KBC Groupe: KBC Groupe: Résultat du troisième trimestre: 877 millions d’euros

Bruxelles, 9 novembre 2023 (07.00 heures CET)





‘Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 877 millions d’euros au troisième trimestre 2023. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment des meilleurs résultats de l'assurance et de la légère hausse des revenus nets de commissions, bien que ceux-ci aient été compensés par la baisse des revenus nets d'intérêts, des revenus à la juste valeur et liés au trading et des revenus de dividendes (dans le sillage du pic traditionnel du trimestre précédent). Les coûts, y compris les taxes bancaires et d'assurance, ont légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, tandis que les réductions de valeur ont augmenté. Par conséquent, en additionnant les résultats des trois premiers trimestres de l’année, notre bénéfice net s'élève à 2 725 millions d'euros, ce qui représente une progression de 30% en rythme annuel.



Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% par rapport à il y a un an, et une progression dans chacun des principaux pays du groupe. Les dépôts de la clientèle ont diminué de 2% en glissement annuel, largement pénalisés par les sorties de dépôts provoquées par l'émission du bon d'État destiné aux particuliers en Belgique au début du mois de septembre 2023.

Le 11 août 2023, nous avons entamé la mise en œuvre du programme de rachat d'actions portant sur 1,3 milliard d'euros que nous avions annoncé au trimestre précédent. Début novembre 2023, nous avions racheté environ 5 millions d'actions pour un montant total d'environ 0,3 milliard d'euros. Le programme de rachat d'actions devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2024. En accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons également un dividende intérimaire de 1 euro par action le 15 novembre 2023, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2023.

Notre solvabilité reste solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 14,6% à fin septembre 2023, qui intègre déjà pleinement l'effet du programme de rachat d'actions de 1,3 milliard d'euros et l'augmentation nette des actifs pondérés par le risque dans le sillage de l'examen des modèles de la BCE, tel qu’annoncé en août. Notre liquidité est restée solide, comme en témoignent un ratio NSFR de 139% et un ratio LCR de 157%.

Enfin, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le cabinet d'études international indépendant Sia Partners a une nouvelle fois désigné KBC Mobile comme la meilleure application mobile de banque et d'assurance en Belgique. KBC Mobile a encore consolidé la position de leader qu'elle occupait l'année dernière et s'est assuré une place sur le podium mondial. Et pour couronner le tout, Sia Partners a également décerné à notre application le titre de meilleure expérience utilisateur pour l'assurance auto et habitation.

À cet égard, je tiens à remercier sincèrement tous nos collaborateurs pour leur contribution au succès durable de notre groupe. Je souhaite également remercier tous nos clients, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à faire figure de référence en matière de bancassurance et de transformation numérique sur tous nos marchés domestiques.’

