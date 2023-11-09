银河娱乐集团2023 年第三季度未经审核之财务数据

2023年第三季度经调整EBITDA为 28亿元

按年上升576%，按季上升12%

银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士、澳门安达仕酒店

业务继续提升

已于2023年10月27日派发特别股息每股0.20元

将于2023年创造1,100个本地职位

香港, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团 （「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号：27）今天公布截至2023年9月30日止三个月期间未经审核之财务数据。（除另有注明以外，所有金额以港元列示）

银河娱乐集团主席吕志和博士表示﹕

「我很高兴想藉今日机会，向大家报告集团2023年第三季度财务业绩。自2023年1月通关以来，银娱的财务状况稳健。2023年第三季度集团净收益按年上升374%至97亿元，经调整EBITDA亦按年上升576%至28亿元。

从业务收入来看，我们很高兴见到旅客人数和相关的博彩收益持续复苏。于2023年第三季度，银娱的中场博彩收益是2019年水平约102%，「澳門銀河™」的表现更佳达到2019年水平约121%，而澳门星际酒店则持续增长，约为2019年水平的71%。在通关后，零售销售和相关的商场租赁已恢复正常。2023 年第三季度，我们旗下的商场租金收入为 3.79 亿元，相当于 2019 年水平的 114%。

在2023年9月29日至10月6日的国庆黄金周假期，我们很高兴见到澳门入境旅客总数为932,365人次。这八天期间每日旅客平均入境人数达到2019年疫情前同期约84%，而这八天期间澳门整体酒店的平均入住率达88%。

我们的资产负债表保持稳健，现金和流动投资总额为 248 亿元，净现金为 233 亿元。我们稳健的资产负债表和营运现金流，使我们能够透过股息回馈股东，并为我们的发展项目和实现我们向国际扩展的目标提供资金。于2023 年 10 月 27 日，我们已派发了每股 0.20元的特别股息。这些股息显示我们对澳门和集团的长远前景继续充满信心。

自2023年 7 月起，独家设有 450 间全套房的澳门银河 莱佛士，供获邀客人入住。2023 年 8 月 16 日我们成功试业，为澳门带来了新层次和奢华的服务顾客体验。莱佛士将吸引高端顾客，以符合政府吸引延长逗留时间和高端旅客到访澳门的目标。此外，澳门安达仕酒店于2023年9月15日开幕，它的设计目标是支持银河国际会议中心内的MICE和综艺馆设施。

我们继续推进第四期的建筑，当中将引入多间高端酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林和水上玩乐园区。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工但我们会继续按市场需求情况调整发展时间表。

我们很高兴看到澳门和香港政府正在共同努力，为香港国际机场和澳门之间的交通提供更便利的服务。自2023年8月30日起，港珠澳大桥开通直达巴士服务往返香港国际机场禁区。我们相信这将有助达至澳门政府希望增加外国旅客的目标。

最后，我衷心感谢每一位团队成员，他们每日秉持『傲视世界 情系亚洲』的理念，为集团的成功作出贡献。」

2023年第三季度业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

第三季度集团净收益为97亿元，按年上升374%，按季上升11%

第三季度集团经调整EBITDA为28亿元，按年上升576%，按季上升12%

第三季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.22亿元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为29亿元，按年上升615%，按季上升17%

过去十二个月经调整EBITDA为70亿元，按年上升970%，按季上升92% 「澳門銀河™」：为未来的增长做好准备

第三季度净收益为76亿元，按年上升612%，按季上升16%

第三季度经调整EBITDA为26亿元，按年上升957%，按季上升18%

第三季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.18亿元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为27亿元，按年上升1,061%，按季上升24%

第三季度七间酒店平均入住率为98% 澳门星际酒店：为未来的增长做好准备

第三季度净收益为12亿元，按年上升677%，按季持平

第三季度经调整EBITDA为3.47亿元，按年上升305%，按季下跌4%

第三季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约400万元。净赢率正常化后，第三季度经调整EBITDA为3.51亿元，按年上升308%，按季下跌3%

第三季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第三季度经调整EBITDA为(1,400)万元，对比2022年第三季度为(1,600)万元，2023年第二季度为(1,000)万元

城市娱乐会：第三季度经调整EBITDA为500万元，按年上升119%，按季上升25%

建筑材料业务：第三季度经调整EBITDA为1.64亿元，按年上升40%，按季下跌28% 资产负债表：维持健康及高流动性的资产负债表

截至2023年9月30日，现金及流动投资为248亿元，净现金则为233亿元

截至2023年9月30日，负债为15亿元

已于2023年10月27日派发特别股息每股0.20元 最新发展概况：包括银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的第三期项目均已开幕；继续推进第四期 路氹第三期：银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店均已开幕

路氹第四期：我们正致力发展第四期，项目聚焦在非博彩业务，主要针对MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩



市场概览



自从2023年第一季度与新冠疫情相关的旅游限制解除后，澳门持续复苏。根据博彩监察协调局公布，2023年第三季度澳门博彩收益总额为474亿元，按年上升780%，按季上升7%。澳门的中场博彩收益为盈利增长的主要动力，占整体博彩收益总额达74%。

于2023年第三季度，访澳旅客为830万人次，按年上升821%，按季上升24%。来自内地的旅客为580万人次，按年上升628%，按季上升35%。过夜旅客为420万人次，按年上升805%，按季上升22%。

集团财务业绩

于2023 年第三季度，集团录得净收益为97亿元，按年上升374%，按季上升11%。经调整EBITDA为28亿元，按年上升576%，按季上升12%。「澳門銀河™」的经调整EBITDA为26亿元，按年上升957%，按季上升18%。澳门星际酒店的经调整EBITDA为3.47亿元，按年上升305%，按季下跌4%。「澳門百老匯™」的经调整EBITDA为(1,400)万元，对比 2022 年第三季度为(1,600)万元，2023年第二季度为(1,000)万元。过去十二个月集团经调整EBITDA为70亿元，按年上升970%，按季上升92%。

于2023年第三季度，银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.22亿元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为29亿元，按年上升615%，按季上升17%。

银娱2023年第三季度经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2022年

第三季度 2023年

第二季度 2023年

第三季度 经调整EBITDA (581) 2,473 2,768 净赢率之影响 1 (20) 4 (122) 正常化后之经调整EBITDA (561) 2,469 2,890









于2023年第三季度，集团按管理层基准计算2的博彩收益总额为87亿元，按年上升853%，按季上升14%。中场博彩收益总额为74亿元，按年上升832%，按季上升18%。贵宾厅博彩收益总额为8.13亿元，按年上升1,352%，按季下跌13%。角子机博彩收益总额为4.92亿元，按年上升669%，按季上升11%。



集团主要财务数据 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 收益： 净博彩 821 6,589 7,417 非博彩 438 1,263 1,520 建筑材料 775 809 713 净收益总额 2,034 8,661 9,650 经调整EBITDA (581) 2,473 2,768 博彩数据3 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 转码数4 2,782 29,054 32,459 净赢率 % 2.0% 3.2% 2.5% 博彩收益 56 931 813 中场博彩投注额5 3,301 26,254 29,906 净赢率 % 24.2% 23.9% 24.9% 博彩收益 798 6,285 7,441 角子机博彩投注额 1,696 11,627 14,298 净赢率 % 3.8% 3.8% 3.4% 博彩收益 64 443 492 博彩收益总额6 918 7,659 8,746



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持高流动性及健康。截至2023年9月30日，现金及流动投资为248亿元，净现金为233亿元。负债为15亿元，主要反映我们持续的库务利息收益率管理策略令手持现金之利息收入，超出相应借贷利息成本所致。银娱强健的资产负债表加上庞大的营运现金流，让集团有能力在透过派发股息把盈利回馈股东并为我们的发展项目提供资金。集团已于2023年10月27日派发特别股息每股0.20元。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团的主要收益及盈利贡献来源。于2023年第三季度，净收益为76亿元，按年上升612%，按季上升16%。经调整EBITDA为26亿元，按年上升957%，按季上升18%。

于2023年第三季度，「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.18亿元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为27亿元，按年上升1,061%，按季上升24%。

2023年第三季度七间酒店的平均入住率为98%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 收益： 净博彩 663 5,430 6,258 酒店/餐饮/其他 171 726 1,004 商场 238 394 366 净收益总额 1,072 6,550 7,628 经调整EBITDA (299) 2,172 2,562 经调整 EBITDA 利润率 NEG7 33% 34% 博彩数据8 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 转码数9 2,782 29,054 31,090 净赢率 % 2.0% 3.2% 2.5% 博彩收益 56 931 778 中场博彩投注额10 2,422 19,146 22,812 净赢率 % 26.4% 26.3% 27.2% 博彩收益 641 5,038 6,197 角子机博彩投注额 1,021 8,414 10,188 净赢率 % 5.1% 4.5% 4.0% 博彩收益 52 379 411 博彩收益总额 749 6,348 7,386



澳门星际酒店

于2023年第三季度，澳门星际酒店录得净收益为12亿元，按年上升677%，按季持平。经调整EBITDA为3.47亿元，按年上升305%，按季下跌4%。

于2023年第三季度，澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约400万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为3.51亿元，按年上升308%，按季下跌3%。

2023年第三季度酒店入住率为100%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 收益： 净博彩 139 1,103 1,101 酒店/餐饮/其他 17 115 121 商场 2 5 6 净收益总额 158 1,223 1,228 经调整EBITDA (169) 362 347 经调整 EBITDA 利润率 NEG11 30% 28% 博彩数据12 （百万港元） 2022年

第三季 2023年

第二季 2023年

第三季 转码数13 不适用 不适用 1,369 净赢率 % 不适用 不适用 2.6% 博彩收益 不适用 不适用 35 中场博彩投注额14 795 6,842 6,830 净赢率 % 18.2% 17.6% 17.6% 博彩收益 144 1,206 1,204 角子机博彩投注额 228 2,250 2,981 净赢率 % 2.6% 2.1% 2.1% 博彩收益 6 48 62 博彩收益总额 150 1,254 1,301



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2023年第三季度，「澳門百老匯™」净收益为2,400万元，按年上升140%，按季上升4%。经调整EBITDA为(1,400)万元，对比 2022 年第三季度为 (1,600)万元，2023 年第二季度为(1,000)万元。

城市娱乐会

于2023年第三季度，城市娱乐会的经调整EBITDA为500万元，按年上升119%，按季上升25%。

建筑材料业务

建筑材料业务于2023年第三季度录得经调整EBITDA为1.64亿元，按年上升40%，按季下跌28%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加创新的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。

路氹 – 新里程

银河国际会议中心、银河综艺馆，澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店均顺利开幕。我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林和水上玩乐园区。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工但我们会继续按市场需求情况调整发展时间表。我们透过路氹第三及四期以支持澳门成为世界旅游休闲中心的愿景，对澳门的未来充满信心。

2023年选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 最佳博彩营运商 亚洲博彩业大奖2023 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2023 最佳社会责任倡议 –「银娱菁英发展计划」 亚博汇 「澳門銀河TM」 米芝莲一星餐厅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 《香港澳门米芝莲指南2023》 「2023福布斯旅游指南」五星酒店

澳门悦榕庄

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门丽思卡尔顿酒店 「2023福布斯旅游指南」五星餐厅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 福布斯旅游指南 《南华早报》「100 Top Tables 2023」 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 《南华早报》 EarthCheck金徽认证

澳门悦榕庄 EarthCheck银徽认证 「银河酒店™」

澳门大仓酒店 EarthCheck 澳门环保酒店奖 — 金奖

澳门悦榕庄

澳门JW 万豪酒店

澳门大仓酒店

澳门丽思卡尔顿酒店 澳门环保酒店奖 — 银奖 「银河酒店™」 澳门特别行政区政府环境保护局 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2023》 《南华早报》「100 Top Tables 2023」 - 风味居 《南华早报》 「澳門百老匯TM」 澳门环保酒店奖 — 银奖 澳门特别行政区政府环境保护局 建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 连续20 年或以上「商界展关怀」标志 香港社会服务联会 第二十一届香港职业安全健康大奖

安全管理制度大奖 - 各行各业组别 - 嘉许证书

安全表现大奖 - 各行各业组别 - 杰出奖 香港劳工处 / 职业安全健康局 2022-2023 积金好雇主5年+「电子供款奖」及「积金推广奖」 积金局



展望

我们对澳门的前景继续充满信心，内地旅客一致将澳门列为最喜爱的目的地之选。这是由于距离近、交通便利、个人安全感较高。再加上目前内地的渗透率较低，让我们对滞后需求充满信心。此外，随着澳门不断扩大其娱乐产品，潜在市场进一步扩大。澳门旅游局和6间博彩企业连手到多个城市宣传澳门，展示美食之都之魅力和丰富的"旅游＋"元素，体验节庆盛事。

基础设施继续在澳门的发展中扮演重要角色：高铁网络的持续延伸并不断扩大服务范围；澳门国际机场扩建部分将启用，容量将增加30%，以及港珠澳大桥提升互联互通，这些都支持我们的长远增长。

第四期正在推进中，为不断扩大的目标市场，包括寻找更新、更全面的生活方式体验的市场需求做好准备。 第四期将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林和水上玩乐园区。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工。

开拓国际市场需要时间，我们正积极与澳门旅游局合作，支持他们的宣传和旅游活动。我们已在东京和首尔开设了海外业务发展办事处，另一间在曼谷的办事处亦在进行中。吸引高端的国际旅客尤其重要，我们将全力支持政府这项措施。

银娱一直积极响应澳门政府的倡议，推动「1+4」适度多元化发展策略，我们亦继续致力支持澳门政府成为世界旅游休闲中心的愿景。

于「澳門銀河™」举行的主要演唱会和活动/展览：

韩国流行音乐组合TREASURE 演唱会

韩国流行音乐组合BLACKPINK世界巡回演唱会

陈慧琳第二季演唱会

韩国流行音乐组合(G)I-DLE演唱会

2023爱奇艺尖叫之夜

粤澳名优商品展

BE@RBRICK 澳门 - 全球首个沉浸式BE@RBRICK 艺术展

姚基金慈善篮球赛

2023百胜中国餐厅经理年会

薛之谦《天外来物》巡回演唱会 - 澳门站

江苏卫视2024跨年演唱会



有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团（「银娱」或「集团」） 是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。集团于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

银娱于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦继续推进横琴项目的计划，并正扩大我们在横琴及澳门以外的拓展重点，可能包括快速发展中的大湾区之机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之社区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

1 反映与我们转码数相关之净赢率影响。

2 法定总收益及按管理层基准计算的总收益主要差别为城市娱乐会收益的计算，按法定基准包括其（应占）贡献，按管理层基准则包括其博彩收益，而此差别到2022年6月26日结束。在集团层面，博彩数据包括集团拥有的度假城及城市娱乐会。

3 博彩数据未扣除佣金及奖励。

4 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

5 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

6 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

7 负利润率。

8 博彩数据未扣除佣金及奖励。

9 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

10 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

11 负利润率。

12 博彩数据未扣除佣金及奖励。

13 反映自营公司贵宾厅。

14 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

公告随附图片可见以下网页：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c3bf2e3-ef8e-44ee-9ff5-367783d8969d/zh-Hans