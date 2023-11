EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2023

EfTEN Real Estate Fund AS teenis oktoobris 2 538 tuhat eurot üüritulu, mis on 6 tuhat eurot vähem kui septembris. Peamiselt seoses kaubanduskeskuste tavapäraste sügiskampaaniatega ning parenduskuludega oktoobris teenis fond oktoobris 2 439 tuhat eurot puhast üüritulu, mis on 101 tuhat eurot vähem kui septembris. Fondi kinnisvaraportfelli üüripindade vakantsus oli oktoobri lõpu seisuga 2,6% (septembri lõpus 2,5%).

Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär oli oktoobri lõpus 5,88% (septembris 5,83%). Kõiki fondi laene teenindatakse tavapäraselt ning iga kinnisvarainvesteeringu äritegevuse rahavoog ületab igakuiseid laenu- ja intressimakseid vähemalt 20%.

Tänavuse aasta kümne kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 25,31 miljonit eurot (2022: 11,13 miljonit eurot) ning EBITDA-d 21,8 miljonit eurot (2022: 9,78 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud EBITDA sisaldab Like-for-Like põhimõttel arvutatud EBITDA-d summas 10,12 miljonit eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 2,7%) ning EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute EBITDA-d kogusummas 11,8 miljonit eurot (kasv võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS eelmise aasta näitajatega on 3,0%). EfTEN Real Estate Fund AS konsolideeritud puhaskasum on sellel aastal 10 kuuga kokku 8,18 miljonit eurot, sisaldades juunis tehtud kinnisvarainvesteeringute allahindluseid kogusummas 6,18 miljonit eurot.

Selle aasta kümne kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 71,11 senti (eelmisel aastal samal perioodil 80,37 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 11,5%.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.10.2023 seisuga 20,8767 eurot ja EPRA NRV 21,5667 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas oktoobris tavapäraselt 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus