16 736 18 115 (8) % Frais de gestion (3 812) (3 916) (3) % (12 199) (12 405) (2) % dont frais de gestion hors contribution au FRU (11 742) (11 809) (1) % Résultat brut d'exploitation 1 642 2 019 (19) % 4 537 5 710 (21) % Coût du risque (319) (342) (7) % (988) (1 198) (18) % Résultat avant impôt 1 339 1 710 (22) % 3 644 4 609 (21) % Impôts sur le résultat (404) (423) (4) % (1 182) (1 344) (12) % Participations ne donnant pas le contrôle (18) (14) 31 % (40) (55) (27) % Résultat net (part du groupe) 917 1 273 (28) % 2 423 3 211 (25) % Eléments exceptionnels (40) (63) (36) % (22) (113) (81) % Résultat net sous-jacent (part du groupe)2 957 1 337 (28) % 2 445 3 324 (26) % Coefficient d'exploitation3

(sous-jacent hors FRU) 68,9% 64,4 % 4,5 pp 69,6 % 64,0 % 5,6 pp

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part du groupe)

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers de la contribution au FRU (Fonds de Résolution unique), affectée au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 26 et 27





1. Groupe BPCE





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T3-23 par rapport au T3-22 et pour le 9M-23 par rapport au 9M-22.

Le Groupe BPCE enregistre une baisse de 8% de son produit net bancaire à 5 455 millions d’euros au T3-23 (stable par rapport au T2-23) et une baisse de 8 % à 16 736 millions d’euros au 9M-23.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 3 721 millions d’euros (- 8 %) au T3-23 et 11 267 millions d’euros (- 9 %) au 9M-23. Les Banques Populaires et les Caisse d’Epargne affichent un fort dynamisme commercial. La hausse continue du rendement des actifs compense progressivement la hausse du coût du passif ; le produit net bancaire des réseaux est en recul de 13%. Le pôle Solutions et Expertises Financières voit ses revenus progresser de 8 % au 9M-23, tirés par les activités d’affacturage et de crédit-bail. Le pôle Assurance bénéficie de la très bonne dynamique en assurance vie et prévoyance, la hausse des revenus reflètent aussi une certaine volatilité inhérente à l’application des nouvelles normes IFRS 17 et 9.

Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus en hausse de 2 % au T3-23 et au 9M-23, respectivement à 1 736 millions d’euros et 5 356 millions d’euros. Au 9M-23, cette augmentation provient principalement de celle du PNB de la Banque de Grande Clientèle (+ 7 %) portée par une forte activité commerciale. Le PNB de la Gestion d’actifs et de fortune est en recul de 4 % au 9M-23 impacté par la baisse des encours moyens (- 4 % sur un an).

La marge nette d’intérêt atteint 2,0 milliards d’euros au T3-23, en baisse de 17 % sur un an. Les commissions augmentent de 4 % à 2,5 milliards d’euros au T3-23 et sont stables à 7,5 milliards d’euros au 9M-23.

Dans un contexte d’inflation élevée, les frais de gestion sont très bien maîtrisés dans tous les métiers. Ils baissent de 3 % au

T3-23 et ressortent à 3 812 millions d’euros. Au 9M-23, ils baissent de 2 % à 12 199 millions d’euros, et hors contribution au FRU (en baisse de 23 %), ils sont en légère baisse à 11 742 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent et hors contribution au FRU1 s’établit à 68,9 % au T3-23, en hausse de 4,5 pp et à 69,6 % au 9M-23, en hausse de 5,6 pp.

Le résultat brut d’exploitation ressort en baisse de 19 % au T3-23 et de 21 % au 9M-23, respectivement à 1 642 millions d’euros et à 4 537 millions d’euros.

Le coût du risque du Groupe BPCE est en baisse de 7 % au T3-23 et s’élève à 319 millions d’euros, et en baisse de 18 % au 9M-23 à 988 millions d’euros.

Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Au T3-23, pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours s’établit à 319 millions d’euros contre 342 millions au T3-22 et se décompose ainsi :

sur encours sains , 184 millions d’euros étaient provisionnés au T3-22 tandis que 98 millions d’euros sont repris au





T3-23,

les dotations sur encours dont le risque est avéré passent de 158 millions d’euros au T3-22 à 417 millions d’euros au T3-23.





Au T3-23, le coût du risque ressort à 15 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (17 pb au T3-22). Il inclut une reprise de provision sur encours sains de 5 pb (vs. une dotation en provision de 9 pb au T3-22) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 20 pb vs. une dotation de 8 pb au T3-22.

Le coût du risque s’établit à 17 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (21 pb au T3-22) dont une reprise de provision sur encours sains de 5 pb (vs. une dotation de 11 pb au T3-22) et une dotation de 21 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 10 pb au T3-22).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle s’élève à 17 pb (13 pb au T3-22) dont une reprise de 4 pb au titre du provisionnement des encours sains (vs. une dotation 6 pb au T3-22) et une dotation de 22 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 7 pb au T3-22).

Au 9M-23, le montant du provisionnement s’établit à 998 millions d’euros contre 1 198 milliards au 9M-22 et se décompose ainsi :

sur encours sains , 522 millions d’euros étaient dotés au 9M-22 et 258 millions d’euros sont repris au 9M-23,

les dotations sur encours dont le risque est avéré passent de 676 millions d’euros au 9M-22 à 1 245 milliards d’euros au 9M-23 du fait de provisionnement sur un nombre limité de dossiers spécifiques et une légère détérioration dans quelques secteurs d’activité.

Au 9M-23, le coût du risque ressort à 16 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (20 pb au 9M-22). Il inclut une reprise de provision sur encours sains de 4 pb au (vs. une dotation de 9 pb au 9M-22) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 20 pb (vs. une dotation de 11 pb au 9M-22).

Le coût du risque s’établit à 16 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (21 pb au 9M-22) dont une reprise de provision sur encours sains de 4 pb (vs. une dotation de 10 pb au 9M-22) et une dotation de 20 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 12 pb au 9M-22).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle s’élève à 19 pb (37 pb au 9M-22) dont une reprise de 10 pb au titre du provisionnement des encours sains (vs. une dotation 12 pb au 9M-22) et une dotation de 30 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 25 pb au 9M-22).

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut reste stable à 2,3 % au 30 septembre 2023 comparé au 31 décembre 2022.

Le résultat net publié part du groupe au T3-23 atteint 917 millions d’euros, en retrait de 28 % (1 273 millions d’euros au T3-22) et atteint 2 423 millions d’euros au 9M-23 vs. 3 211 millions d’euros au 9M-22 (- 25 %).

L’impact des éléments exceptionnels sur le résultat net part du groupe est de - 40 millions d’euros au T3-23 vs. - 63 millions d’euros au T3-22 et de - 22 millions d’euros au 9M-23 vs. – 113 millions d’euros au 9M-22.

Le résultat net part du groupe sous-jacent2 ressort à 957 millions d’euros au T3-23 en baisse de 28 % par rapport au T3-22 (1 337 millions d’euros) et à 2 445 millions d’euros au 9M-23 (- 26 %).

1 Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers de la contribution au FRU (Fonds de Résolution unique), affectée au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 26 et 27

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

2. Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

Ratio de CET1 1

Le ratio de CET11 du Groupe BPCE à fin septembre 2023 atteint un niveau estimé de 15,4 %1, contre 15,2% à fin juin 2023. La variation trimestrielle s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 20 pb ;

de la variation des risques pondérés et autres effets : + 3 pb ;

de l’émission nette de parts sociales : + 1 pb ;

des variations des OCI (« Other Comprehensive Income ») et du backstop prudentiel : - 4 pb ;

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin estimé de 18,0 milliards d’euros au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à fin septembre 2023, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 30 septembre 2023.

1.2 Ratio de TLAC1





La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin septembre 2023 s’élève à 112,8 milliards d’euros1. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 24,7 %3 à fin septembre 2023 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont actuellement de 21,98 %3.

1.3 Ratio de MREL1





Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 septembre 2023, le ratio de MREL subordonné2 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 24,7 %1 et à 32,4 %1, très au-dessus des exigences minimales fixées par le SRB en 2023 de respectivement 21,98 %3 et 25,49 %3.

1.4 Ratio de levier1





Au 30 septembre 2023, le ratio de levier estimé s’établit à 5,0 %1, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence de ratio de levier au 30 septembre 2023.

1.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé





Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 140 % en moyenne des LCR de fin de mois du 3e trimestre 2023.

Le montant des réserves de liquidité atteint 289 milliards d’euros à fin septembre 2023, soit un taux de couverture de 146 % des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

1.6 Programme de refinancement MLT : 106 % du programme 2023 réalisé au 31 octobre 2023





Rappel : pour 2023, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et ABS a été fixée à 29 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

10 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 et 8 milliards d’euros de senior non préféré ;

7 milliards d’euros de senior préféré ;

12 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 1,7 milliard d’euros.

Au 31 octobre 2023, le Groupe BPCE a levé 30,8 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (106% du programme de 29 milliards d’euros) :

12,2 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 (100% des besoins) et 10,2 milliards d’euros de senior non préféré (128% des besoins) ;

5,7 milliards d’euros de senior préféré (82% des besoins) ;

12,9 milliards d’euros de covered bonds (107% des besoins).





Les levées d’ABS s’élevaient à 4,5 milliards d’euros au 31 Octobre 2023, soit 267% de l’objectif.

L’encours de TLTRO III est de 20,7 milliards d’euros au 30 septembre 2023 dont le remboursement à l’échéance est entièrement intégré dans les programmes de refinancement MLT de marché.

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique

1 Estimation au 30 septembre 2023

2 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter (3) de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette de rang senior préféré pour satisfaire les exigences de TLAC et de MREL subordonné

3 Exigences au 30 septembre 2023

3. Résultats des métiers





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés des métiers, les variations sont exprimées pour le T3-23 par rapport au T3-22 et pour le 9M-23 par rapport au 9M-22.

Banque de Proximité et Assurance





M€1 T3-23 % variation 9M-23 %

variation Produit net bancaire 3 721 (8) % 11 267 (9) % Frais de gestion (2 358) (2) % (7 313) (1) % Résultat brut d'exploitation 1 363 (17) % 3 953 (21) % Coût du risque (302) (16) % (863) (19) % Résultat avant impôt 1 072 (18) % 3 130 (21) % Éléments exceptionnels (19) (50) % 2 ns Résultat avant impôt sous-jacent2 1 091 (19) % 3 129 (23) % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 62,9 % 4,4 pp 64,7 % 5,8 pp

Les encours de crédits affichent une croissance de 3 % sur un an, atteignant 716 milliards d’euros à fin septembre 2023, dont 4 % de hausse pour les crédits à l’habitat à 401 milliards d’euros, 5 % de hausse pour les crédits d’équipement à 191 milliards d’euros et 7 % de hausse pour les crédits à la consommation à 39 milliards d’euros.

A fin septembre 2023, les encours d’épargne de bilan s’établissent à 669 milliards d’euros, soit une augmentation de 12 milliards d’euros sur un an, avec une hausse des comptes à terme de 46 % et une augmentation des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, de 2 %.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance diminue de 8 % pour atteindre 3 721 millions d’euros au T3-23 et de 9 % au 9M-23 à 11 267 millions d’euros. Ces variations intègrent une baisse de 9 % pour le réseau Banque Populaire au T3-23 et de 11 % au 9M-23, et une baisse de 16 % pour le réseau Caisse d’Épargne au T3-23 et au 9M-23.

Les métiers Solutions et Expertises financières ont continué à bénéficier d’une très bonne dynamique commerciale : les revenus progressent de 11 % au T3-23 et de 8 % au 9M-23. Dans l’Assurance, les revenus en très forte progression au T3-23 et au 9M-23, sont tirés par une forte dynamique commerciale sur l’assurance vie et la protection de personne. Le pôle Digital et Payments enregistre une hausse de ses revenus de 1 % au T3-23 et baissent de 1 % au 9M-23 à périmètre constant.

Dans un contexte d’inflation élevée, les frais de gestion sont bien maîtrisés, en baisse de 2 % au T3-23 à 2 358 millions d’euros, et de 1 % au 9M-23 à 7 313 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 est en hausse de 4,4 pp au T3-23, à 62,9 % et de 5,8 pp au 9M-23 à 64,7 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une baisse de 17 % au T3-23 à 1 363 millions d’euros et de 21 % au 9M-23 à 3 953 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à 302 millions d’euros au T3-23, en baisse de 16 %, et à 863 millions d’euros au 9M-23, en baisse de 19 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 072 millions d’euros au T3-23, en baisse de 18 % et à 3 130 millions d’euros au 9M-23 en baisse de 21 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 091 millions d’euros au T3-23, en baisse de 19 % et à 3 129 millions d’euros au 9M-23 en baisse de 23 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents





3.1.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€1 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 1 483 (9) % 4 500 (11) % Frais de gestion (961) (3) % (2 994) 1 % Résultat brut d’exploitation 552 (19) % 1 506 (28) % Coût du risque (127) (23) % (369) (29) % Résultat avant impôt 412 (18) % 1 179 (26) % Éléments exceptionnels (8) (37) % 7 ns Résultat avant impôt sous-jacent2 420 (19) % 1 173 (29) % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 64,2 % 4,6 pp 66,4 % 8,5 pp

Les encours de crédits augmentent de 3 % sur un an, pour s’établir à 303 milliards d’euros à fin septembre 2023.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 5 milliards d’euros sur un an à 286 milliards d’euros à fin septembre 2023, avec une croissance des comptes à terme (+ 56 % sur un an) et une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, (+ 3 % sur un an).

Le produit net bancaire s’établit à 1 483 millions d’euros, en baisse de 9 % au T3-23 sur un an.

Au 9M-23, le produit net bancaire s’établit à 4 500 millions d’euros, en diminution de 11 %, intégrant :

une baisse de 24% de la marge nette d’intérêt 4,5 sur un an, impactée par le coût du passif et atténuée par l’effet positif du repricing des actifs,

et une hausse de 5% des commissions 5 à 2 124 millions d’euros.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en baisse de 3 %, au T3-23 à 961 millions d’euros et augmente de 1 % au 9M-23, à 2 994 millions d’euros.

Il en résulte une détérioration du coefficient d’exploitation sous-jacent3 de 4,6 pp, qui s’établit à 64,2 % au T3-23 et de

8,5 pp à 66,4 % au 9M-23.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 19 % à 552 millions d’euros au T3-23 et de 28 % à 1 506 millions d’euros au 9M-23.

Le coût du risque s’établit à 127 millions d’euros au T3-23 (- 23 %) et à 369 millions d’euros au 9M-23 (- 29%).

Le résultat avant impôt ressort à 412 millions d’euros au T3-23 (- 18 %) et à 1 179 millions d’euros au 9M-23 (- 26%).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 420 millions d’euros au T3-23 (- 19 %) et à 1 173 millions d’euros au 9M-23 (- 29%).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions





3.1.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€1 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 1 431 (16) % 4 430 (16) % Frais de gestion (992) (2) % (3 098) (2) % Résultat brut d'exploitation 439 (37) % 1 331 (36) % Coût du risque (115) (25) % (335) (16) % Résultat avant impôt 325 (40) % 997 (41) % Éléments exceptionnels (2) (90) % 23 ns Résultat avant impôt sous-jacent2 327 (41) % 974 (44) % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 69,2 % 10,8 pp 70,2 % 10,6 pp

Les encours de crédits augmentent de 4 % sur un an, pour s’établir à 369 milliards d’euros à fin septembre 2023.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à 370 milliards d’euros à fin septembre 2023, avec une croissance des comptes à terme (+ 33 % sur un an) et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, (+ 2 % sur un an).

Au T3-23, le produit net bancaire s’établit à 1 431 millions d’euros, en baisse de 16 %.

Au 9M-23, le produit net bancaire diminue de 16 % à 4 430 millions d’euros, intégrant :

une baisse de 34% de la marge nette d’intérêt 4,5 sur un an, impactée par le coût du passif (en particulier l’épargne réglementée) et atténuée par l’effet positif du repricing des actifs ;

une hausse de 3% des commissions 5 à 2 378 millions d’euros.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en baisse de 2 % au T3-23 comme au 9M-23, respectivement à 992 millions d’euros et à 3 098 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 augmente de 10,8 pp, pour s’établir à 69,2% au T3-23 et de 10,6 pp pour s’établir à 70,2 % au 9M-23.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 37 % à 439 millions d’euros au T3-23 et de 36 % à 1 331 millions d’euros au 9M-23.

Le coût du risque s’établit à 115 millions d’euros au T3-23, en baisse de 25 % et à 335 millions d’euros au 9M-23, en baisse de 16 %.

Le résultat avant impôt ressort à 325 millions d’euros au T3-23 (- 40 %) et à 997 millions d’euros au 9M-23 (- 41 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 327 millions d’euros au T3-23 (- 41 %) et à 974 millions d’euros au 9M-23

(- 44 %).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions





3.1.3 Solutions et Expertises financières

M€1 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 318 11 % 939 8 % Frais de gestion (154) 5 % (463) 4 % Résultat brut d'exploitation 164 17 % 477 11 % Coût du risque (18) (4) % (44) (7) % Résultat avant impôt 146 21 % 433 13 % Éléments exceptionnels (1) (52) % (3) (52) % Résultat avant impôt sous-jacent2 147 20 % 436 12 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 48,2 % (2,5) pp 49,0 % (1,1) pp

Dans le Crédit à la consommation, l’encours (prêts personnels et crédits « revolving ») croît fortement de 9 % à fin septembre 2023 sur un an.

L’Affacturage porté par une très bonne dynamique enregistre une croissance du chiffre d’affaires affacturé (+ 7 % sur un an).

Dans le Crédit-bail, la production nouvelle croît fortement (+ 10 % sur un an) tirée par l'activité avec les réseaux de banque de proximité (+ 10 %).

Dans le métier Cautions et garanties, les primes brutes émises sont en retrait de 23 % sur un an, du fait du ralentissement marqué du marché immobilier résidentiel.

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 11 % à 318 millions d’euros au T3-23 et de 8 % à 939 millions d’euros au 9M-23.

Les frais de gestion sont bien maitrisés avec une croissance de 5 % au T3-23 à 154 millions d’euros et de 4 % au 9M-23 à 463 millions d’euros, en ligne avec l’évolution des revenus, ce qui conduit à des effets ciseaux positifs.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 2,5 pp au T3-23 à 48,2 % et de 1,1 pp au 9M-23 à 49,0 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 17 % au T3-23 à 164 millions d’euros et de 11 % au 9M-23 à 477 millions d’euros.

Le coût du risque est en baisse de 4 % au T3-23 à 18 millions d’euros, et de 7 % à 44 millions d’euros au 9M-23.

Le résultat avant impôt ressort à 146 millions d’euros au T3-23, en hausse de 21 % et à 433 millions d’euros au 9M-23, en hausse de 13 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 147 millions d’euros au T3-23, en hausse de 20 % et à 436 millions d’euros au 9M-23, en hausse de 12 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents





3.1.4 Assurance1

Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance directement détenu par BPCE depuis le 1er mars 2022.

M€2 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 181 62 % 487 x 2 Frais de gestion3 (42) (10) % (122) 6 % Résultat brut d'exploitation 139 89 % 365 x 3 Résultat avant impôt 137 90 % 369 x 3 Éléments exceptionnels (1) (41) % (4) (28) % Résultat avant impôt sous-jacent4 139 87 % 373 x 3 Coefficient d’exploitation sous-jacent5 22,6 % (9,8) pp 24,2 % (21,8) pp

Au T3-23, les primes6 sont en baisse de 15 % à 2,4 milliards d’euros, avec une baisse de 19 % pour Assurance vie et Prévoyance et une augmentation de 3 % pour Assurance Dommages et au 9M-23 en augmentation de 14 % à 11,9 milliards d’euros, avec une hausse de 15 % pour Assurance vie et Prévoyance et de 6% pour Assurance Dommages.

Les actifs sous gestion6 en Assurance vie atteignent 89,1 milliards d’euros à fin septembre 2023. Depuis fin décembre 2022, ils progressent de 6 %, avec une collecte positive significative. La collecte brute6 s’élève à 9,3 milliards d’euros au 9M-23.

Les unités de compte représentent 32 % des encours6 à fin septembre 2023, en progression de 5 pp vs. fin septembre 2022 et 50 % de la collecte brute6 du 9M-23 en augmentation de 12 pp vs. fin septembre 2022.

En Assurance Dommages et Prévoyance, le taux d’équipement des deux réseaux atteint 34,2 %7 à fin septembre 2023, en progression de 0,9 pp depuis fin décembre 2022.

Le ratio combiné IARD atteint 98,3 % au 9M-23 (+ 0,9 pp sur un an), du fait des coûts plus élevés des sinistres.

Le produit net bancaire en forte hausse au T3-23 et au 9M-23, s’établit respectivement à 181 millions d’euros (+ 62 %) et à 487 millions d’euros (multiplié par 2 sur un an).

Les frais de gestion baissent de 10 % au T3-23 à 42 millions d’euros et progressent de 6 % au 9M-23 à 122 millions d’euros.

Le résultat brut d’exploitation s’établit respectivement à 139 millions d’euros au T3-23 (+ 89 %) et à 365 millions d’euros au 9M-23 (multiplié par 3 sur un an).

Le résultat avant impôt, également en très forte progression, s’élève à 137 millions d’euros au T3-23 en hausse de 90 % et à 369 millions d’euros au 9M-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent4 s’établit à 139 millions d’euros au T3-23 en hausse de 87 % et à 373 millions d’euros au 9M-23 (multiplié par 3 sur un an).

1 BPCE Assurances

2 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

3 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

4 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

5 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

6 Hors traité de réassurance avec CNP Assurance

7 Périmètre clients individuels des réseaux BP et CE combines





3.1.5 Digital & Paiements

Les résultats présentés ci-dessous intègrent ceux des Paiements directement détenus par BPCE depuis le 1er mars 2022 et ceux d’Oney Bank.

M€1 T3-23 % variation

à périmètre constant2 9M-23 % variation

à périmètre constant2 Produit net bancaire 209 1% 617 (1) % Frais de gestion (157) 1% (481) 2% Résultat brut d'exploitation 52 4% 136 (8) % Coût du risque (29) 20% (102) 22% Résultat avant impôt 19 (27) % 21 (69) % Éléments exceptionnels (7) 42% (22) ns Résultat avant impôt sous-jacent3 26 (16) % 43 (42) % Coefficient d’exploitation sous-jacent4 72,4% (1,6) pp 74,8% (0,2) pp

Digital

A fin septembre 2023, parmi les 13,3 millions de clients actifs digitaux (+ 5 % par rapport à fin septembre 2022), 11,1 millions de clients sont actifs sur les applications mobiles (+ 9 % par rapport à fin septembre 2022).

Les notes obtenues par les applications mobiles du groupe sont très élevées : 4,7 sur 5 sur l’App Store et 4,6 sur 5 sur Google Play à fin septembre 2023, + 0,8 pts depuis début 2023 pour les professionnels sur les 2 notes.

Paiements

Le produit net bancaire est en forte croissance générant un effet de ciseaux positif de 4 pp.

Dans les activités de Payment Solutions, le nombre de transactions par carte a augmenté de 8 % vs. 9M-22 et la croissance est forte sur les paiements par mobiles et en instantanés (1,9 fois par rapport au 9M-22).

Payplug a enregistré une croissance soutenue de son volume d'affaires pour les ETI et les grandes entreprises (+ 18 % vs. 9M-22) et pour les petites et moyennes entreprises (+ 28 % vs. 9M-22).

Oney Bank

Le produit net bancaire est en baisse limitée par rapport au T3-22, sous l’effet de la hausse des taux d'intérêt, partiellement compensé par la stratégie de repricing et l'augmentation de l'encours de crédit.

En BtoBtoC, la production augmente de 4 % par rapport au 9M-22, tirée par le BNPL (« Buy Now Pay Later »), pour laquelle Oney Bank demeure numéro 1 en part de marché en France.









Toutes les évolutions sont présentées à périmètre constant2.

Le produit net bancaire du pôle Digital & Paiements augmente de 1 % au T3-23 et baisse de 1 % au 9M-23, pour s’établir, respectivement à 209 millions d’euros et à 617 millions d’euros.

Les frais de gestion du pôle s’élèvent à 157 millions d’euros au T3-23, en hausse de 1 % et s’élèvent à 481 millions d’euros au 9M-23, en hausse de 2 %.

Il en résulte une amélioration de 1,6 pp du coefficient d’exploitation sous jacent4 à 72,4% au T3-23 et de 0,2 pp à 74,8 % au 9M-23.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une augmentation de 4 % au T3-23 à 52 millions d’euros et une baisse de 8 % à 136 millions d’euros au 9M-23.

Le coût du risque augmente de 20 % au T3-23 à 29 millions d’euros et de 22% au 9M-23 à 102 millions d’euros.

Le résultat avant impôt est en baisse de 27 % au T3-23 à 19 millions d’euros et de 69 % au 9M-23 à 21 millions d’euros.

Le résultat avant impôt sous-jacent3 est à 26 millions d’euros au T3-23, en baisse de 11 % et à 43 millions d’euros au 9M23, en baisse de 42 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Hors Bimpli, acquis par Swile en décembre 2022 (périmètre constant)

3 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

4 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents





3.2. Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

M€1 T3-23 % variation % variation change constant 9M-23 % variation % variation change constant Produit net bancaire 1 736 2 % 6 % 5 356 2 % 3 % dont Gestion d’actifs et de fortune 768 (4) % 1 % 2 328 (4) % (3) % dont BGC 968 8 % 11 % 3 029 7 % 8 % Frais de gestion (1 279) 1 % 5 % (3 864) 2 % 3 % dont Gestion d’actifs et de fortune (631) (1) % 3 % (1 907) (1) % (0) % dont BGC (648) 4 % 7 % (1 957) 5 % 6 % Résultat brut d'exploitation 457 7 % 11 % 1 492 3 % 3 % Coût du risque (17) (9) % (81) (57) % Résultat avant impôt 444 8 % 1 463 13 % Eléments exceptionnels (3) (50) % (17) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 447 7 % 1 480 15 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 73,5 % (0,8) pp 71,8 % (0,1) pp

Les revenus de GFS augmentent de 2 % au T3-23 et au 9M-23, respectivement à 1 736 millions d’euros (+ 6 % à change constant) et à 5 356 millions d’euros (+ 3 % à change constant). Ces évolutions s’expliquent par la forte activité commerciale des métiers.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont progressé de 7 % au 9M-23 pour atteindre 3,0 milliards d’euros, grâce à la diversification et à la forte performance des métiers Equity (+ 14 % sur un an), de Global Trade (+ 21 % sur un an) et des activités d’Investment Banking et M&A (+ 8% sur un an).

Les revenus de la Gestion d’Actifs et de Fortune sont en hausse de 1 % à taux de change constant malgré la baisse des commissions de performance. Sur un an, au 9M-23, le produit net bancaire a diminué de 4 %, toujours pénalisé par la baisse des actifs sous gestion moyen sur un an et par la diminution des commissions de performance.

Les frais de gestion augmentent de 1 % au T3-23 et de 2 % au 9M-23, respectivement à 1 279 millions d’euros (+ 5 % à change constant) et à 3 864 millions d’euros (+ 3 % à change constant).

Sur un an, au 9M-23, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 5 %, reflétant l’évolution des revenus, les dépenses d’investissements en cours et le contexte d’inflation.

Sur un an, au 9M-23, malgré l’impact de l’inflation, les frais de gestion de la Gestion d’Actifs et de Fortune, bien maitrisés, ont diminué de 1 % grâce à la poursuite du plan de réduction des coûts.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 diminue de 0,8 pp et ressort à 73,5 % au T3-23 et de 0,1 pp à 71,8 % au 9M-23.

Le résultat brut d’exploitation progresse de 7 % au T3-23 à 457 millions d’euros (+ 11 % à change constant) et de 3 % au 9M-23 à 1 492 millions d’euros (+ 3 % à change constant).

Le coût du risque à 17 millions d’euros au T3-23 est en baisse de 9 % et à 81 millions d’euros au 9M-23 (- 57 %),

Le résultat avant impôt augmente de 8 % à 444 millions d’euros au T3-23 et de 13 % à 1 463 millions d’euros au 9M-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 447 millions d’euros au T3-23, en hausse de 7 % et de 1 480 millions d’euros au 9M-23, en hausse de 15 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

3.2.1 Banque de Grande Clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis.

M€1 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 968 8 % 3 029 7 % Frais de gestion (648) 4 % (1 957) 5 % Résultat brut d'exploitation 320 18 % 1 071 11 % Coût du risque (28) 22 % (97) (49) % Résultat avant impôt 295 17 % 984 26 % Éléments exceptionnels 0 ns (2) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 296 18 % 986 26 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 66,9 % (2,8) pp 64,6 % (1,2) pp

Les revenus de Global Markets sont tirés par la bonne performance de l’activité Equity y compris avec les réseaux du Groupe BPCE en progression de 14 % à 480 millions d’euros au 9M-23.

Les revenus de FIC-T atteignent 998 millions d’euros au 9M-23 en baisse de 1 %. La bonne dynamique des activités FI-Credit et FI-Rates compensent les moindres revenus des activités FI-Currencies et Commodities (du fait d’une plus faible volatilité du change et de la demande clientèle).

En ce qui concerne Global finance, les revenus de Real Assets and Portfolio, sont en baisse en raison d'une contribution plus faible de Real assets origination. La bonne performance de Global trade (+ 21 % au 9M-23 sur un an) est tirée par une forte activité de Treasury Solutions.

Les activités d’Investment banking affichent des revenus de 160 millions d’euros en hausse de 11 % au 9M-23, portés notamment par la forte activité de Debt Capital Markets.

Dans un contexte de marché peu dynamique, l'activité de M&A continue de surperformer avec des revenus à 186 millions d’euros, en hausse de 5 % au 9M-23, grâce à une activité soutenue des boutiques M&A (notamment Fenchurch, Azure capital et Natixis Partners France).

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle est en hausse de 8 % au T3-23 et de 7 % au 9M-23, respectivement à 968 millions d’euros et 3 029 millions d’euros.

Les frais de gestion sont en hausse de 4 % au T3-23 à 648 millions d’euros et de 5% au 9M-23 à 1 957 millions d’euros au

9M-23, en ligne avec l’évolution des revenus.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 2,8 pp pour atteindre 66,9 % au T3-23 et s’améliore de 1,2 pp à 64,6 % au 9M-23.

Le résultat brut d’exploitation, bénéficiant d’effets ciseaux positifs, augmente de 18 % au T3-23 à 320 millions d’euros et de 11 % au 9M-23 à 1 071 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à 28 millions d’euros en hausse de 22 % au T3-23 et à 97 millions d’euros, en baisse de 49 % au

9M-23.

Le résultat avant impôt est en hausse de 17 % à 295 millions d’euros au T3-23 et de 26 % à 984 millions d’euros au 9M-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 18 % à 296 millions d’euros au T3-23 et de 26 % à 986 millions d’euros au 9M-23.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents





3.2.2 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€1 T3-23 % variation 9M-23 % variation Produit net bancaire 768 (4) % 2 328 (4) % Frais de gestion (631) (1) % (1 907) (1) % Résultat brut d'exploitation 137 (13) % 421 (14) % Résultat avant impôt 149 (8) % 479 (6) % Éléments exceptionnels (2) (57) % (15) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 151 (10) % 494 (3) % Coefficient d’exploitation sous-jacent3 81,8 % 2,3 pp 81,3 % 2,2 pp

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion4 s’élèvent à 1 114 milliards d’euros au 30 septembre 2023, en hausse de 3 % depuis fin décembre 2022, avec un effet de marché positif.

La collecte nette en Gestion d’actifs4 au 9M-23 atteint 5,1 milliards d’euros hors assurance vie et marché monétaire avec un rééquilibrage vers les produits à taux fixes (17 milliards d’euros de collecte nette).

A fin septembre 2023, la Gestion d’actifs enregistre de solides performances. Sur 3 ans, 76 % des fonds sont classés dans les 1er et 2ème quartiles contre 68 % à fin juin 2022 (source : Morningstar).

En Gestion d’actifs4, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) au 9M-23 s’élève à 25,1 pb (+ 0,2 pb sur un an), dont 37,8 pb hors gestion d’actifs assuranciels (- 1,1 pb sur un an).

Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune baisse de 4 % au T3-23 et 9M-23, pour s’établir respectivement à 768 millions d’euros et à 2 328 millions d’euros.

Les frais de gestion sont bien maitrisés, en baisse de 1 % au T3-23 et au 9M-23, pour s’établir respectivement à 631 millions d’euros et à 1 907 millions d’euros, grâce notamment au plan en cours de réduction des coûts.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 se détériore de 2,3 pp au T3-23 et de 2,2 pp au 9M-23, pour s’établir respectivement à 81,8 % et 81,3 %.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 137 millions d’euros au T3-23, en baisse de 13 % et à 421 millions d’euros au 9M-23, en baisse de 14 %.

Le résultat avant impôt ressort à 149 millions d’euros (- 8 %) au T3-2023 et à 479 millions d’euros (- 6 %) au 9M-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en baisse de 10 % à 151 millions d’euros au T3-23 et baisse de 3 % à 494 millions d’euros au 9M-23.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune



ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en normes IFRS 17. Les données 2022 ont ainsi été recalculées en norme IFRS 17 afin d’avoir une base comparable.

De nouvelles normes de pilotage Natixis (allocation normative des fonds propres aux métiers) ont donné lieu à un recalcul des données des séries trimestrielles 2022.

Les tableaux de passage des données 2022 publiées au données 2022 proforma sont en annexe.

Normes IFRS 17 / IFRS 9

Le Groupe BPCE applique la norme IFRS 17 relative aux contrats d’assurances depuis le 1er janvier 2023 ainsi que la norme IFRS 9 pour les entités d’assurance.

La norme IFRS 17 vient en remplacement de la norme IFRS 4. Elle est applicable de manière rétroactive, avec la réalisation de pro-forma comptables pour les données comparatives de l’exercice 2022 (rythmes de reconnaissance des profits différents entre les deux normes).

La norme IFRS 9 vient en remplacement de la norme IAS 39, en modifiant les principes de valorisation des actifs financiers des assureurs selon les mêmes règles que celles appliquées par les banques depuis le 1er janvier 2018. Elle s’applique de la même manière compte tenu de l’exemption temporaire dont bénéficiaient les entités d’assurances. Le Groupe BPCE a retenu l’option d’appliquer IFRS 9 pour les données comparatives 2022.

La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance reconnue au bilan et qui est ensuite étalée dans le compte de résultat (en Produit Net Bancaire) au fur et à mesure du service rendu. Cette marge prend notamment en compte les frais généraux rattachables.

Les passifs d'assurance sont comptabilisés à la valeur actuelle.

Les produits et les charges afférents aux contrats d’assurance et de réassurance cédées sont présentés distinctement au sein du Produit Net Bancaire.

Les frais généraux rattachables aux contrats d’assurance sont présentés par destination en déduction du Produit Net Bancaire.

Le coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d’assurance est isolé sur une ligne distincte dans les agrégats d’assurance en Produit Net Bancaire.

Création du sous-pôle Digital & Paiements

Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même sous-pôle Digital & Paiements.

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Cession interne

La filiale du Crédit Foncier, Banco Primus (Hors métiers) a été cédée à BPCE Financement (pôle Solutions et Expertises financières au sein de BPA).

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2022, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers de la contribution au FRU (Fonds de Résolution unique), affecté au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé́ en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé́ en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR II / CRD V. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Ainsi, ce montant se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métier - Oney Bank

BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées à la clientèle au travers des partenaires et enseignes. Cette ligne englobe le paiement en plusieurs fois, le paiement différé et les crédits affectés.

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur les 12 derniers mois.

Les notes sur les boutiques en ligne App Store ou Google Play correspondent à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs à la fin de la période considérée.





Passage aux données pro forma 2022

Groupe BPCE T1-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IFRS 17 (426) 376 13 (1) (38) (29) Chiffres pro forma 6 149 (4 585) (411) 16 37 1 206 755 Banque de proximité

& Assurance T1-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 4 627 (2 856) (343) 12 5 1 444 1 076 Norme IFRS 17 (422) 375 13 (2) (36) (27) Chiffres pro forma 4 205 (2 481) (330) 10 5 1 409 1 049 Global financial services T1-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 782 (1 275) (85) 3 15 441 313 Garanties (2) (2) (1) Nouvelles normes 2 2 1 Chiffres pro forma 1 782 (1 275) (85) 3 15 440 313 Hors métiers T1-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 166 (830) 4 2 18 (640) (604) Garanties 2 2 1 Nouvelles Normes (2) (2) (1) Norme IFRS 17 (5) 1 1 (2) (2) Chiffres pro forma 162 (829) 4 3 18 (643) (606)





Groupe BPCE T2-22 M€ Produit net Bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 6 569 (4 250) (457) 15 10 1 886 1 329 Norme IFRS 17 (537) 345 12 (15) (194) (147) Chiffres pro forma 6 032 (3 904) (445) 0 10 1 693 1 182 Banque de proximité

& Assurance T2-22 M€ Produit net Bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 4 630 (2 819) (392) 8 1 1 430 1 056 Norme IFRS 17 (530) 346 12 (14) (185) (141) Chiffres pro forma 4 101 (2 473) (379) (5) 1 1 245 915 Global financial services T2-22 M€ Produit net Bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 767 (1 252) (84) 3 434 314 Nouvelles normes 2 2 1 Chiffres pro forma 1 771 (1 252) (84) 3 437 316 Hors métiers T2-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 171 (179) 18 3 8 22 (40) Nouvelles Normes (2) (2) (1) Norme IFRS 17 (7) (1) (9) (6) Chiffres pro forma 161 (179) 18 2 8 10 (48)





Groupe BPCE T3-22 M€ Produit net bancaire Frais de Gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 6 309 (4 258) (347) 15 14 1 732 1 288 Norme IFRS 17 (374) 342 5 5 (22) (14) Chiffres pro forma 5 934 (3 916) (342) 20 14 1 710 1 273 Banque de proximité

& Assurance T3-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 4 437 (2 756) (366) 13 4 1 332 955 Norme IFRS 17 (380) 343 5 5 (27) (17) Chiffres pro forma 4 057 (2 413) (361) 19 4 1 305 977 Global financial services T3-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 692 (1 265) (19) 3 411 293 Nouvelles normes 2 2 1 Chiffres pro forma 1 694 (1 265) (19) 3 413 294 Hors métiers T3-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 179 (236) 38 (1) 10 (11) 0 Nouvelles Normes (2) (2) (1) Norme IFRS 17 6 (1) 5 3 Chiffres pro forma 183 (237) 38 (1) 10 (7) 2





Groupe BPCE T4-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 6 252 (4 608) (772) (22) 275 885 549 Norme IFRS 17 (408) 375 6 6 - (21) (15) Chiffres pro forma 5 844 (4 233) (766) (16) 275 863 535 Banque de proximité

& Assurance T4-22 M€ Produit net bancaire Frais de Gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 4 244 (3 008) (652) 5 292 881 680 Norme IFRS 17 (409) 371 6 6 (26) (18) Chiffres pro forma 3 835 (2 637) (646) 11 292 856 662 Global financial services T4-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 863 (1 376) (60) 4 1 432 296 Nouvelles normes 2 2 1 Chiffres pro forma 1 865 (1 376) (60) 4 1 434 297 Hors métiers T4-22 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 146 (224) (60) (31) (18) (429) (427) Nouvelles Normes (2) (2) (1) Norme IFRS 17 4 4 3 Chiffres pro forma 144 (220) (60) (31) (18) (426) (425)





Groupe BPCE 2022 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 25 705 (18 077) (2 000) 24 336 5 748 3 951 Norme IFRS 17 (1 745) 1 439 36 (4) (275) (205) Chiffres pro forma 23 959 (16 638) (1 964) 20 336 5 473 3 746 Banque de proximité

& Assurance 2022 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 17 938 (11 439) (1 753) 39 302 5 088 3 807 Norme IFRS 17 (1 740) 1 435 36 (4) (274) (204) Chiffres pro forma 16 198 (10 004) (1 717) 35 302 4 814 3 603 Global financial services 2022 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 7 105 (5 168) (247) 13 17 1 718 1 215 Nouvelles normes 6 0 0 0 0 6 5 Chiffres pro forma 7 111 (5 168) (247) 13 17 1 725 1 220 Hors métiers 2022 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôts Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 662 (1 470) 0 (28) 18 (1 058) (1 071) Nouvelles Normes (6) 0 0 0 0 (6) (5) Norme IFRS 17 (5) 4 - 0 0 (1) (1) Chiffres pro forma 650 (1 465) 0 (28) 18 (1 066) (1 077)





Résultats T3-23 & T3-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T3-23 publié 5 455 (3 812) (319) 1 1 339 917 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (55) (1) 0 (55) (40) Cessions Métiers (1) (1) (1) Résultats T3-23 hors éléments exceptionnels 5 454 (3 758) (318) 2 1 395 957

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T3-22 pro forma 5 934 (3 916) (342) 14 1 710 1 273 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 3 (90) 0 8 (80) (59) Cessions Hors métiers (6) (6) (4) Résultats T3-22 pro forma hors éléments exceptionnels 5 932 (3 820) (342) 6 1 796 1 337





Résultats 9M-23 & 9M-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du Risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 9M-23 publié 16 736 (12 199) (988) 51 3 644 2 423 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 7 (158) 2 0 (149) (107) Cessions Métiers 0 (2) (2) (2) Litiges Métiers / Hors métiers 87 87 87 Résultats 9M-23 hors éléments exceptionnels 16 641 (12 040) (990) (53) 3 709 2 445

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 9M-22 pro forma 18 115 (12 405) (1 198) 61 4 609 3 211 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 10 (219) 0 35 (174) (124) Cessions Hors métiers (4) 14 10 11 Litiges Métiers / Hors métiers 0 0 0 Résultats 9M-22 pro forma hors éléments exceptionnels 18 105 (12 181) (1 198) 12 4 774 3 324





Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU T3-23 - Chiffres publiés 5 455 (3 812) Impact des éléments exceptionnels 1 (55) Contribution au FRU 0 T3-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 454 (3 758) 68,9 %

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU T3-22 - Chiffres pro forma 5 934 (3 916) Impact des éléments exceptionnels 3 (96) Contribution au FRU 0 T3-22 - Chiffres pro forma sous-jacents hors FRU 5 932 (3 820) 64,4 %

Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU 9M-23 - Chiffres publiés 16 736 (12 199) Impact des éléments exceptionnels 94 (159) Contribution au FRU 457 9M-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 16 641 (11 583) 69,6 %

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU 9M-22 - Chiffres pro forma 18 115 (12 405) Impact des éléments exceptionnels 10 (224) Contribution au FRU (596) 9M-22 - Chiffres pro forma sous-jacents hors FRU 18 105 (11 585) 64,0 %





Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 % Produit net bancaire 3 721 4 057 1 736 1 694 (3) 183 5 455 5 934 (8) % Frais de gestion (2 358) (2 413) (1 279) (1 265) (175) (237) (3 812) (3 916) (3) % Résultat brut d'exploitation 1 363 1 644 457 429 (178) (54) 1 642 2 019 (19) % Coût du risque (302) (361) (17) (19) 0 38 (319) (342) (7) % Résultat avant impôt 1 072 1 305 444 413 (176) (7) 1 339 1 710 (22) % Impôts sur le résultat (268) (324) (114) (108) (23) 9 (404) (423) (4) % Participations ne donnant pas le contrôle (6) (4) (11) (10) (1) 0 (18) (14) 31 % Résultat net – part du groupe 799 977 319 294 (200) 2 917 1 273 (28) %

Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 % Produit net bancaire 11 267 12 363 5 356 5 247 113 506 16 736 18 115 (8) % Frais de gestion (7 313) (7 367) (3 864) (3 793) (1 021) (1 245) (12 199) (12 405) (2) % Résultat brut d'exploitation 3 953 4 995 1 492 1 454 (909) (739) 4 537 5 710 (21) % Coût du risque (863) (1 071) (81) (188) (44) 61 (988) (1 198) (18) % Résultat avant impôt 3 130 3 958 1 463 1 291 (949) (640) 3 644 4 609 (21) % Impôts sur le résultat (760) (998) (375) (333) (46) (13) (1 182) (1 344) (12) % Participations ne donnant pas le contrôle (3) (20) (37) (34) 0 0 (40) (55) (27) % Résultat net – part du groupe 2 367 2 940 1 051 923 (996) (653) 2 423 3 211 (25) %





Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 6 149 6 032 5 934 5 844 5 815 5 467 5 455 Frais de gestion (4 585) (3 904) (3 916) (4 233) (4 587) (3 799) (3 812) Résultat brut d'exploitation 1 564 2 128 2 019 1 611 1 228 1 667 1 642 Coût du risque (411) (445) (342) (766) (326) (342) (319) Résultat avant impôt 1 206 1 693 1 710 863 968 1 337 1 339 Résultat net - part du groupe 755 1 182 1 273 535 533 973 917





Bilan consolidé

ACTIF

M€ 30/09/2023 31/12/2022 Caisse, Banques Centrales 150 037 171 318 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 224 824 192 751 Instruments dérivés de couverture 12 560 12 700 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 46 004 44 284 Titres au coût amorti 27 305 27 650 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 107 140 97 694 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 836 620 826 943 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (6 965) (6 845) Placements financiers des activités d'assurance 93 920 93 509 Contrats d’assurance émis - Actif 1 234 1 100 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 140 8 507 Actifs d'impôts courants 1 167 706 Actifs d'impôts différés 4 800 5 078 Comptes de régularisation et actifs divers 15 734 14 339 Actifs non courants destinés à être cédés 119 219 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 598 1 594 Immeubles de placement 748 750 Immobilisations corporelles 5 841 6 077 Immobilisations incorporelles 1 111 1 087 Ecarts d'acquisition 4 293 4 207 TOTAL ACTIF 1 537 229 1 503 668

PASSIF

M€ 30/09/2023 31/12/2022 Banques Centrales 17 9 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 213 274 184 857 Instruments dérivés de couverture 16 339 16 370 Dettes représentées par un titre 279 397 243 380 Dettes envers les établissements de crédit 86 848 139 142 Dettes envers la clientèle 706 720 693 970 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 211 389 Passifs d'impôts courants 1 982 1 808 Passifs d'impôts différés 2 034 2 052 Comptes de régularisation et passifs divers 21 224 20 522 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 102 162 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances émis 100 096 94 651 Contrats de réassurance cédés - Passif 177 108 Provisions 4 557 4 901 Dettes subordonnées 19 834 18 932 Capitaux propres 84 417 82 415 Capitaux propres part du Groupe 83 933 81 936 Participations ne donnant pas le contrôle 484 479 TOTAL PASSIF 1 537 229 1 503 668





Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % Produit net bancaire 1 483 1 638 (9) % 1 431 1 704 (16) % 318 287 11 % 181 112 62 % 209 231 (10) % 99 86 15 % 3 721 4 057 (8) % Frais de gestion (961) (990) (3) % (992) (1 011) (2) % (154) (147) 5 % (42) (38) 10 % (157) (178) (12) % (52) (49) 6 % (2 358) (2 413) (2) % Résultat brut d'exploitation 522 647 (19) % 439 693 (37) % 164 140 17 % 139 74 89 % 52 53 (2) % 47 37 27 % 1 363 1 644 (17) % Coût du risque (127) (166) (23) % (115) (152) (25) % (18) (19) (4) % (29) (24) 19 % (14) 0 ns (302) (361) (16) % Résultat avant impôt 412 502 (18) % 325 541 (40) % 146 121 21 % 137 72 90 % 19 29 (35) % 33 39 (15) % 1 072 1 305 (18) % Impôts sur le résultat (104) (119) (13) % (73) (143) (49) % (39) (30) 29 % (35) (14) x 2 (9) (7) 18 % (8) (10) (17) % (268) (324) (17) % Participations ne donnant pas le contrôle (10) (3) x 3 (0) (1) ns 0 0 1 0 ns 3 0 ns (6) (4) 52 % Résultat net - part du groupe 298 380 (22) % 252 398 (37) % 107 91 18 % 103 58 79 % 13 21 (37) % 25 29 (14) % 799 977 (18) %

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 9M