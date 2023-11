Les membres de la communauté de la formation professionnelle se réunissent à l’École secondaire John F. Kennedy at au Centre d’éducation des adultes John F. Kennedy, à Montréal (Qc) et , à l’occasion de la 19e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies

OTTAWA, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) est fier de célébrer la 19e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST), qui vise à sensibiliser les élèves et les enseignants aux formidables possibilités de carrière offertes dans les métiers spécialisés et les technologies au Canada.



Le 8 novembre, SCC a tenu une activité à l’École secondaire John F. Kennedy et au Centre d’éducation des adultes John F. Kennedy dans le but de souligner la SNMST. Parmi les invités spéciaux figuraient Dr. Patrick Rouble, président de Skills/Compétences Canada, Nick Katalifos, directeur général, Commission scolaire English-Montréal, Cynthia Gauthier, pilote de Monster Jam, et Tommaso Maffei, ancien de Skills/Compétences Canada et médaillé de bronze en Ébénisterie, niveau secondaire, aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023, à Winnipeg. Skills/Compétences Canada a aussi eu le plaisir d’annoncer que les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024 se tiendront à Québec, à Expocité, les 30 et 31 mai.



Après le programme officiel, environ 400 élèves d’écoles de la région ont participé à quelque 15 activités Essaie un métier et une technologie, organisées par des enseignants et des experts de l’industrie. Ces activités étaient consacrées à diverses professions, allant de la cuisine au soudage, en passant par la peinture automobile. Tout au long de la journée, les élèves ont découvert des parcours de formation intéressants et importants ainsi que des possibilités de carrière liés aux différents secteurs des métiers spécialisés et des technologies. L’évènement a également mis l’accent sur l’importance de la Lecture, l’une des Compétences pour réussir qui sont considérées comme des aptitudes fondamentales pour travailler dans les métiers spécialisés et les technologies. Pour obtenir plus renseignements sur les Compétences pour réussir, veuillez visiter le site Web des Compétences pour réussir.

« Pour Skills/Compétences Canada, la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies est une période clée, car elle permet de sensibiliser les jeunes Canadiens aux carrières gratifiantes qu’offrent les métiers spécialisés et les technologies. Étant donné que la demande de travailleurs et travailleuses qualifiés est en croissance constante dans notre pays, des activités comme celles-ci nous permettent de promouvoir des parcours professionnels exceptionnels auprès de la future main-d’œuvre de notre pays », de déclarer Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Au cours de la semaine, les organisations membres provinciaux et territoriaux de SCC tiendront diverses activités dans tout le pays dans le but de mieux faire connaître les métiers spécialisés et les technologies.



Pour obtenir plus de détails sur ces activités, veuillez consulter la page Web de la SNMST du site Web de SCC.

Selon de récentes estimations de Statistique Canada, environ 700 000 travailleurs et travailleuses qualifiés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028. Ce nombre confirme la nécessité croissante de former et recruter des milliers d’autres personnes.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif comptant un organisation membre dans chaque province et territoire, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de SCC (https://www.skillscompetencescanada.com/fr/) ou composer le 877-754-5226.

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et LinkedIn. #NSTTW2023

Relations avec les médias : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd234020-c14c-4bf5-8fd2-0f832d3bb694/fr