KBC Groep: Resultaat derde kwartaal: 877 miljoen euro

"We boekten een uitstekende nettowinst van 877 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023. In vergelijking met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder betere verzekeringsresultaten en iets hogere nettoprovisie-inkomsten, hoewel deze werden gecompenseerd door lagere nettorente-inkomsten, een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere dividendinkomsten (na de traditionele piek in het vorige kwartaal). De kosten, inclusief de bank- en verzekeringsheffingen, daalden licht op kwartaalbasis, terwijl de waardeverminderingen stegen. Als we de resultaten van de eerste drie kwartalen van het jaar bij elkaar optellen, komt onze nettowinst uit op 2 725 miljoen euro, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar.

Onze kredietportefeuille bleef groeien, met 2% ten opzichte van een jaar geleden, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's daalden met 2% jaar-op-jaar, grotendeels gerelateerd aan de uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van de Staatsbon in België begin september 2023.

Op 11 augustus 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van ons aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, dat we in het vorige kwartaal hadden aangekondigd. Begin november 2023 hadden we al ongeveer 5 miljoen aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van ongeveer 0,3 miljard euro. De aandeleninkoop loopt volgens planning tot 31 juli 2024. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we op 15 november 2023 ook een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2023.

Onze solvabiliteitspositie bleef solide, met een fully loaded common equity ratio van 14,6% eind september 2023, waarin het effect van het aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro en de nettotoename van de risicogewogen activa na de modelherziening door de ECB, zoals aangekondigd in augustus, al volledig is verwerkt. Onze liquiditeitspositie bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 139% en een LCR van 157%.

Tot slot doet het me veel plezier te kunnen meedelen dat het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners KBC Mobile opnieuw heeft uitgeroepen tot de beste app voor mobiel bankieren en verzekeren in België. KBC Mobile heeft zijn leiderspositie van vorig jaar verder geconsolideerd en wereldwijd een top drie-positie verworven. En daarenboven bekroonde Sia Partners onze app ook nog eens met de titel van beste gebruikerservaring voor auto- en brandverzekeringen.

Daarom wil ik al onze medewerkers oprecht bedanken voor hun bijdrage aan het voortdurende succes van onze groep. Ik wil ook al onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en digitalisering in al onze thuismarkten."

Johan Thijs,

