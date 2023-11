VGP Trading Update

Gereguleerde Informatie - Voorwetenschap

9 november 2023, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag haar handelsupdate voor de eerste tien maanden van 2023 gepubliceerd, waarin zij solide groei, verbeterde liquiditeit en boeiende nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden rapporteert.

Tot op heden werd voor € 54,3 miljoen aan nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten ondertekend (waarvan € 18,1 miljoen in de afgelopen 4 maanden), waardoor het jaarlijkse gecontracteerde huurinkomen op € 341,2 miljoen 1 komt (+ € 38 miljoen vergeleken met 31 december 2022, ofwel +13% YTD en +17% j-o-j). Onlangs hebben we een aanzienlijke toename van de vraag voor onze portefeuille waargenomen.

ondertekend (waarvan € 18,1 miljoen in de afgelopen 4 maanden), waardoor het komt (+ € 38 miljoen vergeleken met 31 december 2022, ofwel +13% YTD en +17% j-o-j). Onlangs hebben we een aanzienlijke toename van de vraag voor onze portefeuille waargenomen. 24 projecten zijn in aanbouw, die een totaaloppervlakte van 790.000 m² omvatten (waarvan 16 projecten met een totaaloppervlakte van 402.000 m² gedurende het jaar zijn gestart) en € 55,5 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen eenmaal ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. De projecten in aanbouw zijn voor 87,14% voorverhuurd . Momenteel verwacht VGP voor het einde van het jaar alsnog de constructie aan te vatten van maximaal 251.000 m² nieuwe projecten. De bouwprijzen blijven dalen.

die een totaaloppervlakte van 790.000 m² omvatten (waarvan 16 projecten met een totaaloppervlakte van 402.000 m² gedurende het jaar zijn gestart) en vertegenwoordigen eenmaal ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. De projecten in aanbouw zijn voor . Momenteel verwacht VGP voor het einde van het jaar alsnog de constructie aan te vatten van maximaal 251.000 m² nieuwe projecten. De bouwprijzen blijven dalen. 18 projecten werden opgeleverd gedurende het jaar, met een totaaloppervlakte van 426.000 m². Deze zijn goed voor € 22,3 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten (waarvan 5 projecten met een totaaloppervlakte van 109.000 m² in de tweede helft van 2023 zijn opgeleverd) en zijn momenteel voor 99% verhuurd. Nog eens 292.000 m² is geschat voor oplevering in de resterende periode van 2023, momenteel voor 96,5% verhuurd.

werden opgeleverd gedurende het jaar, met een totaaloppervlakte van 426.000 m². Deze zijn goed voor € 22,3 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten (waarvan 5 projecten met een totaaloppervlakte van 109.000 m² in de tweede helft van 2023 zijn opgeleverd) en zijn momenteel voor 99% verhuurd. Nog eens 292.000 m² is geschat voor oplevering in de resterende periode van 2023, momenteel voor 96,5% verhuurd. Tijdens het jaar werd 1.240.000 m² aan nieuw ontwikkelingsland verworven (waarvan 539.000 m² in de tweede jaarhelft van 2023) en werd 875.000 m² aan ontwikkelingsland aangewend in de nieuwe ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn gestart. De totale aangekochte en gecommitteerde ontwikkelingsgrond bedraagt 9 miljoen m² eind oktober 2023, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,2 miljoen m² vertegenwoordigt. Zoals eerder gemeld, is VGP erin geslaagd een aantal iconische locaties te reserveren, waaronder de voormalige R&D-site van Stellantis in Vélizy-Villacoublay (14 km van de Eiffeltoren in Parijs, met directe toegang tot de ringweg), die intussen ook verworven werd.

verworven (waarvan 539.000 m² in de tweede jaarhelft van 2023) en werd 875.000 m² aan ontwikkelingsland aangewend in de nieuwe ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn gestart. De totale aangekochte en gecommitteerde ontwikkelingsgrond bedraagt 9 miljoen m² eind oktober 2023, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,2 miljoen m² vertegenwoordigt. Zoals eerder gemeld, is VGP erin geslaagd een aantal te reserveren, waaronder de voormalige R&D-site van Stellantis in Vélizy-Villacoublay (14 km van de Eiffeltoren in Parijs, met directe toegang tot de ringweg), die intussen ook verworven werd. De vastgoedportefeuille 2 is vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99% per 31 oktober 2023 (vergeleken met 99% op 30 juni 2023). Van de € 341,2 miljoen aan jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten is € 296,6 miljoen inmiddels kasstroom genererend geworden, een stijging van 24% ten opzichte van december 2022. Er wordt verwacht dat nog eens € 33,1 miljoen aan huurinkomsten binnen de komende twaalf maanden opgeleverd zal worden.

is vrijwel volledig verhuurd met een per 31 oktober 2023 (vergeleken met 99% op 30 juni 2023). Van de € 341,2 miljoen aan jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten is € 296,6 miljoen inmiddels kasstroom genererend geworden, een stijging van 24% ten opzichte van december 2022. Er wordt verwacht dat nog eens € 33,1 miljoen aan huurinkomsten binnen de komende twaalf maanden opgeleverd zal worden. Solide liquiditeitspositie, zoals blijkt uit: In Q3 werd een gelduitkering voor een bedrag van € 50 miljoen ontvangen. Deze heeft verband met de VGP Park München-joint venture met Allianz Real Estate. Er wordt een bijkomende winstuitkering van de Eerste, Tweede en Derde Joint Venture verwacht in Q4 voor een bedrag van € 30-40 miljoen ; De succesvolle eerste transactie met Deka resulteerde in € 461 miljoen bruto ontvangsten; Werkstromen zijn goed gevorderd om het Joint Venture-model aanzienlijk verder uit te breiden met bestaande en nieuwe partners; Obligatie van € 225 miljoen terugbetaald bij vervaldatum in september ‘23; Herbevestiging van de ‘investment grade rating’ door Fitch met een stabiel vooruitzicht .



Dit jaar is de capaciteit van operationele zonnepanelen en zonnepanelen die momenteel in aanbouw zijn, exponentieel gegroeid, met een huidige capaciteit van 173 MWp, terwijl er nog eens 95 MWp in de pijplijn zit. Eenmaal volledig gebouwd, komt dit overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van onze huurders. Dit heeft onder andere bijgedragen aan de GRESB-vier sterren classificatie als ontwikkelaar en een tweede plaats binnen het Europese logistieke segment.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA

Investor Relations



Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

(Hoofd Marketing) Tel: +32 (0)3 289 1432

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen geven de huidige visie van het management weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van eventuele toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot het aangaan van enige andere beleggingsactiviteit. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen afgelegd of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager, ontwikkelaar en van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed en is tevens leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 371 FTE’s in dienst en is actief in 17 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,76 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,2 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

1 Inclusief de Joint Ventures aan 100%. Per 31 oktober bedragen de jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten van de Joint Ventures € 225,9 miljoen.

2 Inclusief de Joint Ventures aan 100%





