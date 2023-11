Lightspeed est parmi les lauréates canadiennes du prix Entreprises—Leaders du secteur dans le cadre du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte

MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est honorée d’être une lauréate du prix Entreprises—Leaders du secteur dans le cadre du palmarès Technologie Fast 50MC 2023 de Deloitte. La compagnie est classée 8e sur la liste, alors qu’elle était 12e en 2022. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Célébrant son 26e anniversaire, le palmarès Technologie Fast 50MC souligne les entreprises à la croissance la plus rapide du secteur des technologies, médias et télécommunications, en fonction du pourcentage de croissance des revenus au cours des quatre dernières années d’activité. Cette catégorie de leadership vise les entreprises qui ont enregistré un revenu d’au moins 10 millions de dollars en 2019 et d’au moins 50 millions de dollars en 2022.

« La mission de Lightspeed, qui consiste à bâtir des communautés grâce au commerce, n’a jamais été aussi vitale », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Cette mission est au cœur de tout ce que nous faisons : donner aux restaurateurs et aux détaillants les outils qui simplifient leur fonctionnement, afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs clients. C’est un privilège d’aider ces entrepreneurs à accélérer leur croissance, à offrir la meilleure expérience client et à devenir une destination incontournable dans leur secteur. »

« Les lauréates du palmarès Entreprises—Leaders du secteur de cette année représentent un niveau élevé d’excellence et de réussite en tant qu’élite canadienne dans le secteur des technologies, a déclaré Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte Canada. Leur vision audacieuse de l’avenir, leurs technologies percutantes, leur sens de la compétitivité et leur volonté de repousser leurs limites propulsent l’innovation canadienne à l’échelle nationale et mondiale. Il ne fait aucun doute que leurs réussites sont une source de fierté et d’inspiration pour tous les entrepreneurs du secteur des technologies. »

À propos du palmarès Technologie Fast 50 MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26 e année, souligne la croissance des affaires, l’innovation et l’entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises—Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f805b20-2f80-4fba-beba-cdce1b5fb188