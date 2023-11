ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 9.11.2023 KLO 8:30

ELECSTER-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2023

Liikevaihto ennakoidusti laski, suhteellinen kannattavuus parani

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu:

Liikevaihto 25,7 MEUR (1-9/2022: 30,7 MEUR)

Liikevoitto 2,4 MEUR (2,3 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,0 MEUR (1,8 MEUR)

Tulos/osake 0,06 EUR (0,42 EUR)

Omavaraisuusaste 49,8 % (57,9 %)

Heinä-syyskuu:

Liikevaihto 8,2 MEUR (7-9/2022: 10,7 MEUR)

Liikevoitto 1,0 MEUR (1,2 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,5 MEUR (1,1 MEUR)

Tulos/osake 0,11 EUR (0,29 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n syyskuisessa talouskatsauksessa kerrotaan, että euroalueen talouskasvu oli pitkälti pysähdyksissä vuoden alkupuoliskolla. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä BKT:n määrä kasvoi 0,1 % eli saman verran kuin edellisellä neljänneksellä. Tuoreimpien indikaattorien mukaan kasvu on jatkunut heikkona myös kolmannella neljänneksellä. Euroalueen viennin heikentyminen ja rahoitusolojen kiristymisen vaikutus vaimentavat kasvua muun muassa asuinrakennusinvestointien ja yritysten investointien supistumisen kautta. Talouden vaimeus on leviämässä talouden kaikille sektoreille. Tehdasteollisuuden tuotanto on supistunut vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien, ja sen odotetaan pysyvän heikkona, kun vanhan tilauskannan kasvuvaikutus vähenee, ja uusien tilausten kertymä jatkuu vaimeana. Palvelusektorin toimeliaisuus, joka oli pysynyt tähän saakka sitkeämpänä, osoitti kolmannen neljänneksen alussa hiipumisen merkkejä. Tämä viittasi siihen, että pandemian jälkeen palvelujen kysyntään kohdistunut kasvusysäys saattaa olla haihtumassa pois. Ajan myötä talouskasvun oletetaan virkistyvän sitä mukaa, kun reaalitulot kasvavat inflaation hidastumisen,palkkojen kasvun ja vahvan työmarkkinatilanteen tukemina, ja antavan tukea yksityiselle kulutukselle.

Myös tuoreimmat tiheästi päivitettävät taloustiedot vahvistavat käsitystä maailmantalouden kasvun tulevasta hidastumisesta. Globaalia kokonaistuotantoa kuvaava PMI-indeksi on pysynyt sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa laskusuunnassa, joskin se on edelleen positiivisen kasvun puolella. Sama pätee palvelutuotannon PMI-indeksiin, kun taas tehdasteollisuuden tuotannon PMI on laskenut yhä syvemmälle negatiivisen kasvun alueelle kehittyneissä talouksissa, mutta elpynyt nousevissa markkinatalouksissa kuroen kiinni eroa palvelusektoriin

Elecsterin kolmas vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihto vertailuvuoteen nähden oli selvästi pienempi, mutta operatiivinen kannattavuus kehittyi positiivisesti ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden ja tilauskanta jatkoi kasvuaan.

Meijerikoneiden osalta kehittyvien talouksien elpyminen on lisännyt sekä tarjouskyselyiden että tilausten määrää. Riskipitoinen markkinaympäristö aiheuttaa kuitenkin selvää hidastumista kauppojen toteutumisessa. Rahoituksen saatavuus ja hinta on useimmiten tekijä, joka aiheuttaa investointien kannattavuuden uudelleenarviointia – erityisesti markkinoilla, joissa paikallisen valuutan arvo saattaa heiketä voimakkaastikin lyhyellä aikajaksolla euroon ja dollariin nähden.

Pakkausmateriaalien toimitusvolyymi on edelleen pitkänajan keskiarvoja alemmalla tasolla. Asiakkaidemme tarve pienentää varastoihin sitoutunutta pääomaa näkyy selvästi pienentyneinä ja harventuneina tilauksina. Positiivista kuitenkin on, että pienemmälläkin myyntivolyymilla toiminnan kannattavuus on kehittynyt suotuisasti.

Sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien suhteellinen kannattavuus on kehittynyt myönteisesti vuoden toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Korkojen nousu, sekä Venäjän ruplan ja Kenian shillingin arvon tuntuva alentuminen euroon nähden ovat kuitenkin merkittävästi nostaneet rahoituskustannuksia ja siten operatiivisen kannattavuuden parantuminen ei täysimääräisesti näy osakekohtaisen tuloksen parantumisena. Markkinaympäristön häiriötekijät huomioonottaen, voimme kuitenkin olla verrattain tyytyväisiä kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, vaikka vertailuvuoden tasoa emme saavuttaneetkaan.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 25,7 milj. euroa (30,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 16,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa), eli 9,5 % (7,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 1,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa).

Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,2 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Liikevaihto pieneni vuosineljänneksellä 23,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 50,1 milj. euroa (55,2 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 20,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 16 % vertailuvuotta pienempi. Liikevaihdon selkeästä pudotuksesta huolimatta kannattavuus muodostui edellisvuotta paremmaksi. Pakkausmateriaalitoimitusten arvo oli kolmennella vuosineljänneksellä alempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet laskua poikkeuksellisen korkealta tasolta. Konetoimitusten määrä oli sen sijaan vuosineljänneksellä hiukan edellisvuoden vertailuajankohtaa korkeammalla tasolla.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat vuosineljänneksellä

18 % edellisvuotta pienemmät. Kuluttajatuotesegmentin tulos oli negatiivinen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 20.4.2023 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa).



HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 223(230), josta ulkomailla 95(101). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 217(229).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2023 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,35 euroa ja alin 4,85 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 5,00 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 124 984 (6,9 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 2.10.2023.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroalueen talousnäkymiä koskevissa EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2023 arvioissa euroalueen BKT:n määrän vuotuisen kasvun ennakoidaan hidastuvan 0,7 prosenttiin vuonna 2023 ja sittemmin elpyvän 1,0 prosenttiin vuonna 2024. BKT:n kasvunäkymiä on heikennetty eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2023 arvioista, joihin verrattuna kasvun arvioidaan nyt hidastuvan 0,2 prosenttiyksikköä vuonna 2023 ja 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2024. Lyhyen aikavälin kasvunäkymiä on nimittäin pienennetty merkittävästi, kun kyselyindikaattorit ovat laskussa, rahoitusolot kiristyvät – vähentäen luotonantoa – ja euron kurssi vahvistuu.

Talouskasvuun liittyvät riskit painottuvat odotettua heikomman kehityksen suuntaan. Kasvu saattaa jäädä odotettua hitaammaksi, jos rahapolitiikan vaikutukset osoittautuvat arvioitua rajummiksi tai maailmantalous heikkenee esimerkiksi Kiinan talouden hyytymisen jatkumisen takia. Sitä vastoin talous saattaa kasvaa arvioitua nopeammin, jos yritysten ja kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen vahvistuu ja kulutus lisääntyy epävarmuuden vähenemisen, vahvan työmarkkinatilanteen ja reaalitulojen kasvun ansiosta.

Konekaupassa Elecsterin toimitusten määrä ja tilauskanta ovat jatkaneet kasvuaan vuoden toisesta neljänneksestä alkaen ja odotamme, että sama kehitys jatkuu loppuvuonna. Pakkausmateriaalien osalta odotamme kannattavuuskehityksen edelleen paranevan loppuvuoden aikana alemmista myyntivolyymeista huolimatta.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä.

Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa

lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Myös Venäjän ruplan ja Kenian shillingin tulevaan kurssikehitykseen liittyy poikkeukselllisen paljon riskiä. Ruplan ja shillingin arvojen mahdollisesti suuretkin muutokset vuonna 2023 muodostavat merkittävän epävarmuustekijän Elecsterin toiminnassa ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen säilyvän samalla tasolla tai paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 LIIKEVAIHTO 8.194 10.696 25.738 30.736 42.680 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -152 -360 309 72 -562 Valmistus omaan käyttöön 7 -85 138 Liiketoiminnan muut tuotot 40 56 86 142 185 Materiaalit ja palvelut -3.670 -5.352 -12.589 -16.788 -23.289 Henkilöstökulut -1.516 -1.682 -5.742 -5.928 -8.032 Poistot ja arvonalentumiset -359 -462 -1.131 -1.240 -1.621 Liiketoiminnan muut kulut -1.522 -1.657 -4.242 -4.585 -6.365 LIIKEVOITTO 1.014 1.239 2.436 2.326 3.134 Rahoitustuotot ja –kulut -488 -185 -1.473 -552 -1.126 TULOS ENNEN VEROJA 526 1.054 963 1.774 2.008 Tuloverot -123 44 -728 -209 -830 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 403 1.098 234 1.565 1.178 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 403 1.098 234 1.564 1.177 Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 1 1 Tulos/osake, yhteensä 0,11 0,29 0,06 0,42 0,31

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 403 1.098 234 1.565 1.178 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -245 -205 -2.212 4.060 541 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 158 893 -1.978 5.625 1.719 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 159 893 -1.976 5.620 1.717 Määräysvallattomille omistajille 0 0 -2 5 2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 338 146 141 Aineelliset hyödykkeet 9.567 12.293 11.305 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 872 1.198 1.656 Laskennalliset verosaamiset 473 629 512 Pitkäaikaiset varat yhteensä 11.331 14.347 13.695 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 19.713 24.260 20.264 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5.919 6.886 7.092 Tuloverosaaminen 415 514 155 Rahavarat 12.691 9.190 11.434 Lyhytaikaiset varat yhteensä 38.738 40.850 38.945 VASTAAVAA 50.069 55.197 52.640 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 93 105 98 Muuntoerot 415 300 372 Kertyneet voittovarat 16.959 23.748 19.633 Määräysvallattomat omistajat 9 15 11 Oma pääoma yhteensä 24.866 31.558 27.505 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 384 258 255 Pitkäaikainen vieras pääoma 11.247 10.217 11.133 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.572 13.164 13.747 VASTATTAVAA 50.069 55.197 52.640

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 234 1.565 1.178 Oikaisut tilikauden tulokseen 3.105 1.490 3.736 Käyttöpääoman muutos 1.265 -4.005 -2.456 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1.309 -144 -484 Saadut korot ja osingot 96 39 58 Maksetut verot -1.059 -605 -671 Liiketoiminnan rahavirta 2.332 -1.660 1.361 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -206 -360 -755 Käyttöomaisuuden myynti 3 3 4 Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 5 7 Investointien rahavirta yhteensä -201 -351 -744 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -479 -2.026 -909 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1.137 2.508 2.294 Maksetut osingot -641 -1.204 -1.008 Rahoituksen rahavirta 17 -723 377 Rahavarojen muutos 2.148 -2.734 994 Rahavarat kauden alussa 11.434 10.427 10.427 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -891 1.497 13 Rahavarat kauden lopussa 12.691 9.190 11.434

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomat omistajat

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Osingonjako -562 -562 -562 Laaja tulos -5 43 -2.014 -1.976 -2 -1.978 Muut muutokset -98 -98 0 -98 OMA PÄÄOMA

30.9.2023 3.152 4.239 93 415 16.959 24.857 9 24.866





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Laaja tulos 5 -352 5.967 5.620 5 5.625 Muut muutokset 398 398 0 398 OMA PÄÄOMA

30.9.2022 3.152 4.239 105 300 23.748 31.543 15 31.558

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.703 2.558 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Liikevaihto 25.738 30.736 42.680 Liikevaihdon kasvu, % -16,3 26,8 31,2 Liikevoitto 2.436 2.326 3.134 % liikevaihdosta 9,5 7,6 7,3 Tulos ennen veroja 963 1.774 2.008 % liikevaihdosta 3,7 5,8 4,7 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 234 1.564 1.177 % liikevaihdosta 0,9 5,1 2,8 Oman pääoman tuotto, % 1,2 7,2 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 7,0 6,2 Korollinen vieras pääoma 20.421 18.322 19.428 Rahavarat 12.691 9.190 11.434 Nettovelkaantumisaste, % 31,1 28,9 29,1 Omavaraisuusaste, % 49,8 57,9 52,7 Taseen loppusumma 50.069 55.197 52.640 Bruttoinvestoinnit 576 528 1.146 Tilauskanta 8.795 10.121 8.671 Tulos/osake, euroa 0,06 0,42 0,31 Oma Pääoma/osake, euroa 6,63 8,42 7,34 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 13.859 13.859

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Liikevaihto 8.194 8.970 8.575 11.943 10.696 11.498 8.542 Liikevoitto 1.014 709 712 809 1.239 730 357 Liikevoitto, % 12,4 7,9 8,3 6,8 11,6 6,3 4,2 Kauden tulos 403 234 -403 -387 1.098 217 249 Tulos/osake, euroa 0,11 0,06 -0,11 -0,10 0,29 0,06 0,07

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2022 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2022 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2023 julkaistaan 22.2.2024.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus